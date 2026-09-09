980 Bin Kişilik Araştırmada Ortaya Çıktı: Çayı Bu Sıcaklıkta İçmek Kanser Riskini 3 Kat Artırıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çayınızı ya da kahvenizi hâlâ dumanı tüterken mi yudumluyorsunuz? Oxford Üniversitesi'ne bağlı araştırmacıların yürüttüğü ve yaklaşık 980 bin kişiyi kapsayan dev bir çalışma, bu alışkanlığın göründüğünden çok daha riskli olabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre sıcak içecekleri çok yüksek sıcaklıkta tüketenlerde yemek borusu kanseri riski, ılık içenlere kıyasla üç kata kadar yükseliyor. Üstelik günde altı bardaktan fazla sıcak içecek tüketmek de riski belirgin şekilde artırıyor. Bilim insanları, bu sonuçların özellikle çayı ve kahveyi ateş gibi sıcak içme alışkanlığı olan kişiler için bir uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor.
Kaynak: The Guardian
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmaya Göre Risk Üç Kata Kadar Çıkıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günde 6 Bardaktan Fazla Sıcak İçecek Tüketenlerde Risk Yüzde 71 Arttı
Uzmanlardan Öneri: İçeceğinizin Rahatça Yudumlanabilecek Sıcaklığa Gelmesini Bekleyin
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın