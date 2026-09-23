Sinemalarda Geçen Hafta En Çok Hangi Filmler İzlendi? Zirve 7 Hafta Sonra El Değiştirdi

Üçüncü haftasındaki Fall 2: Ölümcül Tırmanış 18 bin 451 seyirci topladı ve ilk üçte kalmayı başardı. Filmin toplam seyircisi 136 bin 842'ye ulaştı. Christopher Nolan'ın Odyssey'i ise 10. haftasında 15 bin 167 seyirci topladı. Toplamda 1 milyon 839 bin 370 seyirciye ulaşan film, Nolan'ın ülkemizde en çok izlenen filmi olmaya devam ediyor. Beşinci sırada, 2. haftasındaki Konuşan Hayvanlar (Evolution) 7 bin 94 seyirciyle yer aldı.

İlk 10'un alt sıralarına bu hafta üç yeni film girdi.

Bu hafta vizyona giren Sınırsız 5 bin 333 seyirciyle altıncı oldu. Ayı Kardeşler: Macera Ekibi ise 4 bin 904 seyirciyle yedinci sıraya yerleşti. Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar 5. haftasında 4 bin 2 seyirciyle sekizinci oldu ve toplamda 172 bin 336 seyirciye ulaştı. Yeni gelen Melodi ve Neşeli Notalar 3 bin 216 seyirciyle dokuzuncu oldu. Davet ise 2 bin 225 seyirciyle onuncu sırada yer aldı.

Hafta sonu ilk 10'daki filmler toplam 140 bin 997 seyirciye ulaştı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 1,4'lük artış anlamına geliyor.