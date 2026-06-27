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29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 11:31
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Haziran ayının son günleri ve Temmuz ayının ilk haftasında tiyatro sahneleri yine dopdolu. İstanbul’da bu hafta hem sevilen yapımlar hem de farklı türlerde sahnelenecek oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

29 Haziran - 5 Temmuz haftasında Aydınlıkevler, Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, Mahşer-i Cümbüş, 9/8’lik Kıyamet, Pera’da Bir Lola, 80 Günde Dünya Turu ve daha birçok oyun sahnede olacak. İşte bu hafta sahnelenecek en güzel tiyatro oyunları...

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29 Haziran - 5 Temmuz İstanbul Tiyatro Oyunları

29 Haziran - 5 Temmuz İstanbul Tiyatro Oyunları

Aydınlıkevler

  • Tarih: 29 Haziran

  • Mekan: Maximum Uniq Açık Hava

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ali Yalçın, Defne Başoğlu, Ekinsu Köse, Gaye Kızılışık, Ozan Kırlaroğlu, Öykü Kalkan, Şükrü Buğra Akkemik

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş Sınırı: 8+

Aydınlıkevler, yokluğa, zemheriye ve hayata tutunmaya çalışan dar gelirli ama zengin hikayeli bir ailenin öyküsünü sahneye taşıyor. Oyun, babaannenin Amerika’ya karşı verdiği absürt ve eğlenceli mücadele üzerinden sıcak, komik ve tanıdık bir mahalle hikayesi anlatıyor.

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

  • Tarih: 1-2 Temmuz

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncu: Nezaket Erden

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden kente göç eden kalabalık bir ailenin şehirle kurduğu zorlu ilişkiyi, ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Tek odalı bir evde sıkışıp kalan aile, şehre tutunmaya çalışırken Dirmit merakı, direnci ve hayal gücüyle kendine bambaşka yollar açıyor.

Mahşer-i Cümbüş

  • Tarih: 4 Temmuz

  • Mekan: Trump Sahne

  • Tür: Doğaçlama

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircinin de dahil olduğu dinamik yapısıyla sahneye çıkıyor. Her gösteride farklı bir akış sunan ekip, doğaçlama tiyatronun enerjisini, mizahını ve anlık sürprizlerini izleyiciyle buluşturuyor.

9/8'lik Kıyamet

  • Tarih: 30 Haziran

  • Mekan: DasDas Açık Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncu: Oğulcan Arman Uslu

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: Belirtilmemiş

9/8'lik Kıyamet, iklim krizinin vurduğu yakın gelecekte geçen çarpıcı bir hikaye anlatıyor. Göçler, kıtlık, yangınlar ve toplumsal çözülmenin ortasında Diyar, Parazitler adı verilen göçebe topluluğa kıyametin ilk günlerini darbukasıyla anlatıyor. Oyun, dünyanın değiştiği bir zamanda insanın kimin yanında duracağını sorguluyor.

Pera'da Bir Lola

  • Tarih: 1 Temmuz

  • Mekan: DasDas Alternatif Sahne

  • Tür: Komedi, Kabare

  • Oyuncu: Pınar Göktaş

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Pera’da Bir Lola, 1921’de Avrupa’dan Pera’ya savrulan Lola Schönheit’ın hayatta kalma mücadelesini sahneye taşıyor. Caz müziği, canlı orkestra, mizah ve kabare atmosferiyle ilerleyen oyun, Pera’nın arka sokaklarında dans, hayal ve direnç dolu eğlenceli bir yolculuk sunuyor.

80 Günde Dünya Turu

  • Tarih: 1 Temmuz

  • Mekan: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • Tür: Çocuk Oyunu

  • Oyuncular: Atakan Yılmaz, Nazlı Yağmur Hasret, Manolya Elmasrı, Ömer Efe Dağ, Okan Can

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 4-17

80 Günde Dünya Turu, Phileas Fogg ve uşağı Passeportaut’un dünya turuna çıkmasını konu alıyor. Yolculuk boyunca trenler, gemiler, fil yolculukları ve beklenmedik aksiliklerle karşılaşan ikili, dünyanın farklı ülkelerini gezerken arkadaşlık, sevgi ve birlikte olmanın önemini keşfediyor.

Dönüşüm - Franz Kafka

  • Tarih: 2 Temmuz

  • Mekan: İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncu: Onur Gözeten

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

Franz Kafka’nın unutulmaz eseri Dönüşüm, Gregor Samsa’nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş halde bulmasıyla başlıyor. Oyun, insanın ailesiyle, toplumla ve kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi karanlık ve çarpıcı bir dille sahneye taşıyor.

Annemiz Evde Yok

  • Tarih: 5 Temmuz

  • Mekan: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Annemiz Evde Yok, annelerinin ölüm haberinin ardından baba evinde bir araya gelen iki kardeşin başına gelenleri konu alıyor. Cenaze bile kalkmadan evi kiraya vermeye çalışan kardeşler, boşanmak isteyen bir eş, evi tutmak isteyen bir komiser ve ailenin sadık köpeği Tahsin’le birlikte kendilerini giderek büyüyen bir karmaşanın içinde buluyor.

Fransız Öpücüğü

  • Tarih: 2 Temmuz

  • Mekan: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Belirtilmemiş

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 14+

Fransız Öpücüğü, farklı mesleklerden gelen tiyatro tutkunlarının oluşturduğu Fazla Mesai Tiyatro Grubu tarafından sahneleniyor. Bankacıdan öğretmene, doktordan mühendise kadar farklı hayatlardan gelen oyuncular, işlerinden arta kalan zamanda tiyatroya duydukları tutkuyu sahneye taşıyor.

İlker Gümüşoluk - Tek Kişilik Gösteri

  • Tarih: 30 Haziran

  • Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • Tür: Stand up

  • Oyuncu: İlker Gümüşoluk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere hayata dair gözlemlerini ve hikayelerini seyirciyle buluşturuyor. Yıllardır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahne alan komedyen, kendine özgü anlatımı ve günlük hayattan aldığı tespitlerle izleyicilere keyifli bir stand-up deneyimi sunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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