20-26 Temmuz Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu!

Özgür Turhan – Yepyenisi

Özgür Turhan, “Aynısı” ve “Yenisi” gösterilerinin ardından yeni stand-up gösterisi “Yepyenisi” ile sahneye dönüyor. Açılış komedyeninin de yer aldığı gösteri, Turhan’ın yeni şakalarını argo ve küfür içeren mizah anlayışıyla seyirciye taşıyor.

Tarih: 26 Temmuz 2026 Pazar, 21.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Stand-up

Oyuncular: Özgür Turhan

Süre: 90 dakika

İsmail Nuri – Stand Up Yeni Gösteri

YouTube’da yayımladığı “Hayatın Yüzde Doksan Beşi” gösterisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan İsmail Nuri, yeni şakalarıyla yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Günlük hayata ilişkin gözlemlerin ve kişisel hikâyelerin öne çıktığı gösteri, hafta içinde iki farklı Kadıköy sahnesinde izlenebilecek.

Tarih: 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 20.30; 23 Temmuz 2026 Perşembe, 20.00

Mekan: The North Shield Hilltown AVM; Corner Kadıköy

Tür: Stand-up

Oyuncular: İsmail Nuri

Yaş sınırı: 18+

Etekler Ve Pantolonlar

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nurcan, intikam planı için uzun süredir görüşmediği okul arkadaşı Aysel’den yardım istiyor. İki kadının evliliklerini sorgulamasıyla başlayan süreç, aile ve çevre baskısının hayatlarında bıraktığı izlerle yüzleştikleri kişisel bir dönüşüm yolculuğuna evriliyor.

Tarih: 21 Temmuz 2026 Salı, 21.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Komedi

Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircinin yönlendirmeleriyle her temsil için yeni hikâyeler oluşturuyor. Hazır bir metne bağlı kalmadan gelişen “Tiyatro Sporu” formatı, oyuncular kadar izleyicileri de gösterinin parçası hâline getiriyor.

Tarih: 25 Temmuz 2026 Cumartesi, 20.30

Mekan: Trump Sahne

Tür: Doğaçlama

Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 12+

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in kaleme aldığı oyun, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin zengin bir ailenin mutfağındaki yansımalarını anlatıyor. Köşkte çalışanlar toplumsal değişime kayıtsız kalamazken Şener Şen, yıllar sonra yeniden aşçı Lütfü Usta rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.

Tarih: 21 Temmuz 2026 Salı, 21.00

Mekan: Maximum Uniq Açık Hava

Tür: Komedi

Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Othello

Shakespeare’in ünlü trajedisi, Othello ile Desdemona’nın gizlice evlenmesiyle başlayan aşk hikâyesini kıskançlık ve iktidar mücadelesiyle buluşturuyor. Kendisi yerine Cassio’nun yaver seçilmesine öfkelenen Iago’nun kurduğu oyun, Othello’nun güvenini ve evliliğini adım adım yıkıma sürüklüyor.

Tarih: 24 Temmuz 2026 Cuma, 20.30; 25 Temmuz 2026 Cumartesi, 20.30

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Trajedi

Oyuncular: Caner Cindoruk, Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, Seray Akülker, Mesut Karakulak, Ahmed Saka, Yağmur Ilgım Öztekin

Süre: 140 dakika

Yaş sınırı: 12+

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Yıllar sonra yeniden buluşan Yosif ve Angel’ın konuşması, Yosif’in evliliğine ve karısı Maria hakkındaki kuşkularına uzanıyor. Maria’nın sadakatini sınamak isteyen Yosif’in arkadaşından yardım istemesiyle başlayan tehlikeli plan; aşkı, dostluğu, kıskançlığı ve erkek egosunu giderek büyüyen bir komedinin içine taşıyor.

Tarih: 26 Temmuz 2026 Pazar, 16.00 ve 19.30

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Komedi

Oyuncular: Mert Fırat, Öznur Serçeler, Çağlar Yalçınkaya

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Hizmetçiler

Uzun yıllardır aynı evde çalışan Solange ve Claire, hanımlarını öldürmeye karar verdikleri gecede kurdukları oyunun sonuna yaklaşıyor. Değişen roller, bastırılmış arzular ve giderek yükselen şiddet, Jean Genet’nin klasik metninde özgürlük ile yıkım arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor.

Tarih: 20 Temmuz 2026 Pazartesi, 20.30; 21 Temmuz 2026 Salı, 20.30

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Yılmaz Sütçü, Kerem Fırtına, Dilan Düzgüner

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 15+

Bu Hikaye Senden Uzun Osman

Uzun yıllar birlikte olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadın, yaşadıklarını Osman’a yazdığı mektuplarla anlamlandırmaya çalışıyor. Zamanla cevap beklemeden yazılan mektuplar Osman’dan uzaklaşıp kadının kendi hikâyesine, kırılma anlarına ve dönüşümüne odaklanan kişisel bir yolculuğa dönüşüyor.

Tarih: 20 Temmuz 2026 Pazartesi, 21.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Dram

Oyuncular: Şenay Gürler

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Yusuf Bilal Altıntaş – Entel Maganda

Yusuf Bilal Altıntaş, “Entel Maganda” adını taşıyan gösterisinde her tartışmada kendisine uygun bir orta yol bulan karakterini sahneye taşıyor. Ekonomi, siyaset ve sanat dünyasına ilişkin gözlemlerini fırsatçılık ve kararsızlık üzerinden mizahi bir dille anlatıyor.