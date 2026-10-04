Bilim İnsanları Sıcak Havada Çay İçmenin Vücuda Gerçekte Ne Yaptığını Açıkladı

Konuyu laboratuvara taşıyan isim, o dönem Ottawa Üniversitesi'nde çalışan ve bugün Sidney Üniversitesi'nde ısı ile sağlık üzerine araştırmalar yürüten Prof. Ollie Jay oldu. Jay ve ekibi, 2012'de Acta Physiologica dergisinde yayımlanan çalışmada dokuz erkek gönüllüyü 75 dakika boyunca orta tempoda bisiklet çevirmeye yönlendirdi.

Katılımcılar egzersiz öncesinde ve sırasında 1,5, 10, 37 ve 50 derece olmak üzere farklı sıcaklıklarda su içti. Ortam sıcaklığı yaklaşık 24 derece, nem ise yüzde 23 civarında tutuldu. Sonuç ilk bakışta şaşırtıcıydı: 50 derecelik su içildiğinde iç vücut sıcaklığı hafifçe yükselse de vücutta biriken toplam ısı, soğuk su içildiğindekinden daha düşük çıktı.

Bunun nedeni terleme. Sıcak içecek vücuda küçük bir ısı yükü ekliyor, vücut da buna orantısız biçimde fazla terleyerek karşılık veriyor. Ölçümlerde 50 derecelik su içenlerin toplamda yaklaşık 570 ml, buz gibi su içenlerin ise yaklaşık 465 ml ter kaybettiği görüldü. Ciltte buharlaşan her damla ter vücuttan ısı çekiyor; böylece sıcak suyun getirdiğinden daha fazla ısı dışarı atılmış oluyor.

Araştırmacılar bu tepkinin ağızdan değil, yemek borusu ve mide çevresindeki sıcaklık algılayıcılarından kaynaklandığını düşünüyor. Yani çayın serinletici etkisi dilde hissedilen bir ferahlık değil, vücudun iç termostatının devreye girmesiyle ilgili.