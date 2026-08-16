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Para ile İlgili Bilinçaltın Ne Söylüyor?

etiket Para ile İlgili Bilinçaltın Ne Söylüyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.08.2026 - 15:01
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Para deyince aklına ilk ne geliyor: özgürlük mü, güven mi, yoksa harcarken yaşadığın o minik mutluluk mu? Çünkü farkında olmasan da parayla kurduğun ilişkinin altında bazı düşünceler saklanıyor olabilir. 

Hadi seçimlerini yap, para konusunda bilinçaltının sana ne söylediğini birlikte öğrenelim! 👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Araba seçerken marka senin için ne kadar önemli, lüks modellere yönelir misin?

4. İnsanların ne kadar kazandığını merak ettiğin oluyor mu?

5. Hayalindeki ev dışarıdan bakınca bunlardan hangisi gibi görünüyor?

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6. Hayalindeki hayatı düşün. Paranın oradaki rolü ne?

7. Çok para kazanmanın hayatındaki pek çok sorunu çözeceğini düşünüyor musun?

8. Peki hangisine ne kadar para harcarsan harca, sonradan hiç pişman olmazsın?

9. Para konusunda kontrolü elinde tutmak senin için ne kadar önemli?

10. Son olarak, gelecekle ilgili hedefini öğrenelim!

Bilinçaltın “Güvende olmalıyım!” diyor!

Senin için para, güzel şeyler almaktan önce biraz huzur demek. Kenarda bir miktar olduğunu bilmek seni rahatlatıyor ve geleceği düşünmeden hareket etmek sana pek göre değil. Bu yüzden harcama yaparken farkında olmadan “Ya sonra lazım olursa?” diye düşündüğün çok oluyor. Kendine bir şey almak istesen bile önce hesabını kitabını yapabiliyorsun. Kısacası, bilinçaltın belli ki parasız kalmaktan hiç hoşlanmıyor ve sana sürekli “Birazını kenarda tut!” diye fısıldıyor.

Bilinçaltın “Hayat şimdi, tadını çıkar!” diyor!

Sen parayı sadece biriktirilecek bir şey olarak görmüyorsun; biraz da hayatı güzelleştirmenin yolu olarak görüyorsun. Güzel bir yemek, beklediğin konser, spontane bir tatil ya da uzun zamandır istediğin bir şey için para harcamak sana pek koymuyor. Çünkü senin gözünde güzel bir deneyimin karşılığı bazen banka hesabındaki rakamdan çok daha değerli. Elbette sonradan “Biraz fazla mı harcadım?” dediğin anlar oluyor. 😅 Ama bilinçaltın çoğu zaman aynı şeyi söylüyor: “Para tekrar gelir, bu an bir daha gelmez!”

Bilinçaltın “Kontrol bende olsun!” diyor!

Sen parayla ilgili belirsizlikleri pek sevmiyorsun. Ne kadar kazandığını, ne kadar harcadığını ve önünde hangi masrafların olduğunu bilmek seni rahatlatıyor. Bu yüzden plansız harcamalar yapsan bile bir noktada hemen toparlanıp kontrolü yeniden ele alıyorsun. Para senin için biraz bağımsızlık ve kendi kararlarını verebilme gücü demek. Kısacası, bilinçaltındaki asıl mesele zengin olmak değil; kimseye ihtiyaç duymadan kendi ayaklarının üzerinde durabilmek.

Bilinçaltın “Ben daha fazlasını yapabilirim!” diyor!

Senin para konusunda içinde hafif bir yükselme isteği var. Daha iyi yaşamak, istediğin şeyleri düşünmeden alabilmek ve kendine daha fazla seçenek yaratmak seni motive ediyor. Bugün sahip oldukların seni mutlu etse bile içinde bir yerde hep “Daha iyisi neden olmasın?” diye düşünen bir taraf var. Bu yüzden para senin için sadece harcamak ya da biriktirmek değil, biraz da ilerlediğini hissetmenin göstergesi. Bilinçaltın sana sürekli “Burada kalmak zorunda değilsin, daha fazlasını yapabilirsin!” diyor.

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miray soysal
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