Para ile İlgili Bilinçaltın Ne Söylüyor?
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Para deyince aklına ilk ne geliyor: özgürlük mü, güven mi, yoksa harcarken yaşadığın o minik mutluluk mu? Çünkü farkında olmasan da parayla kurduğun ilişkinin altında bazı düşünceler saklanıyor olabilir.
Hadi seçimlerini yap, para konusunda bilinçaltının sana ne söylediğini birlikte öğrenelim! 👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Yaşını da öğrenelim!
3. Araba seçerken marka senin için ne kadar önemli, lüks modellere yönelir misin?
4. İnsanların ne kadar kazandığını merak ettiğin oluyor mu?
5. Hayalindeki ev dışarıdan bakınca bunlardan hangisi gibi görünüyor?
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6. Hayalindeki hayatı düşün. Paranın oradaki rolü ne?
7. Çok para kazanmanın hayatındaki pek çok sorunu çözeceğini düşünüyor musun?
8. Peki hangisine ne kadar para harcarsan harca, sonradan hiç pişman olmazsın?
9. Para konusunda kontrolü elinde tutmak senin için ne kadar önemli?
10. Son olarak, gelecekle ilgili hedefini öğrenelim!
Bilinçaltın “Güvende olmalıyım!” diyor!
Bilinçaltın “Hayat şimdi, tadını çıkar!” diyor!
Bilinçaltın “Kontrol bende olsun!” diyor!
Bilinçaltın “Ben daha fazlasını yapabilirim!” diyor!
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