Sinemalarda Geçen Hafta En Çok Hangi Filmler İzlendi? Zirve 7 Hafta Sonra El Değiştirdi
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Türkiye'de sinemalarda 7 haftadır değişmeyen zirve sonunda el değiştirdi. 18-20 Eylül hafta sonunda vizyona giren Resident Evil, 57 bin 528 seyirciyle Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. Uzun süredir lider olan Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün ise ikinci sıraya geriledi. Peki listenin geri kalanında hangi filmler vardı, bir hafta önce tablo nasıldı?
KAYNAK: Box Office
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Resident Evil vizyondaki ilk hafta sonunda 57 bin 528 seyirci topladı.
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Örümcek-Adam, zirveyi bırakmadan önce tüm zamanların en çok izlenen 5. yabancı filmi oldu.
Fall 2 üçüncü, Christopher Nolan'ın Odyssey'i dördüncü sırada yer aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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