29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Aydınlıkevler
Tarih: 29 Haziran
Mekan: Maximum Uniq Açık Hava
Tür: Komedi
Oyuncular: Ali Yalçın, Defne Başoğlu, Ekinsu Köse, Gaye Kızılışık, Ozan Kırlaroğlu, Öykü Kalkan, Şükrü Buğra Akkemik
Süre: 130 dakika
Yaş Sınırı: 8+
Aydınlıkevler, yokluğa, zemheriye ve hayata tutunmaya çalışan dar gelirli ama zengin hikayeli bir ailenin öyküsünü sahneye taşıyor. Oyun, babaannenin Amerika’ya karşı verdiği absürt ve eğlenceli mücadele üzerinden sıcak, komik ve tanıdık bir mahalle hikayesi anlatıyor.
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden kente göç eden kalabalık bir ailenin şehirle kurduğu zorlu ilişkiyi, ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Tek odalı bir evde sıkışıp kalan aile, şehre tutunmaya çalışırken Dirmit merakı, direnci ve hayal gücüyle kendine bambaşka yollar açıyor.
Mahşer-i Cümbüş
Tarih: 4 Temmuz
Mekan: Trump Sahne
Tür: Doğaçlama
Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay
Süre: 90 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircinin de dahil olduğu dinamik yapısıyla sahneye çıkıyor. Her gösteride farklı bir akış sunan ekip, doğaçlama tiyatronun enerjisini, mizahını ve anlık sürprizlerini izleyiciyle buluşturuyor.
9/8'lik Kıyamet
9/8'lik Kıyamet, iklim krizinin vurduğu yakın gelecekte geçen çarpıcı bir hikaye anlatıyor. Göçler, kıtlık, yangınlar ve toplumsal çözülmenin ortasında Diyar, Parazitler adı verilen göçebe topluluğa kıyametin ilk günlerini darbukasıyla anlatıyor. Oyun, dünyanın değiştiği bir zamanda insanın kimin yanında duracağını sorguluyor.
Pera'da Bir Lola
Pera’da Bir Lola, 1921’de Avrupa’dan Pera’ya savrulan Lola Schönheit’ın hayatta kalma mücadelesini sahneye taşıyor. Caz müziği, canlı orkestra, mizah ve kabare atmosferiyle ilerleyen oyun, Pera’nın arka sokaklarında dans, hayal ve direnç dolu eğlenceli bir yolculuk sunuyor.
80 Günde Dünya Turu
Tarih: 1 Temmuz
Mekan: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Tür: Çocuk Oyunu
Oyuncular: Atakan Yılmaz, Nazlı Yağmur Hasret, Manolya Elmasrı, Ömer Efe Dağ, Okan Can
Süre: 50 dakika
Yaş Sınırı: 4-17
80 Günde Dünya Turu, Phileas Fogg ve uşağı Passeportaut’un dünya turuna çıkmasını konu alıyor. Yolculuk boyunca trenler, gemiler, fil yolculukları ve beklenmedik aksiliklerle karşılaşan ikili, dünyanın farklı ülkelerini gezerken arkadaşlık, sevgi ve birlikte olmanın önemini keşfediyor.
Dönüşüm - Franz Kafka
Franz Kafka’nın unutulmaz eseri Dönüşüm, Gregor Samsa’nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş halde bulmasıyla başlıyor. Oyun, insanın ailesiyle, toplumla ve kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi karanlık ve çarpıcı bir dille sahneye taşıyor.
Annemiz Evde Yok
Tarih: 5 Temmuz
Mekan: Sahne Hane Üsküdar
Tür: Komedi
Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Annemiz Evde Yok, annelerinin ölüm haberinin ardından baba evinde bir araya gelen iki kardeşin başına gelenleri konu alıyor. Cenaze bile kalkmadan evi kiraya vermeye çalışan kardeşler, boşanmak isteyen bir eş, evi tutmak isteyen bir komiser ve ailenin sadık köpeği Tahsin’le birlikte kendilerini giderek büyüyen bir karmaşanın içinde buluyor.
Fransız Öpücüğü
Fransız Öpücüğü, farklı mesleklerden gelen tiyatro tutkunlarının oluşturduğu Fazla Mesai Tiyatro Grubu tarafından sahneleniyor. Bankacıdan öğretmene, doktordan mühendise kadar farklı hayatlardan gelen oyuncular, işlerinden arta kalan zamanda tiyatroya duydukları tutkuyu sahneye taşıyor.
İlker Gümüşoluk - Tek Kişilik Gösteri
İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere hayata dair gözlemlerini ve hikayelerini seyirciyle buluşturuyor. Yıllardır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahne alan komedyen, kendine özgü anlatımı ve günlük hayattan aldığı tespitlerle izleyicilere keyifli bir stand-up deneyimi sunuyor.
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