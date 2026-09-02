Her Sabah Çay İçenler Dikkat: Kalp ve Damarlara Etkisi Büyük

Hayır. Araştırmacılar bir tedavi yöntemi keşfetmedi.

Çalışma, belirli beslenme alışkanlıkları ile abdominal aort kalsifikasyonu arasındaki ilişkiyi inceledi. Üstelik araştırma gözlemsel nitelikteydi. Bu nedenle siyah çayın doğrudan damar kireçlenmesine neden olan süreci durdurduğunu söylemek mümkün değil.

Araştırmanın asıl dikkat çektiği nokta çok daha basit: Flavonoid açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olmak, ileri yaştaki kadınlarda daha az yaygın abdominal aort kalsifikasyonu ile ilişkiliydi.

Yani her gün sofraya gelen çay, flavonoid açısından zengin beslenmenin önemli bir parçası olabilir. Haliyle bu bileşikler de damar sağlığı açısından destekleyici olabilir.