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27 Temmuz - 2 Ağustos Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

27 Temmuz - 2 Ağustos Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 10:21 Son Güncelleme: 23.07.2026 - 10:25
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Temmuz ayının son haftasında sinema salonları süper kahraman macerasından biyografik drama, modern klasiklerden aile animasyonlarına uzanan beş filme ev sahipliği yapıyor. Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün haftanın en büyük gösterimi olurken Milyoner, 17 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Bu Hafta Sinemalarda Hangi Filmler Var? 27 Temmuz - 2 Ağustos Vizyon Takvimi

Bu Hafta Sinemalarda Hangi Filmler Var? 27 Temmuz - 2 Ağustos Vizyon Takvimi

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, Macera

  • Yönetmen: Destin Daniel Cretton

  • Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink

Sevdiklerinin hayatlarından ve hafızalarından kendisini sildiren Peter Parker, aradan geçen dört yılın ardından New York sokaklarında tamamen yalnız mücadele ediyor. Gerçek kimliğini artık kimsenin bilmediği Peter, hayatını şehri korumaya adarken omuzlarındaki sorumluluk giderek ağırlaşıyor. Yaşamaya başladığı gizemli fiziksel değişimler ve şehirde büyüyen suç dalgası, onu şimdiye kadarki en karanlık dönemlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.

Milyoner

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026’da yeniden vizyona giriyor

  • Tür: Dramatik Komedi, Komedi, Romantik

  • Yönetmen: Danny Boyle, Loveleen Tandan

  • Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor

Mumbai’nin yoksul mahallelerinde büyüyen Jamal Malik, ülkenin en ünlü bilgi yarışmasında büyük ödüle yalnızca bir soru uzaklıktadır. Eğitimi ve yaşam koşulları düşünüldüğünde gösterdiği başarı şüphe uyandırınca hile yapmakla suçlanarak gözaltına alınır. Jamal, yarışmadaki soruların cevaplarını nasıl bildiğini anlatırken çocukluğundan büyük aşkı Latika’ya uzanan hayat hikâyesi de yavaş yavaş ortaya çıkar.

Özgür Kedi Scotty

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Mohammad Pirzadi

  • Oyuncular: William Hope, Stuart Milligan, Phil Cornwell

Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını bilen ve kimseye ihtiyaç duymadan yaşamaya alışmış cesur bir maceracıdır. Düzeni, ev kedisi Katie’nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle değişir. Birbirinden oldukça farklı iki kedi, şehrin tehlikeli sokaklarında karşılaştıkları engelleri aşarken dostluğu ve birlikte hareket etmenin önemini keşfeder. Yolculuk, Scotty için ait olduğu yeri ve yuva kavramını sorguladığı duygusal bir arayışa dönüşür.

Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

  • Tür: Biyografik, Dram

  • Yönetmen: Johnny Depp

  • Oyuncular: Riccardo Scamarcio, Al Pacino, Luisa Ranieri

Film, ressam Amedeo Modigliani’nin 1916 yılında Paris’te geçirdiği çalkantılı üç güne odaklanıyor. Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde yaşayan sanatçı, eserlerine değer verilmediğini düşünerek şehri terk etmeye hazırlanıyor. Polis baskısı, savaşın yarattığı kaos ve kişisel çıkmazlar arasında sanat yaşamını sorgulayan Modigliani’nin Amerikalı koleksiyoncu Maurice Gangnat ile karşılaşması, kariyerinin yönünü değiştirebilecek önemli bir dönüm noktasına dönüşüyor.

Melodi ve Neşeli Notalar

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

  • Tür: Animasyon

  • Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Melodi ve Efe, İstanbul’un farklı noktalarında yaşayan enstrüman dostlarını bir araya getirerek kendi müzik gruplarını kurmak için yola çıkıyor. İki arkadaşın macerası, müzik ve dayanışma etrafında şekilleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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