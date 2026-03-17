Fenerbahçe Açıklamasıyla Gündem Olan Astrolog Can Aydoğmuş: "Futboldan İstifa Edeceğim"

Fenerbahçe Açıklamasıyla Gündem Olan Astrolog Can Aydoğmuş: "Futboldan İstifa Edeceğim"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 14:28

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, bugüne kadar spor, siyaset ve dünya gündemine dair tahminleriyle gündemimizdeydi. Aydoğmuş, son olarak Fenerbahçe tahminleriyle adından söz ettirdi. Sarı lacivertli takımın şampiyon olacağını iddia eden Aydoğmuş, son yaptığı açıklamasında ise 'Fenerbahçelilere çok kırgınım...Futboldan istifa edeceğim.' dedi.

Can Aydoğmuş'un videosunu buradan izleyebilirsiniz;

"Fenerbahçe’nin Şampiyon olacağına inanıyorum."

"Fenerbahçe’nin Şampiyon olacağına inanıyorum."
Can Aydoğmuş, X hesabından yaptığı bir paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

'Canım Fenerbahçeliler ben sezon sonu Fenerbahçe’nin Şampiyon olacağına inanıyorum ama olmazsada özür dilerim ve bilmedim derim sorun yok ama dilerim Şampiyon olur.'

Çektiği videoda ise 'Haziran ayında Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da ben futboldan emekli olacağım. Futboldan istifa edeceğim.' açıklamalarına yer verdi.

"Fenerbahçe'nin forveti yok, gol atacak oyuncusu yok."

"Fenerbahçe'nin forveti yok, gol atacak oyuncusu yok."
Aydoğmuş, bir başka paylaşımında ise 'Bence bunun sorumluluları istifa etsin! Bir takımın forveti olmaz mı?' diyerek sitem etti;

'Fenerbahçeliler bi takımın en önemli kişisi Forvet yani gol atan oyuncusudur.

Başkan, teknik direktör vs değildir!

Forvet yani gol atan kişidir!

Fenerbahçe’nin FORVETİ YOK

GOL ATACAK OYUNCUSU YOK

ASTROLOJİ NE YAPSIN

Bence bunun sorumluluları istifa etsin!

Bir takımın forveti olmaz mı?

Ocak ayından bu yana Fenerbahçe’nin Gol atacak oyuncusu olmamasına rağmen bu saate kadar elde ettiği başarılar bile mucize…'

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
