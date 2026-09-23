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Sinemalarda Geçen Hafta En Çok Hangi Filmler İzlendi? Zirve 7 Hafta Sonra El Değiştirdi

Sinemalarda Geçen Hafta En Çok Hangi Filmler İzlendi? Zirve 7 Hafta Sonra El Değiştirdi

Sinema film örümcek adam
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 14:25 Son Güncelleme: 23.09.2026 - 14:32
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Türkiye'de sinemalarda 7 haftadır değişmeyen zirve sonunda el değiştirdi. 18-20 Eylül hafta sonunda vizyona giren Resident Evil, 57 bin 528 seyirciyle Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. Uzun süredir lider olan Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün ise ikinci sıraya geriledi. Peki listenin geri kalanında hangi filmler vardı, bir hafta önce tablo nasıldı?

KAYNAK: Box Office

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Resident Evil vizyondaki ilk hafta sonunda 57 bin 528 seyirci topladı.

Resident Evil vizyondaki ilk hafta sonunda 57 bin 528 seyirci topladı.

Resident Evil, 18-20 Eylül hafta sonunda 460 salonda gösterime girdi ve 57 bin 528 seyirciye ulaştı. Film, ilk üç günde 20 milyon 309 bin TL hasılat elde etti. Bu rakam, listenin ikinci sırasındaki filmin neredeyse 2,5 katı. Üstelik hafta sonu sinemaya giden her 100 kişiden yaklaşık 37'si Resident Evil için bilet aldı.

Örümcek-Adam, zirveyi bırakmadan önce tüm zamanların en çok izlenen 5. yabancı filmi oldu.

Örümcek-Adam, zirveyi bırakmadan önce tüm zamanların en çok izlenen 5. yabancı filmi oldu.

Temmuz sonundan bu yana listenin tepesinden inmeyen Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, 8. haftasında 23 bin 77 seyirciyle ikinci sıraya geriledi. Filmin hafta sonu seyircisi bir önceki haftaya göre yüzde 28,3 düştü.

Ancak toplam rakamlar hâlâ dikkat çekici. Örümcek-Adam Türkiye'de 2 milyon 686 bin 492 seyirciye ulaştı ve 751 milyon TL'yi aşan hasılat elde etti. Box Office Türkiye'nin aktardığına göre film, Hızlı ve Öfkeli 8'i geride bıraktı ve ülkemizde tüm zamanların en çok izlenen beşinci yabancı filmi oldu.

Fall 2 üçüncü, Christopher Nolan'ın Odyssey'i dördüncü sırada yer aldı.

Fall 2 üçüncü, Christopher Nolan'ın Odyssey'i dördüncü sırada yer aldı.

Üçüncü haftasındaki Fall 2: Ölümcül Tırmanış 18 bin 451 seyirci topladı ve ilk üçte kalmayı başardı. Filmin toplam seyircisi 136 bin 842'ye ulaştı. Christopher Nolan'ın Odyssey'i ise 10. haftasında 15 bin 167 seyirci topladı. Toplamda 1 milyon 839 bin 370 seyirciye ulaşan film, Nolan'ın ülkemizde en çok izlenen filmi olmaya devam ediyor. Beşinci sırada, 2. haftasındaki Konuşan Hayvanlar (Evolution) 7 bin 94 seyirciyle yer aldı.

İlk 10'un alt sıralarına bu hafta üç yeni film girdi.

Bu hafta vizyona giren Sınırsız 5 bin 333 seyirciyle altıncı oldu. Ayı Kardeşler: Macera Ekibi ise 4 bin 904 seyirciyle yedinci sıraya yerleşti. Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar 5. haftasında 4 bin 2 seyirciyle sekizinci oldu ve toplamda 172 bin 336 seyirciye ulaştı. Yeni gelen Melodi ve Neşeli Notalar 3 bin 216 seyirciyle dokuzuncu oldu. Davet ise 2 bin 225 seyirciyle onuncu sırada yer aldı.

Hafta sonu ilk 10'daki filmler toplam 140 bin 997 seyirciye ulaştı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 1,4'lük artış anlamına geliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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