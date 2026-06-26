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29 Haziran – 5 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Etkinlikleri

29 Haziran – 5 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Etkinlikleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 13:23
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Temmuz sıcağının kendini iyiden iyiye hissettirdiği, akşam esintilerinin ise açık hava sahnelerine davetiye çıkardığı o harika yaz günlerine giriş yapıyoruz! 29 Haziran – 5 Temmuz 2026 haftasında Türkiye'nin dört bir yanında müzik ve eğlence tam gaz devam ediyor. Şehrin koşturmacasına kısa bir mola verip yazın tadını çıkarmak isteyenler için Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir yine birbirinden iddialı etkinliklere sahne oluyor.

Dünya çapında efsaneleşmiş rock ikonlarından, caz ve akustik müziğin en naif seslerine; 90'lar ruhunu geri getiren coşkulu Türkçe pop partilerinden sabaha kadar süren tekno festivallerine uzanan devasa bir müzik yelpazesi bizi bekliyor. Peki, Temmuz'un ilk haftasında İzmir'de hangi konserler var? 29 Haziran – 5 Temmuz'da Ankara'da nerede eğlenilir? Bursa'da canlı müzik nerede dinlenir? Eskişehir'de yazın tadı hangi etkinlikte çıkarılır? Bu hafta nerede canlı müzik var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi öneririz.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkentte yaz ayları bir başka güzeldir; özellikle de stadyumları ve açık hava sahnelerini dolduran efsanevi konserlerle! 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında Ankara, sadece yerli sahnelerin değil, dünya müziğinin dev isimlerinin de rotasında yer alıyor. Nostaljiden elektroniğe, rock müzikten flamenkoya uzanan dopdolu bir başkent haftası sizi bekliyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Pop, Akustik ve Özel Konserlere Gidilir?

  • IMANY - Women Deserve Rage: 29 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Congresium Ankara'da büyüleyici vokaliyle ruhlara dokunan akustik tınılar yankılandırıyor.

  • Enes Çebi: 01 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da sevilen şarkılarıyla sahne alıyor.

  • Alef: 02 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Ezginin Günlüğü: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Kulüp Müjgan'da dillerden düşmeyen şarkılarıyla iç ısıtan bir müzik ziyafeti sunuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Dünya Yıldızları ve Rock Konserleri

  • ROBERT PLANT with SAVING GRACE and SUZI DIAN: 03 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Bilkent Odeon'da rock dünyasının efsanevi ismi Ankaralı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Gipsy Kings by Andre Reyes: 05 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde efsanevi flamenko ve latin ritimleriyle açık havada adeta bir şölen sunuyor.

  • Grunge Night: Spiral & Junkhead: 05 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta 90'lar grunge ruhunu sahneye taşıyarak haftayı rock ritimleriyle kapatıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap ve Alternatif Performansları

  • Gxblin & Falle: 03 Temmuz Cuma günü saat 21.21'de Haymatlos Mekan'da alternatif sahnesinin enerjik isimleri performans sergiliyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Retro Türkçe Pop Partisi: 03 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta nostaljik ritimlerle geçmişe dönüş yapıyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 03 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da milenyumun en hit şarkılarıyla geceyi canlandırıyor.

  • Pınar Alkan ile Büyük 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 03 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da dönemin ikonik şarkılarını görsel şovlarla destekleyip eğlenceyi katlıyor.

  • Redline Bounce&Techno: 03 Temmuz Cuma günü saat 23.00'te Pixel'de elektronik müzik tutkunları için yüksek tempolu bir gece vadediyor.

  • Samet Liçina: 03 Temmuz Cuma günü saat 23.30'da Avalon Ankara'da iddialı DJ performansıyla hafta sonu eğlencesini doruğa çıkarıyor.

  • Bir Yaz Akşamı w/ Santi&Tuğçe: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Atakule - Çim Teras'ta harika bir Ankara manzarası eşliğinde elektronik ve etnik ritimleri birleştiriyor.

  • Türkçe Pop Partisi: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da hafta sonunun enerjisini Türkçe pop şarkılarıyla zirveye taşıyor.

  • Cengiz Kaçan ile Popluyoruz: 05 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da pazar gecesini eğlenceli bir pop atmosferiyle noktalıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Festival ve Özel Etkinlikleri

  • Sonance Festival Techno Stage: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Club Mirador'da teknonun nabzını tutan geniş bir lineup ile dev bir açık hava festivali deneyimi yaşatıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

29 Haziran – 5 Temmuz 2026 haftasında İzmir ve çevresi, denizden esen ılık rüzgarları müzikle buluşturuyor. Alsancak'ın ritminden Alaçatı'nın bitmek bilmeyen partilerine, Çeşme'nin plaj sahnelerinden Urla'nın huzur dolu atmosferine kadar şehrin her köşesinde farklı bir melodi yükseliyor. 

İzmir'de Bu Hafta Hangi Pop, Akustik ve Özel Konserlere Gidilir?

  • Meltem Hayırlı: 29 Haziran Pazartesi günü Noche Alaçatı'da sevilen repertuvarıyla haftaya enerjik bir başlangıç yapıyor.

  • Yeşim Dal & Kenan Arat Band: 01 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de Avlu Urla'da keyifli sahneleriyle müzikseverleri bekliyor.

  • Jehan Barbur Konseri: 03 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de Avlu Urla'da kadife sesi ve kendine has tarzıyla iç ısıtan bir müzik dinletisi vadediyor.

  • Simge Sağın Konseri: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 23.00'te OM Paparazzi'de dillerden düşmeyen popüler hitleriyle Çeşme gecelerine damga vuruyor.

İzmir'de Bu Haftanın Dünya Yıldızları, Caz ve Rock Konserleri

  • Quarted Jazz Night - Quadro Tone: 29 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Dorian Sanat Akademi'de caz tınılarıyla rafine bir akşam yaşatıyor.

  • Tel ve Ten Arasında: 30 Haziran Salı günü saat 21.00'de Monk Community'de müzikseverlere eşsiz bir performans sunuyor.

  • Gipsy Kings by Andre Reyes: 03 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Latin ezgileri ve coşkulu flamenko ritimleriyle İzmirlilere unutulmaz bir açık hava şöleni sunuyor.

  • Bajar Konseri: 03 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Defxane / İzmir'de rock müziği etnik kökenlerle harmanlıyor.

  • Necati ve Saykolar Konseri: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da bitmek bilmeyen enerjileri ve eğlenceli rock sahnesiyle izleyenleri coşturuyor.

  • Kraft: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de 6:45 KK Bornova'da sert ritimler ve rock rüzgarları estiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Uzi Konseri: 03 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Noche Alaçatı'da sarsıcı flow'ları ve sevilen beatleriyle rap dünyasının coşkusunu sahneye taşıyor.

  • Lvbel C5 Konseri: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da iddialı şarkılarıyla gündüz partisinde enerjiyi yükseltiyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • FACE TO FACE NO ESCAPE VOL.2: 03 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Cliff Venue'de çarpıcı bir dans gecesi sunuyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 03 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da nostaljik hitlerle dolu kesintisiz bir eğlence vadediyor.

  • Arem & Arman: 03 Temmuz Cuma günü Noche Alaçatı'da dinamik DJ setleriyle eğlencenin temposunu artırıyor.

  • Moojo: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Yuzu Beach Ayayorgi'de elektronik ritimlerle büyüleyici bir gün batımı partisi sunuyor.

  • Off Campus Party: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Cliff Venue'de hafta sonunun hızını kesmeden devam ettiriyor.

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de yüksek enerjisi ve şovlarıyla doludizgin bir gece yaşatıyor.

  • Mahmut Orhan | Sommer Klein: 05 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Sommer Klein Çeşme'de dünya çapındaki setleriyle pazar akşamını bir elektronik müzik şölenine çeviriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Özel Etkinlikleri

  • İl Gusto Italiano: 30 Haziran Salı günü saat 19.30'da Gili Ege Perla'da İtalyan lezzetleri ve harika bir atmosferle özel bir akşam sunuyor.

  • Candles and Echoes - Aziz Vukolos Kilisesi: 01 Temmuz Çarşamba günü Aziz Vukolos Kilisesi'nde yüzlerce mumun ışığında ruhu dinlendiren bir konser yaşatıyor.

  • Candles and Echoes - Çeşme: 02 Temmuz Perşembe günü Yuzu Beach Ayayorgi'de mum ışığının büyüleyici ambiyansını Çeşme'ye taşıyor.

  • Off Campus Quiz Night & After Party: 03 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Community Hub - İzmir Şubesi'nde eğlenceli bir bilgi yarışması sonrası partiye davet ediyor.

  • Moli ile Dilden Dile Aşk: 03 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da Protestan Baptist Kilisesi'nde akustik ve duygusal bir performans sergiliyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

29 Haziran – 5 Temmuz 2026 haftasında Bursa'nın enerjisini doruklara taşıyan mekanlarda ve açık hava sahnelerinde hem nostalji rüzgarları esecek hem de canlı performansların ateşi yanacak. Peki, bu hafta Bursa'da hangi etkinlikler var?

Bursa'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Özel Konserleri

  • Fazıl Say “Görünmeyenler / The Unseen”: 05 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dünyaca ünlü piyanist, izleyenleri büyüleyici bir klasik müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Hidra Konseri: 05 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da etkileyici lirikleri ve keskin flow'uyla rap tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Karaoke Parti- L'alibi Meşelipark: 29 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da L'alibi Meşelipark sahnesinde mikrofonu elinize alıp kendi yıldızınızı parlatacağınız eğlence dolu bir akşam sunuyor.

  • Old Boy's 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 03 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da hafta sonuna nostaljik bir başlangıç yaparak en sevilen hitlerle dans pistini ısıtıyor.

  • Kulüp Retro: 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da milenyumun en eğlenceli ritimleriyle geçmişe unutulmaz bir yolculuk yaptırıyor.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da temposu hiç düşmeyen Türkçe pop şarkılarıyla eğlencenin sınırlarını zorluyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Üniversite şehri Eskişehir'de yaz aylarında da eğlence hız kesmeden devam ediyor! 29 Haziran – 5 Temmuz 2026 haftasında şehrin dinamik ruhu, bitmek bilmeyen nostaljik pop partileriyle birleşiyor. 

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 03 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de hafta sonunu kesintisiz Türkçe pop hitleriyle başlatarak herkesi dans pistine çağırıyor.

  • Pınar Alkan ile Büyük 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 04 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de milenyumun en sevilen şarkıları ve unutulmaz ritimleriyle nostalji rüzgarları estiriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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