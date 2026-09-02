Her Sabah Çay İçenler Dikkat: Kalp ve Damarlara Etkisi Büyük
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Sabah uyanır uyanmaz çay demleyenlerden misiniz? Öyleyse size güzel bir haberimiz var! Bilim insanları, siyah çayın da önemli bir kaynağı olduğu flavonoidler açısından zengin beslenme ile damarlardaki kireçlenme arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Çay, damar sağlığını destekliyor olabilir!
İşte detaylar.
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Araştırmada Başrol Siyah Çayın
Peki Çay İçmek Damarları Temizliyor Mu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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