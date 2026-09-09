980 Bin Kişilik Araştırmada Ortaya Çıktı: Çayı Bu Sıcaklıkta İçmek Kanser Riskini 3 Kat Artırıyor

Araştırmada sadece sıcaklık değil, tüketim sıklığı da mercek altına alındı. İçeceklerini sıcak seven ama aşırıya kaçmayan katılımcılarda risk artışı yaklaşık 1,7 kat olarak ölçülürken, günde altı bardaktan fazla sıcak içecek tüketenlerde bu oran yüzde 71'e kadar çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2016 yılında 65 derece üzerindeki içecekleri 'insanlar için muhtemel kanserojen' kategorisine almıştı. Yeni araştırma bu sınıflandırmayı destekler nitelikte veriler sundu.

Öte yandan bilim insanları, tespit edilen riskin sadece yassı hücreli karsinom için geçerli olduğunu, adenokarsinom türü kanserlerde böyle bir bağlantı görülmediğini özellikle belirtiyor.