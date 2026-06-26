29 Haziran – 5 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Etkinlikleri

Temmuz sıcağının kendini iyiden iyiye hissettirdiği, akşam esintilerinin ise açık hava sahnelerine davetiye çıkardığı o harika yaz günlerine giriş yapıyoruz! 29 Haziran – 5 Temmuz 2026 haftasında Türkiye'nin dört bir yanında müzik ve eğlence tam gaz devam ediyor. Şehrin koşturmacasına kısa bir mola verip yazın tadını çıkarmak isteyenler için Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir yine birbirinden iddialı etkinliklere sahne oluyor.

Dünya çapında efsaneleşmiş rock ikonlarından, caz ve akustik müziğin en naif seslerine; 90'lar ruhunu geri getiren coşkulu Türkçe pop partilerinden sabaha kadar süren tekno festivallerine uzanan devasa bir müzik yelpazesi bizi bekliyor. Peki, Temmuz'un ilk haftasında İzmir'de hangi konserler var? 29 Haziran – 5 Temmuz'da Ankara'da nerede eğlenilir? Bursa'da canlı müzik nerede dinlenir? Eskişehir'de yazın tadı hangi etkinlikte çıkarılır? Bu hafta nerede canlı müzik var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi öneririz.