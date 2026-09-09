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980 Bin Kişilik Araştırmada Ortaya Çıktı: Çayı Bu Sıcaklıkta İçmek Kanser Riskini 3 Kat Artırıyor

980 Bin Kişilik Araştırmada Ortaya Çıktı: Çayı Bu Sıcaklıkta İçmek Kanser Riskini 3 Kat Artırıyor

Oxford Üniversitesi kahve kanser
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 12:01
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Çayınızı ya da kahvenizi hâlâ dumanı tüterken mi yudumluyorsunuz? Oxford Üniversitesi'ne bağlı araştırmacıların yürüttüğü ve yaklaşık 980 bin kişiyi kapsayan dev bir çalışma, bu alışkanlığın göründüğünden çok daha riskli olabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre sıcak içecekleri çok yüksek sıcaklıkta tüketenlerde yemek borusu kanseri riski, ılık içenlere kıyasla üç kata kadar yükseliyor. Üstelik günde altı bardaktan fazla sıcak içecek tüketmek de riski belirgin şekilde artırıyor. Bilim insanları, bu sonuçların özellikle çayı ve kahveyi ateş gibi sıcak içme alışkanlığı olan kişiler için bir uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: The Guardian

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Araştırmaya Göre Risk Üç Kata Kadar Çıkıyor

Araştırmaya Göre Risk Üç Kata Kadar Çıkıyor

Oxford Population Health bünyesindeki araştırmacılar, yaklaşık 980 bin kişiyi ortalama 14 yıl boyunca takip etti. Çalışma, bugüne kadar konuyla ilgili yapılmış en kapsamlı araştırma olma özelliği taşıyor.

Sonuçlara göre içeceklerini 65 santigrat derece ve üzerinde, yani 'çok sıcak' diye tabir edilen sıcaklıkta tüketen katılımcılarda yemek borusu yassı hücreli karsinomu riski, ılık içenlere kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek çıktı. Araştırmacılar bu farkı, içeceğin türünden değil doğrudan sıcaklığından kaynaklanan bir etki olarak değerlendiriyor.

Günde 6 Bardaktan Fazla Sıcak İçecek Tüketenlerde Risk Yüzde 71 Arttı

Günde 6 Bardaktan Fazla Sıcak İçecek Tüketenlerde Risk Yüzde 71 Arttı

Araştırmada sadece sıcaklık değil, tüketim sıklığı da mercek altına alındı. İçeceklerini sıcak seven ama aşırıya kaçmayan katılımcılarda risk artışı yaklaşık 1,7 kat olarak ölçülürken, günde altı bardaktan fazla sıcak içecek tüketenlerde bu oran yüzde 71'e kadar çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2016 yılında 65 derece üzerindeki içecekleri 'insanlar için muhtemel kanserojen' kategorisine almıştı. Yeni araştırma bu sınıflandırmayı destekler nitelikte veriler sundu.

Öte yandan bilim insanları, tespit edilen riskin sadece yassı hücreli karsinom için geçerli olduğunu, adenokarsinom türü kanserlerde böyle bir bağlantı görülmediğini özellikle belirtiyor.

Uzmanlardan Öneri: İçeceğinizin Rahatça Yudumlanabilecek Sıcaklığa Gelmesini Bekleyin

Uzmanlardan Öneri: İçeceğinizin Rahatça Yudumlanabilecek Sıcaklığa Gelmesini Bekleyin

Araştırmayı yürüten ekipten Kıdemli Beslenme Epidemiyoloğu Dr. Keren Papier, çok yüksek sıcaklıktaki içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki bağın Güney Amerika'da mate çayı üzerinden zaten bilindiğini, ancak bunun Batı toplumlarında alışılagelmiş çay-kahve tüketim sıcaklıkları için de geçerli olup olmadığının netleşmediğini söylüyor. Bu çalışma, sorunun İngiltere popülasyonunda cevaplandığı en geniş kapsamlı araştırma olma özelliğini taşıyor.

Araştırmacılara göre insanların çok sıcak içecek tüketimini bırakması hâlinde yemek borusu kanseri vakalarının onda bir ila ikisi önlenebilir. Yine de uzmanlar, bu kanser türünün nispeten nadir görüldüğünü ve genel risk artışının abartılmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Cancer Research UK'in desteklediği araştırma, International Journal of Cancer dergisinde yayımlandı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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