Mısır Tatili Öncesi: Ulaşım, Para Birimi ve İnternet Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Türkiye'den kapıda vize imkanıyla gidilen ülkelerden olan Mısır, Antik Dünyanın 7 Harikası arasındaki gizemli piramitleri ve modern müzeleriyle herkesin ziyaret etmesi gereken rotalar arasında. Diğer yurt dışı rotalarına kıyasla çok daha az bütçeyle ve kolay şekilde gidebileceğiniz bu ülkede, tatil keyfinizi artıracak önerilerle karşınızdayız.

Eğer 'Mısır'da hangi para birimi kullanılır?', 'Bölgeler arası ulaşım nasıl sağlanır?' ve 'İnternet erişimi nasıl olur?' gibi sorularınız varsa, kemerleriniz bağlayın! Mısır tatilinde size zaman kazandıracak aşırı kullanışlı tüyolara geçiyoruz!