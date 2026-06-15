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Mısır Tatili Öncesi: Ulaşım, Para Birimi ve İnternet Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

etiket Mısır Tatili Öncesi: Ulaşım, Para Birimi ve İnternet Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Özge
Özge - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 12:46
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Türkiye'den kapıda vize imkanıyla gidilen ülkelerden olan Mısır, Antik Dünyanın 7 Harikası arasındaki gizemli piramitleri ve modern müzeleriyle herkesin ziyaret etmesi gereken rotalar arasında. Diğer yurt dışı rotalarına kıyasla çok daha az bütçeyle ve kolay şekilde gidebileceğiniz bu ülkede, tatil keyfinizi artıracak önerilerle karşınızdayız. 

Eğer 'Mısır'da hangi para birimi kullanılır?', 'Bölgeler arası ulaşım nasıl sağlanır?' ve 'İnternet erişimi nasıl olur?' gibi sorularınız varsa, kemerleriniz bağlayın! Mısır tatilinde size zaman kazandıracak aşırı kullanışlı tüyolara geçiyoruz!

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Mısır'a giderken vizeyi düşünmenize gerek olmaz.

Mısır, Türk vatandaşlarına tanıdığı kapıda vize imkanıyla kolayca gidebileceğiniz ülkelerden biridir. Sadece uçak biletlerinizi aldıktan ve otel rezervasyonlarınızı yaptırdıktan sonra doğrudan kapıda vize imkanından faydalanarak ülkeye giriş yapabilirsiniz. Bu vize için ortalama bedel 25 ABD Doları olsa da bölgeden bölgeye ek ücretlerde farklılıklar olabilir. Bu nedenle en güncel bilgiler için siz her şeyden önce resmi siteleri kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Uçak biletinizi ziyaret edeceğiniz bölgeye göre alın.

Mısır'daki en geniş havalimanları olan Sharm El Sheikh ve Hurghada gibi yerlere Türkiye'den sık sık aktarmasız uçuş bulabilirsiniz. Eğer amacınız İskenderiye sahillerini ziyaret etmekse Borg El Arab havalimanını ya da Kahire aktarmalı uçuşları tercih edebilirsiniz. Yani uçak biletinizi gezi rotanıza göre almanız en doğrusu olacaktır.

Mısır'da gelişmiş ulaşım imkanları beklemeyin.

Havalimanından çıktıktan sonra karşılaşacağınız senaryo sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir ama canınızı hiç sıkmayın. Çünkü Mısır'da gelişmiş ulaşım imkanları veya düzenli kara yolu aksları bulunmaz. Havalimanından indikten sonra otele varış için yapacağınız en güvenilir şey otelin transfer hizmetini tercih etmektir. Örneğin; Rixos gibi bir otelde konaklıyorsanız, uçak varış saatinde lüks, konforlu ve klimalı aracınız sizi hazır bekliyor olur. Aksi halde taksicilerle pazarlık yapayım derken kendinizi bir anda aşırı stres yüklenmiş halde bulabilirsiniz.

Mısır'da araç kiralama seçeneği olsa da hiç önermiyoruz.

Toplu taşıma ücretleri uygun olsa da bu ağ fazla gelişmediğinden tüm şehir içi ulaşımı taksi aracılığıyla sürdürmeniz en mantıklısıdır. Merkez bölgelerde aktif bir metro ağı bulunsa da müze ve piramit aksı gibi turistik rotalarda böyle bir seçeneğiniz olmaz. Yani tercihiniz yine ya sürekli pazarlık yapacağınız taksilerle anlaşmak ya da otelin servis hizmetini kullanmak olur. Elbette dilerseniz araç kiralama hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz ama Mısır'da arkanıza yaslanıp manzaranın keyfini çıkarmak istiyorsanız, çöl sıcağında araç kullanmanızı hiç önermeyiz.

Pazarlık olmadan araç kiralama uygulaması kullanmak en mantıklısı.

Mısır'da tarihi rotaları gezerken yoldan herhangi bir taksi çevirmek yerine, gittiğiniz yere klimalı araçlarla rahat rahat ulaşım sağlayacağınız InDrive uygulamasını kullanmanız en iyisi. Şehir içi rotalarda ve turistik bölgelerde gönül rahatlığıyla gezinmenizi sağlayan bu uygulama, klasik Uber mantığıyla çalışır. En güzeli de sizi yerel sürücülerle pazarlık yapma zorunluluğundan kurtarır. Üstelik ödemeleri nakit yapmanız da gerekmez. Belirlediğiniz güzergah için ortalama fiyatları çıkararak farklı teklifleri görmenize izin veren uygulamada, beklenmedik fiyat sürprizleriyle karşılaşma riski de yoktur. Gideceğiniz rotayı girip farklı teklifleri görüntüledikten sonra bütçenize en uygun seçimi yaparak kolay ulaşımın tadını çıkarabilirsiniz.

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Yanınızda her zaman nakit taşıyın.

Mısır'ın para birimi Mısır Poundu'dur (EGP) ve güncel oranlarla 1 Mısır Poundu'nun TL karşılığı yaklaşık 0,86 kuruşa denk gelir. Ayrıca Euro, USD ve GBP kullanımı da yaygındır ancak bu para birimlerinin her yerde geçme garantisi yoktur. Bu nedenle yanınızda her zaman bir miktar nakit yerel para birimi bulundurmanız gerekir. Ülkedeki turistik rotalar üzerinde yer alan döviz büroları ise yüksek komisyon kesebilir. Bu nedenle gezi rotanıza ve uzunluğuna göre bu dönüşümü önceden yapmanız, mümkünse otel lobisini kullanmanız sizin için çok daha avantajlı olacaktır.

Kredi kartlarınızı ve nakit kartlarınızı kullanmadan önce komisyonları araştırın.

Mısır'da kendi banka kartınızı veya kredi kartınızı kullanarak alışveriş yapabilir, restoran ve kafelerde yemek yiyebilir ya da çeşitli ücretleri ödeyebilirsiniz. Ancak hem bankalardan hem ülkelerden kaynaklı ek komisyon ücretleriyle karşılaşacağınızı unutmamanız gerekir. Bu ücretlerde belirli bir sınırlama söz konusu olmadığından, sık sık banka kartı kullanmak gezi bütçenizi azaltan bir unsura dönüşebilir. Üstelik büyük alışveriş merkezleri, oteller, mağazalar ya da popüler restoranlar dışında bu kartlarla ödeme yapmanız da pek söz konusu değildir. Yani çözüm yine dönüp dolaşıp elde bulundurduğunuz nakit paraya gelebilir.

Mısır'da halka açık internet erişimi yaygın değil.

Mısır'a gitmişken gördüğünüz o görkemli manzaralar önünde paylaşım yapmamak olmaz. Güzel bir manzarada yemek yerken ya da gizemli piramitleri keşfederken hem çevredeki imkanları araştırmak hem de sürekli bağlantıda kalmak için elbette internet erişimi şart. Ancak Mısır'da oteller, müzeler, alışveriş merkezleri ya da restoranlar dışında halka açık internet ağı yaygın değildir. Eğer 'Gün içinde benim çok fazla internetle işim olmaz, oturduğum yerde baksam yeter' diyorsanız, o halde bu konuda hiç telaş yapmanıza gerek yok.

Sürekli bağlantıda kalmanın tek yolu mobil veri.

Ancak gittiğiniz yerde haritaya bakmak, gezilecek yerleri araştırmak ya da anlık paylaşım yapmak istiyorsanız mobil veriye sahip olmanız gerekir. Bunun için kendi yerel hattınızı yurt dışı kullanımına açtırmayı ya da indiğiniz yerde bir Mısır hattı satın almayı tercih edebilirsiniz. Elbette bu tür ödemelerde pek çok ücretlendirme söz konusu olduğundan en avantajlı fırsatı bulmak için operatörleri karşılaştırmanız gerekecektir. Genellikle pasaportunuzu kullanarak hızlıca bir Mısır hattı çıkartabilir ve içine istediğiniz kadar internet hakkı yükleyebilirsiniz.

Rahat seyahatin anahtarı doğru otel seçiminde gizli.

Rahat seyahatin anahtarı doğru otel seçiminde gizli.

Mısır'da her şeyi güvenilir ve profesyonel ellere bırakarak gönül rahatlığıyla sadece tatil keyfine odaklanabilirsiniz. Ulaşım, döviz değişimi ya da internet gibi detaylarla uğraşmak istemiyorsanız işe önce konaklama adresini doğru seçerek başlayabilirsiniz. Lüks, konforlu ve manzaralı odalarda konaklarken her an hızlı internet erişimine sahip olmak, işlek caddelere yakın konumlanmak ve istediğiniz yere VIP servisle gidebilmek için ihtiyacınız olan tek şey doğru otel seçimidir. Farklı bütçe seçenekleriyle her ihtiyaca hitap eden lüks bir konaklama seçerseniz, Mısır gezisine dair diğer hiçbir küçük detayı düşünmek zorunda kalmazsınız.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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