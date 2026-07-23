Odyssey Türkiye'de Rekorla Açıldı! Her 6 Seyirciden Biri IMAX'i Tercih Etti
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Christopher Nolan imzalı Odyssey (The Odyssey), Türkiye'de ilk hafta sonunda 224 bin 890 seyirciye ulaşarak 2026'nın en iyi açılışını gerçekleştirdi. Yapılan tahmini hesaplamalara göre filmi izleyen yaklaşık her 6 seyirciden biri IMAX salonlarını tercih etti. Bu oran, filmin küresel IMAX performansıyla da dikkat çekici bir benzerlik gösterdi.
KAYNAK: Box Office
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Christopher Nolan imzalı Odyssey (The Odyssey), Türkiye gişesinde etkileyici bir başlangıç yaptı.
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Odyssey'in IMAX performansı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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