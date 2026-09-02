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Her Sabah Çay İçenler Dikkat: Kalp ve Damarlara Etkisi Büyük

Her Sabah Çay İçenler Dikkat: Kalp ve Damarlara Etkisi Büyük

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 09:12
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Sabah uyanır uyanmaz çay demleyenlerden misiniz? Öyleyse size güzel bir haberimiz var! Bilim insanları, siyah çayın da önemli bir kaynağı olduğu flavonoidler açısından zengin beslenme ile damarlardaki kireçlenme arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Çay, damar sağlığını destekliyor olabilir! 

İşte detaylar. 

Kaynak

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881 Kadının Verileri İncelendi

881 Kadının Verileri İncelendi

Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, 881 ileri yaştaki kadının beslenme alışkanlıklarını ve damar görüntülemelerini inceledi. Katılımcıların yaş ortalaması 80'di.

Araştırmada özellikle flavonoid tüketimi ile abdominal aort kalsifikasyonu (AAC) arasındaki ilişkiye bakıldı. AAC, karın bölgesindeki aortun damar duvarında kalsiyum birikmesi anlamına geliyor ve ilerleyen yaşlarda kalp-damar sağlığı açısından önemli bir risk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Flavonoid Tüketenlerde Dikkat Çeken Sonuç

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, beslenmesinde daha fazla flavonoid bulunan kadınlarda yaygın abdominal aort kalsifikasyonu görülme olasılığının yüzde 36 daha düşük olmasıydı.

Flavonoidler; çay, elma, turunçgiller, üzüm ve çeşitli meyveler gibi günlük hayatta tükettiğimiz pek çok besinde bulunan bitkisel bileşikler.

Araştırmacılar özellikle flavan-3-ol ve flavonol adı verilen flavonoid gruplarında da benzer sonuçlar elde etti.

Araştırmada Başrol Siyah Çayın

Araştırmada Başrol Siyah Çayın

Flavonoidlerin en önemli kaynağı ise şaşırtıcı biçimde siyah çay oldu. Katılımcıların toplam flavonoid alımının yaklaşık %76'sı siyah çaydan geliyordu. 

Günde 2 ila 6 fincan siyah çay tüketen kadınlarda, hiç siyah çay içmeyenlere kıyasla yaygın abdominal aort kalsifikasyonu görülme olasılığı %16 ila %42 daha düşük bulundu.

Peki Çay İçmek Damarları Temizliyor Mu?

Peki Çay İçmek Damarları Temizliyor Mu?

Hayır. Araştırmacılar bir tedavi yöntemi keşfetmedi.

Çalışma, belirli beslenme alışkanlıkları ile abdominal aort kalsifikasyonu arasındaki ilişkiyi inceledi. Üstelik araştırma gözlemsel nitelikteydi. Bu nedenle siyah çayın doğrudan damar kireçlenmesine neden olan süreci durdurduğunu söylemek mümkün değil.

Araştırmanın asıl dikkat çektiği nokta çok daha basit: Flavonoid açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olmak, ileri yaştaki kadınlarda daha az yaygın abdominal aort kalsifikasyonu ile ilişkiliydi.

Yani her gün sofraya gelen çay, flavonoid açısından zengin beslenmenin önemli bir parçası olabilir. Haliyle bu bileşikler de damar sağlığı açısından destekleyici olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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