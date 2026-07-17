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20-26 Temmuz Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu!

20-26 Temmuz Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 17:05
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20-26 Temmuz haftasında İstanbul’un tiyatro takvimi birbirinden farklı yapımlarla hareketleniyor. Güçlü oyuncu kadrolarının yer aldığı komedi ve dramların yanı sıra doğaçlama tiyatro ve stand-up gösterileri de seyirciyle buluşuyor. 

Haftanın öne çıkan 10 gösterisini sizin için bir araya getirdik!

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20-26 Temmuz İstanbul Tiyatro Oyunları

20-26 Temmuz İstanbul Tiyatro Oyunları

Özgür Turhan – Yepyenisi

Özgür Turhan, “Aynısı” ve “Yenisi” gösterilerinin ardından yeni stand-up gösterisi “Yepyenisi” ile sahneye dönüyor. Açılış komedyeninin de yer aldığı gösteri, Turhan’ın yeni şakalarını argo ve küfür içeren mizah anlayışıyla seyirciye taşıyor.

  • Tarih: 26 Temmuz 2026 Pazar, 21.00

  • Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Özgür Turhan

  • Süre: 90 dakika

İsmail Nuri – Stand Up Yeni Gösteri

YouTube’da yayımladığı “Hayatın Yüzde Doksan Beşi” gösterisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan İsmail Nuri, yeni şakalarıyla yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Günlük hayata ilişkin gözlemlerin ve kişisel hikâyelerin öne çıktığı gösteri, hafta içinde iki farklı Kadıköy sahnesinde izlenebilecek.

  • Tarih: 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 20.30; 23 Temmuz 2026 Perşembe, 20.00

  • Mekan: The North Shield Hilltown AVM; Corner Kadıköy

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: İsmail Nuri

  • Yaş sınırı: 18+

Etekler Ve Pantolonlar

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nurcan, intikam planı için uzun süredir görüşmediği okul arkadaşı Aysel’den yardım istiyor. İki kadının evliliklerini sorgulamasıyla başlayan süreç, aile ve çevre baskısının hayatlarında bıraktığı izlerle yüzleştikleri kişisel bir dönüşüm yolculuğuna evriliyor.

  • Tarih: 21 Temmuz 2026 Salı, 21.00

  • Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircinin yönlendirmeleriyle her temsil için yeni hikâyeler oluşturuyor. Hazır bir metne bağlı kalmadan gelişen “Tiyatro Sporu” formatı, oyuncular kadar izleyicileri de gösterinin parçası hâline getiriyor.

  • Tarih: 25 Temmuz 2026 Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Trump Sahne

  • Tür: Doğaçlama

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in kaleme aldığı oyun, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin zengin bir ailenin mutfağındaki yansımalarını anlatıyor. Köşkte çalışanlar toplumsal değişime kayıtsız kalamazken Şener Şen, yıllar sonra yeniden aşçı Lütfü Usta rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.

  • Tarih: 21 Temmuz 2026 Salı, 21.00

  • Mekan: Maximum Uniq Açık Hava

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Othello

Shakespeare’in ünlü trajedisi, Othello ile Desdemona’nın gizlice evlenmesiyle başlayan aşk hikâyesini kıskançlık ve iktidar mücadelesiyle buluşturuyor. Kendisi yerine Cassio’nun yaver seçilmesine öfkelenen Iago’nun kurduğu oyun, Othello’nun güvenini ve evliliğini adım adım yıkıma sürüklüyor.

  • Tarih: 24 Temmuz 2026 Cuma, 20.30; 25 Temmuz 2026 Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Caner Cindoruk, Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, Seray Akülker, Mesut Karakulak, Ahmed Saka, Yağmur Ilgım Öztekin

  • Süre: 140 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Yıllar sonra yeniden buluşan Yosif ve Angel’ın konuşması, Yosif’in evliliğine ve karısı Maria hakkındaki kuşkularına uzanıyor. Maria’nın sadakatini sınamak isteyen Yosif’in arkadaşından yardım istemesiyle başlayan tehlikeli plan; aşkı, dostluğu, kıskançlığı ve erkek egosunu giderek büyüyen bir komedinin içine taşıyor.

  • Tarih: 26 Temmuz 2026 Pazar, 16.00 ve 19.30

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Mert Fırat, Öznur Serçeler, Çağlar Yalçınkaya

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Hizmetçiler

Uzun yıllardır aynı evde çalışan Solange ve Claire, hanımlarını öldürmeye karar verdikleri gecede kurdukları oyunun sonuna yaklaşıyor. Değişen roller, bastırılmış arzular ve giderek yükselen şiddet, Jean Genet’nin klasik metninde özgürlük ile yıkım arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor.

  • Tarih: 20 Temmuz 2026 Pazartesi, 20.30; 21 Temmuz 2026 Salı, 20.30

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Yılmaz Sütçü, Kerem Fırtına, Dilan Düzgüner

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Bu Hikaye Senden Uzun Osman

Uzun yıllar birlikte olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadın, yaşadıklarını Osman’a yazdığı mektuplarla anlamlandırmaya çalışıyor. Zamanla cevap beklemeden yazılan mektuplar Osman’dan uzaklaşıp kadının kendi hikâyesine, kırılma anlarına ve dönüşümüne odaklanan kişisel bir yolculuğa dönüşüyor.

  • Tarih: 20 Temmuz 2026 Pazartesi, 21.00

  • Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Şenay Gürler

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Yusuf Bilal Altıntaş – Entel Maganda

Yusuf Bilal Altıntaş, “Entel Maganda” adını taşıyan gösterisinde her tartışmada kendisine uygun bir orta yol bulan karakterini sahneye taşıyor. Ekonomi, siyaset ve sanat dünyasına ilişkin gözlemlerini fırsatçılık ve kararsızlık üzerinden mizahi bir dille anlatıyor.

  • Tarih: 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 21.00; 23 Temmuz 2026 Perşembe, 21.00

  • Mekan: Dorock XL Kadıköy; Le Lion Tuzla Port

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Yusuf Bilal Altıntaş

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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