29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Aydınlıkevler

Tarih: 29 Haziran

Mekan: Maximum Uniq Açık Hava

Tür: Komedi

Oyuncular: Ali Yalçın, Defne Başoğlu, Ekinsu Köse, Gaye Kızılışık, Ozan Kırlaroğlu, Öykü Kalkan, Şükrü Buğra Akkemik

Süre: 130 dakika

Yaş Sınırı: 8+

Aydınlıkevler, yokluğa, zemheriye ve hayata tutunmaya çalışan dar gelirli ama zengin hikayeli bir ailenin öyküsünü sahneye taşıyor. Oyun, babaannenin Amerika’ya karşı verdiği absürt ve eğlenceli mücadele üzerinden sıcak, komik ve tanıdık bir mahalle hikayesi anlatıyor.

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Tarih: 1-2 Temmuz

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Trajedi, Dram

Oyuncu: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden kente göç eden kalabalık bir ailenin şehirle kurduğu zorlu ilişkiyi, ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Tek odalı bir evde sıkışıp kalan aile, şehre tutunmaya çalışırken Dirmit merakı, direnci ve hayal gücüyle kendine bambaşka yollar açıyor.

Mahşer-i Cümbüş

Tarih: 4 Temmuz

Mekan: Trump Sahne

Tür: Doğaçlama

Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Süre: 90 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircinin de dahil olduğu dinamik yapısıyla sahneye çıkıyor. Her gösteride farklı bir akış sunan ekip, doğaçlama tiyatronun enerjisini, mizahını ve anlık sürprizlerini izleyiciyle buluşturuyor.

9/8'lik Kıyamet

Tarih: 30 Haziran

Mekan: DasDas Açık Sahne

Tür: Dram

Oyuncu: Oğulcan Arman Uslu

Süre: 70 dakika

Yaş Sınırı: Belirtilmemiş

9/8'lik Kıyamet, iklim krizinin vurduğu yakın gelecekte geçen çarpıcı bir hikaye anlatıyor. Göçler, kıtlık, yangınlar ve toplumsal çözülmenin ortasında Diyar, Parazitler adı verilen göçebe topluluğa kıyametin ilk günlerini darbukasıyla anlatıyor. Oyun, dünyanın değiştiği bir zamanda insanın kimin yanında duracağını sorguluyor.

Pera'da Bir Lola

Tarih: 1 Temmuz

Mekan: DasDas Alternatif Sahne

Tür: Komedi, Kabare

Oyuncu: Pınar Göktaş

Süre: 75 dakika

Yaş Sınırı: 16+

Pera’da Bir Lola, 1921’de Avrupa’dan Pera’ya savrulan Lola Schönheit’ın hayatta kalma mücadelesini sahneye taşıyor. Caz müziği, canlı orkestra, mizah ve kabare atmosferiyle ilerleyen oyun, Pera’nın arka sokaklarında dans, hayal ve direnç dolu eğlenceli bir yolculuk sunuyor.

80 Günde Dünya Turu

Tarih: 1 Temmuz

Mekan: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Tür: Çocuk Oyunu

Oyuncular: Atakan Yılmaz, Nazlı Yağmur Hasret, Manolya Elmasrı, Ömer Efe Dağ, Okan Can

Süre: 50 dakika

Yaş Sınırı: 4-17

80 Günde Dünya Turu, Phileas Fogg ve uşağı Passeportaut’un dünya turuna çıkmasını konu alıyor. Yolculuk boyunca trenler, gemiler, fil yolculukları ve beklenmedik aksiliklerle karşılaşan ikili, dünyanın farklı ülkelerini gezerken arkadaşlık, sevgi ve birlikte olmanın önemini keşfediyor.

Dönüşüm - Franz Kafka

Tarih: 2 Temmuz

Mekan: İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncu: Onur Gözeten

Süre: 60 dakika

Yaş Sınırı: 10+

Franz Kafka’nın unutulmaz eseri Dönüşüm, Gregor Samsa’nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş halde bulmasıyla başlıyor. Oyun, insanın ailesiyle, toplumla ve kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi karanlık ve çarpıcı bir dille sahneye taşıyor.

Annemiz Evde Yok

Tarih: 5 Temmuz

Mekan: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Annemiz Evde Yok, annelerinin ölüm haberinin ardından baba evinde bir araya gelen iki kardeşin başına gelenleri konu alıyor. Cenaze bile kalkmadan evi kiraya vermeye çalışan kardeşler, boşanmak isteyen bir eş, evi tutmak isteyen bir komiser ve ailenin sadık köpeği Tahsin’le birlikte kendilerini giderek büyüyen bir karmaşanın içinde buluyor.

Fransız Öpücüğü

Tarih: 2 Temmuz

Mekan: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Belirtilmemiş

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 14+

Fransız Öpücüğü, farklı mesleklerden gelen tiyatro tutkunlarının oluşturduğu Fazla Mesai Tiyatro Grubu tarafından sahneleniyor. Bankacıdan öğretmene, doktordan mühendise kadar farklı hayatlardan gelen oyuncular, işlerinden arta kalan zamanda tiyatroya duydukları tutkuyu sahneye taşıyor.

İlker Gümüşoluk - Tek Kişilik Gösteri

Tarih: 30 Haziran

Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

Tür: Stand up

Oyuncu: İlker Gümüşoluk

Süre: 105 dakika

Yaş Sınırı: 16+

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere hayata dair gözlemlerini ve hikayelerini seyirciyle buluşturuyor. Yıllardır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahne alan komedyen, kendine özgü anlatımı ve günlük hayattan aldığı tespitlerle izleyicilere keyifli bir stand-up deneyimi sunuyor.