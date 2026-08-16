Para ile İlgili Bilinçaltın Ne Söylüyor?

Sen parayı sadece biriktirilecek bir şey olarak görmüyorsun; biraz da hayatı güzelleştirmenin yolu olarak görüyorsun. Güzel bir yemek, beklediğin konser, spontane bir tatil ya da uzun zamandır istediğin bir şey için para harcamak sana pek koymuyor. Çünkü senin gözünde güzel bir deneyimin karşılığı bazen banka hesabındaki rakamdan çok daha değerli. Elbette sonradan “Biraz fazla mı harcadım?” dediğin anlar oluyor. 😅 Ama bilinçaltın çoğu zaman aynı şeyi söylüyor: “Para tekrar gelir, bu an bir daha gelmez!”