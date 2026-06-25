29 Haziran - 5 Temmuz Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Minyonlar ve Canavarlar

Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026

Süre: 1 saat 29 dakika

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage

Senarist: Brian Lynch, Pierre Coffin

Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker

Orijinal adı: Minions & Monsters

Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u ele geçirip birer film yıldızına dönüşmesini konu alıyor. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar ve Minyonlar dünyaya canavarlar salarak büyük bir kaosa neden olur. Gezegen tehlikeye girince Minyonlar yeniden bir araya gelir ve bu kez hem kendi hatalarıyla hem de dünyayı tehdit eden karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok

Vizyon tarihi: 17 Aralık 2021

Yeniden vizyona giriş tarihi: 2 Eylül 2022

Süre: 2 saat 28 dakika

Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

Yönetmen: Jon Watts

Senarist: Chris McKenna, Erik Sommers

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Orijinal adı: Spider-Man: No Way Home

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa çıkan Peter Parker’ın yaşadığı kaosu konu alıyor. Hayatı ve sevdikleri halkın gözü önüne serilen Peter, bu durumu düzeltmek için Doktor Strange’den yardım ister. Ancak yapılan büyünün parametreleri değişince işler beklenmedik şekilde kontrolden çıkar ve Peter kendisini çok daha büyük bir tehdidin ortasında bulur.

Otopsi

Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026

Süre: 1 saat 31 dakika

Tür: Korku

Yönetmen: Jeremiah Kipp

Senarist: Brian Clarke, Tracee Beebe

Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, Keena Ferguson Frasier

Orijinal adı: The Mortuary Assistant

Otopsi, River Fields Cenaze Evi’nde gece vardiyasında çalışmaya başlayan morg bilimleri mezunu Rebecca Owens’ın hikayesini anlatıyor. İlk başta sıradan görünen iş, gece ilerledikçe ürpertici bir hal alır. Rebecca, morgun sessizliği içinde açıklayamadığı olaylarla ve karanlık güçlerin varlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Sleepwalker

Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026

Süre: 1 saat 29 dakika

Tür: Gerilim

Yönetmen: Brandon Auman

Senarist: Brandon Auman

Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D’Angelo

Sleepwalker, kızını kaybetmenin acısıyla boğuşan bir annenin hikayesini konu alıyor. Şiddet uygulayan kocasını komaya sokan trafik kazasının ardından hayatı altüst olan kadın, korkunç görüntüler görmeye başlar. Zamanla gerçeklik ve kabus arasındaki çizgi bulanıklaşır.

Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Ömür Çalışkan

Senarist: Şeyda Terzioğlu

Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayürgil

Tatil, okul arkadaşlarıyla tatile çıkan bir grup gencin yaşadığı korku dolu olayları konu alıyor. Başta eğlenceli başlayan tatil, kaldıkları evin karanlık geçmişinin ortaya çıkmasıyla kabusa dönüşür. Yıllar önce bir ailenin vahşice katledildiği evde, gençleri ölümle yüz yüze getirecek tehlikeli bir psikopat beklemektedir.