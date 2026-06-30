Temmuz Ayı Tiyatro Listesi: İstanbul’da Bu Ay Hangi Oyunlar Var?

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
Latife Tekin’in unutulmaz eserinden sahneye uyarlanan Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle kurduğu mücadeleyi ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Tek odalı bir evde sıkışıp kalan ailenin hayata tutunma çabası, Dirmit’in merakı, direnci ve özgürleşme isteğiyle sahnede güçlü bir anlatıya dönüşüyor.
Gayb
Gayb, çocukluğundan itibaren hayatın anlamını ve kendi yolculuğunu keşfetmeye çalışan Remzi Asaf’ın hikayesini sahneye taşıyor. Sanat dünyasında var olma mücadelesi, karşılıksız aşklar, yarım kalan besteler ve geçmişin yükleriyle yüzleşen Remzi’nin dönüşüm hikayesi, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.
Tarih: 12 Temmuz
Mekan: No2 Atölye
Tür: Dram
Oyuncular: Ahmet Saim
Süre: 70 dakika
Yaş Sınırı: 15+
Profesyonel
Dušan Kovačević’in zamansız eseri Profesyonel, yıllar sonra yeniden sahnede izleyiciyle buluşuyor. Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı bir entelektüelin hikayesi üzerinden anlatan oyun, kara komedi türünde güçlü bir hesaplaşma sunuyor.
Tarih: 18 Temmuz
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Tür: Kara Komedi
Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Barış Özkan
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 8+
Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri
Edouard Louis’nin annesinin hikayesinden yola çıkan Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri, ev içi rollerle kuşatılmış bir kadının özgürleşme sürecini konu alıyor. Bir fotoğrafla başlayan anlatı, gençliğinde mutlu ve özgür olan bir kadının yıllar içinde değişen hayatını, mücadelelerini ve dönüşümünü sahneye taşıyor.
Pera'da Bir Lola
Pera'da Bir Lola, 1921’de Avrupa’dan Pera’ya savrulan Lola Schönheit’ın hayatta kalma mücadelesini canlı orkestra eşliğinde sahneye taşıyor. Caz müziği, mizah, dans ve umutla örülü oyun, izleyiciyi Pera’nın arka sokaklarında eğlenceli ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Amadeus
Peter Shaffer’ın başyapıtı Amadeus, Mozart ve Salieri arasındaki hayranlık, kıskançlık ve güç mücadelesini sahneye taşıyor. Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz ile Özlem Öçalmaz’ın başrollerini paylaştığı görkemli yapım, 7. sezonunda da izleyiciyi müzik tarihinin büyüleyici dünyasına davet ediyor.
Tarih: 15 Temmuz
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen, Kevork Türker, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen
Süre: 150 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Gonzago'nun Öldürülüşü
Nedyalko Yordanov’un kaleme aldığı Gonzago'nun Öldürülüşü, Shakespeare’in Hamlet oyunundaki oyuncular sahnesini merkeze alan politik hiciv türünde bir kara komedi. İktidar, kumpas, casusluk ve ihanet gibi temaları mizahi bir dille ele alan oyun, saray içindeki güç ilişkilerini sahnede çarpıcı bir anlatımla kuruyor.
Tarih: 17-18-19 Temmuz
Mekan: Moda Sahnesi
Tür: Kara Komedi, Politik Hiciv
Oyuncular: Esra Kızıldoğan, Barış Yıldız, Sedat Küçükay, Uluç Esen, Elif Gizem Aykul, Mehmet Tekatlı, Talha Kaya, Mert Şişmanlar, Hakan Kargidanoğlu, Sevgi Temel
Süre: 125 dakika
Yaş Sınırı: Belirtilmemiş
The Imperial Russian Ballet Company / Swan Lake-Kuğu Gölü Balesi
The Imperial Russian Ballet Company, Çaykovski’nin unutulmaz başyapıtı Kuğu Gölü Balesi ile İstanbul’da izleyici karşısına çıkıyor. Aşk, ihanet ve dönüşüm temalarını masalsı bir atmosferle anlatan gösteri, klasik balenin en etkileyici eserlerinden birini büyüleyici kostümler ve güçlü koreografiyle sahneye taşıyor.
Alevli Günler
Alevli Günler, çocukluklarından beri ayrılmamış üç arkadaşın, içlerinden birinin hastalanmasıyla yaşadığı sıra dışı süreci konu alıyor. İnançları gereği öldükten sonra yakılmak isteyen arkadaşlarının talebi, üç kafadarı bürokrasi, önyargı ve anlayışsızlıklarla dolu komik bir mücadelenin içine sürüklüyor.
Tarih: 15 Temmuz
Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro
Tür: Dram
Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Dönüşüm - Franz Kafka
Franz Kafka’nın ölümsüz eseri Dönüşüm, Gregor Samsa’nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş halde bulmasıyla başlayan sarsıcı hikayesini sahneye taşıyor. İnsan, aile, yabancılaşma ve varoluş üzerine kurulan oyun, Kafka’nın karanlık dünyasını tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşturuyor.
Mahşer-i Cümbüş
Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden Mahşer-i Cümbüş, doğaçlama tiyatro gösterileriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. İzleyicinin katılımıyla şekillenen performans, her gösteride farklı bir deneyim sunarak sahnede anlık mizah ve yaratıcılığı buluşturuyor.
Tarih: 4-11-25 Temmuz
Mekan: Trump Sahne
Tür: Doğaçlama
Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay
Süre: 90 dakika
Yaş Sınırı: 12+
İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Ödüllü yapım, insanın kendi içindeki çelişkilerle ve karanlık tarafıyla yüzleşmesini sahneye taşıyan güçlü bir dramatik anlatı sunuyor.
Tarih: 6-8-10-11 Temmuz
Mekan: 6 Temmuz Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi, 8-10 Temmuz İBB Cem Karaca Kültür Merkezi, 11 Temmuz Kadıköy Eğitim Sahnesi
Tür: Dram
Oyuncular: Lütfi Can Bulut
Süre: 75 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Annemiz Evde Yok
Annemiz Evde Yok, annelerinin ölüm haberi üzerine baba evinde buluşan iki kardeşin başına gelen komik olayları konu alıyor. Cenaze daha kalkmadan evin kiraya verilmesi, eski eşin gelişi ve eve talip olan bir komiserle birlikte işler kısa sürede kontrolden çıkıyor.
Tarih: 5-10-27 Temmuz
Mekan: Sahne Hane Üsküdar
Tür: Komedi
Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Şirreti Evcilleştirmek
Shakespeare’in ünlü komedisi Hırçın Kız, Moda Sahnesi yorumuyla Şirreti Evcilleştirmek adıyla sahneye taşınıyor. Oyun içinde oyun yapısıyla ilerleyen yapım, kimlik, iktidar, rol yapma ve toplumsal cinsiyet meselelerini komedi diliyle ele alıyor.
Tarih: 9-10-11-12 Temmuz
Mekan: Moda Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Çağlar Yalçınkaya
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Zengin Mutfağı
Vasıf Öngören’in unutulmaz oyunu Zengin Mutfağı, 15-16 Haziran 1970 işçi hareketlerinin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Şener Şen’in yıllar sonra yeniden Lütfü Usta karakterine hayat verdiği yapım, toplumsal değişimi mizahi ve çarpıcı bir dille sahneye taşıyor.
Tarih: 21 Temmuz
Mekan: Maximum Uniq Açık Hava
Tür: Komedi
Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 13+
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