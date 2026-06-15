Mısır Tatili Öncesi: Ulaşım, Para Birimi ve İnternet Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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Türkiye'den kapıda vize imkanıyla gidilen ülkelerden olan Mısır, Antik Dünyanın 7 Harikası arasındaki gizemli piramitleri ve modern müzeleriyle herkesin ziyaret etmesi gereken rotalar arasında. Diğer yurt dışı rotalarına kıyasla çok daha az bütçeyle ve kolay şekilde gidebileceğiniz bu ülkede, tatil keyfinizi artıracak önerilerle karşınızdayız.
Eğer 'Mısır'da hangi para birimi kullanılır?', 'Bölgeler arası ulaşım nasıl sağlanır?' ve 'İnternet erişimi nasıl olur?' gibi sorularınız varsa, kemerleriniz bağlayın! Mısır tatilinde size zaman kazandıracak aşırı kullanışlı tüyolara geçiyoruz!
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Mısır'a giderken vizeyi düşünmenize gerek olmaz.
Uçak biletinizi ziyaret edeceğiniz bölgeye göre alın.
Mısır'da gelişmiş ulaşım imkanları beklemeyin.
Mısır'da araç kiralama seçeneği olsa da hiç önermiyoruz.
Pazarlık olmadan araç kiralama uygulaması kullanmak en mantıklısı.
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Yanınızda her zaman nakit taşıyın.
Kredi kartlarınızı ve nakit kartlarınızı kullanmadan önce komisyonları araştırın.
Mısır'da halka açık internet erişimi yaygın değil.
Sürekli bağlantıda kalmanın tek yolu mobil veri.
Rahat seyahatin anahtarı doğru otel seçiminde gizli.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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