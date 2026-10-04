Bilim İnsanları Sıcak Havada Çay İçmenin Vücuda Gerçekte Ne Yaptığını Açıkladı
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Kavurucu bir yaz gününde elinde ince belli bardakla çay içen birine 'Bu sıcakta çay mı içilir?' diye sorulduğunda alınan cevap çoğu zaman aynıdır: 'Çay harareti alır.' Kuşaktan kuşağa aktarılan bu inanışın bilimsel bir dayanağı olup olmadığı uzun süre tartışıldı. Kanada ve Avustralya'da yürütülen araştırmalar, sorunun cevabının sanıldığı kadar basit olmadığını ortaya koydu. Sıcak içeceğin vücutta tetiklediği bir mekanizma gerçekten var, ama işe yaraması tek bir koşula bağlı.
Kaynak: The Conversation
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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