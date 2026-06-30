Temmuz Ayı Tiyatro Listesi: İstanbul’da Bu Ay Hangi Oyunlar Var?

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Latife Tekin’in unutulmaz eserinden sahneye uyarlanan Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle kurduğu mücadeleyi ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Tek odalı bir evde sıkışıp kalan ailenin hayata tutunma çabası, Dirmit’in merakı, direnci ve özgürleşme isteğiyle sahnede güçlü bir anlatıya dönüşüyor.

Tarih: 1-2-29-30 Temmuz

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Trajedi, Dram

Oyuncular: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Gayb

Gayb, çocukluğundan itibaren hayatın anlamını ve kendi yolculuğunu keşfetmeye çalışan Remzi Asaf’ın hikayesini sahneye taşıyor. Sanat dünyasında var olma mücadelesi, karşılıksız aşklar, yarım kalan besteler ve geçmişin yükleriyle yüzleşen Remzi’nin dönüşüm hikayesi, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarih: 12 Temmuz

Mekan: No2 Atölye

Tür: Dram

Oyuncular: Ahmet Saim

Süre: 70 dakika

Yaş Sınırı: 15+

Profesyonel

Dušan Kovačević’in zamansız eseri Profesyonel, yıllar sonra yeniden sahnede izleyiciyle buluşuyor. Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı bir entelektüelin hikayesi üzerinden anlatan oyun, kara komedi türünde güçlü bir hesaplaşma sunuyor.

Tarih: 18 Temmuz

Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tür: Kara Komedi

Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Barış Özkan

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 8+

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Edouard Louis’nin annesinin hikayesinden yola çıkan Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri, ev içi rollerle kuşatılmış bir kadının özgürleşme sürecini konu alıyor. Bir fotoğrafla başlayan anlatı, gençliğinde mutlu ve özgür olan bir kadının yıllar içinde değişen hayatını, mücadelelerini ve dönüşümünü sahneye taşıyor.

Tarih: 31 Temmuz

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Ünsal

Süre: 105 dakika

Yaş Sınırı: Belirtilmemiş

Pera'da Bir Lola

Pera'da Bir Lola, 1921’de Avrupa’dan Pera’ya savrulan Lola Schönheit’ın hayatta kalma mücadelesini canlı orkestra eşliğinde sahneye taşıyor. Caz müziği, mizah, dans ve umutla örülü oyun, izleyiciyi Pera’nın arka sokaklarında eğlenceli ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarih: 1 Temmuz

Mekan: DasDas Alternatif Sahne

Tür: Komedi, Kabare

Oyuncular: Pınar Göktaş

Süre: 75 dakika

Yaş Sınırı: 16+

Amadeus

Peter Shaffer’ın başyapıtı Amadeus, Mozart ve Salieri arasındaki hayranlık, kıskançlık ve güç mücadelesini sahneye taşıyor. Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz ile Özlem Öçalmaz’ın başrollerini paylaştığı görkemli yapım, 7. sezonunda da izleyiciyi müzik tarihinin büyüleyici dünyasına davet ediyor.

Tarih: 15 Temmuz

Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tür: Trajedi

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen, Kevork Türker, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen

Süre: 150 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Gonzago'nun Öldürülüşü

Nedyalko Yordanov’un kaleme aldığı Gonzago'nun Öldürülüşü, Shakespeare’in Hamlet oyunundaki oyuncular sahnesini merkeze alan politik hiciv türünde bir kara komedi. İktidar, kumpas, casusluk ve ihanet gibi temaları mizahi bir dille ele alan oyun, saray içindeki güç ilişkilerini sahnede çarpıcı bir anlatımla kuruyor.

Tarih: 17-18-19 Temmuz

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Kara Komedi, Politik Hiciv

Oyuncular: Esra Kızıldoğan, Barış Yıldız, Sedat Küçükay, Uluç Esen, Elif Gizem Aykul, Mehmet Tekatlı, Talha Kaya, Mert Şişmanlar, Hakan Kargidanoğlu, Sevgi Temel

Süre: 125 dakika

Yaş Sınırı: Belirtilmemiş

The Imperial Russian Ballet Company / Swan Lake-Kuğu Gölü Balesi

The Imperial Russian Ballet Company, Çaykovski’nin unutulmaz başyapıtı Kuğu Gölü Balesi ile İstanbul’da izleyici karşısına çıkıyor. Aşk, ihanet ve dönüşüm temalarını masalsı bir atmosferle anlatan gösteri, klasik balenin en etkileyici eserlerinden birini büyüleyici kostümler ve güçlü koreografiyle sahneye taşıyor.

Tarih: 17 Temmuz

Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tür: Bale

Oyuncular: The Imperial Russian Ballet Company

Süre: 140 dakika

Yaş Sınırı: 6+

Alevli Günler

Alevli Günler, çocukluklarından beri ayrılmamış üç arkadaşın, içlerinden birinin hastalanmasıyla yaşadığı sıra dışı süreci konu alıyor. İnançları gereği öldükten sonra yakılmak isteyen arkadaşlarının talebi, üç kafadarı bürokrasi, önyargı ve anlayışsızlıklarla dolu komik bir mücadelenin içine sürüklüyor.

Tarih: 15 Temmuz

Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tür: Dram

Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Dönüşüm - Franz Kafka

Franz Kafka’nın ölümsüz eseri Dönüşüm, Gregor Samsa’nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş halde bulmasıyla başlayan sarsıcı hikayesini sahneye taşıyor. İnsan, aile, yabancılaşma ve varoluş üzerine kurulan oyun, Kafka’nın karanlık dünyasını tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşturuyor.

Tarih: 2-9 Temmuz

Mekan: 2 Temmuz İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi, 9 Temmuz Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Gözeten

Süre: 60 dakika

Yaş Sınırı: 10+

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden Mahşer-i Cümbüş, doğaçlama tiyatro gösterileriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. İzleyicinin katılımıyla şekillenen performans, her gösteride farklı bir deneyim sunarak sahnede anlık mizah ve yaratıcılığı buluşturuyor.

Tarih: 4-11-25 Temmuz

Mekan: Trump Sahne

Tür: Doğaçlama

Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Süre: 90 dakika

Yaş Sınırı: 12+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Ödüllü yapım, insanın kendi içindeki çelişkilerle ve karanlık tarafıyla yüzleşmesini sahneye taşıyan güçlü bir dramatik anlatı sunuyor.

Tarih: 6-8-10-11 Temmuz

Mekan: 6 Temmuz Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi, 8-10 Temmuz İBB Cem Karaca Kültür Merkezi, 11 Temmuz Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Lütfi Can Bulut

Süre: 75 dakika

Yaş Sınırı: 13+

Annemiz Evde Yok

Annemiz Evde Yok, annelerinin ölüm haberi üzerine baba evinde buluşan iki kardeşin başına gelen komik olayları konu alıyor. Cenaze daha kalkmadan evin kiraya verilmesi, eski eşin gelişi ve eve talip olan bir komiserle birlikte işler kısa sürede kontrolden çıkıyor.

Tarih: 5-10-27 Temmuz

Mekan: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Şirreti Evcilleştirmek

Shakespeare’in ünlü komedisi Hırçın Kız, Moda Sahnesi yorumuyla Şirreti Evcilleştirmek adıyla sahneye taşınıyor. Oyun içinde oyun yapısıyla ilerleyen yapım, kimlik, iktidar, rol yapma ve toplumsal cinsiyet meselelerini komedi diliyle ele alıyor.

Tarih: 9-10-11-12 Temmuz

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Çağlar Yalçınkaya

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in unutulmaz oyunu Zengin Mutfağı, 15-16 Haziran 1970 işçi hareketlerinin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Şener Şen’in yıllar sonra yeniden Lütfü Usta karakterine hayat verdiği yapım, toplumsal değişimi mizahi ve çarpıcı bir dille sahneye taşıyor.