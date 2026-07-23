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Odyssey Türkiye'de Rekorla Açıldı! Her 6 Seyirciden Biri IMAX'i Tercih Etti

Odyssey Türkiye'de Rekorla Açıldı! Her 6 Seyirciden Biri IMAX'i Tercih Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2026 - 12:37
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Christopher Nolan imzalı Odyssey (The Odyssey), Türkiye'de ilk hafta sonunda 224 bin 890 seyirciye ulaşarak 2026'nın en iyi açılışını gerçekleştirdi. Yapılan tahmini hesaplamalara göre filmi izleyen yaklaşık her 6 seyirciden biri IMAX salonlarını tercih etti. Bu oran, filmin küresel IMAX performansıyla da dikkat çekici bir benzerlik gösterdi.

KAYNAK: Box Office

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Christopher Nolan imzalı Odyssey (The Odyssey), Türkiye gişesinde etkileyici bir başlangıç yaptı.

Christopher Nolan imzalı Odyssey (The Odyssey), Türkiye gişesinde etkileyici bir başlangıç yaptı.

Film, ilk hafta sonunda ulaştığı 224 bin 890 seyirciyle 2026'nın en iyi açılış performansına imza attı.

Box Office Türkiye tarafından yapılan analizde, Türkiye'de filmi gösteren 11 IMAX salonunun koltuk kapasiteleri, günlük seans sayıları ve hafta sonu doluluk oranları incelendi. Bu veriler doğrultusunda yapılan tahmini hesaplamaya göre, filmin açılış hafta sonunda yaklaşık 38 bin kişi tarafından IMAX formatında izlendiği öngörülüyor.

Bu rakam, filmin ilk hafta sonundaki toplam seyircisinin yaklaşık yüzde 17'sine karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle, Odyssey (The Odyssey) filmini açılış hafta sonunda izleyen yaklaşık her 6 seyirciden biri, IMAX deneyimini tercih etti.

Odyssey'in IMAX performansı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı.

Odyssey'in IMAX performansı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı.

Odyssey (The Odyssey), dünya genelinde açılış hafta sonunda 264 milyon dolar hasılat elde ederken, bunun 51,8 milyon doları IMAX salonlarından geldi. Böylece IMAX gösterimlerinin filmin küresel açılış hasılatındaki payı yaklaşık yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki hesaplama seyirci sayısına, küresel veriler ise hasılata dayanıyor. Bu nedenle iki oran birebir karşılaştırılamasa da, her iki veri de IMAX formatının filmin açılış başarısında önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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