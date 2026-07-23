Odyssey Türkiye'de Rekorla Açıldı! Her 6 Seyirciden Biri IMAX'i Tercih Etti

Film, ilk hafta sonunda ulaştığı 224 bin 890 seyirciyle 2026'nın en iyi açılış performansına imza attı.

Box Office Türkiye tarafından yapılan analizde, Türkiye'de filmi gösteren 11 IMAX salonunun koltuk kapasiteleri, günlük seans sayıları ve hafta sonu doluluk oranları incelendi. Bu veriler doğrultusunda yapılan tahmini hesaplamaya göre, filmin açılış hafta sonunda yaklaşık 38 bin kişi tarafından IMAX formatında izlendiği öngörülüyor.

Bu rakam, filmin ilk hafta sonundaki toplam seyircisinin yaklaşık yüzde 17'sine karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle, Odyssey (The Odyssey) filmini açılış hafta sonunda izleyen yaklaşık her 6 seyirciden biri, IMAX deneyimini tercih etti.