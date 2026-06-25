29 Haziran - 5 Temmuz Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Minyonlar ve Canavarlar
Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026
Süre: 1 saat 29 dakika
Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera
Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage
Senarist: Brian Lynch, Pierre Coffin
Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker
Orijinal adı: Minions & Monsters
Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u ele geçirip birer film yıldızına dönüşmesini konu alıyor. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar ve Minyonlar dünyaya canavarlar salarak büyük bir kaosa neden olur. Gezegen tehlikeye girince Minyonlar yeniden bir araya gelir ve bu kez hem kendi hatalarıyla hem de dünyayı tehdit eden karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.
Vizyon tarihi: 17 Aralık 2021
Yeniden vizyona giriş tarihi: 2 Eylül 2022
Süre: 2 saat 28 dakika
Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera
Yönetmen: Jon Watts
Senarist: Chris McKenna, Erik Sommers
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Orijinal adı: Spider-Man: No Way Home
Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa çıkan Peter Parker’ın yaşadığı kaosu konu alıyor. Hayatı ve sevdikleri halkın gözü önüne serilen Peter, bu durumu düzeltmek için Doktor Strange’den yardım ister. Ancak yapılan büyünün parametreleri değişince işler beklenmedik şekilde kontrolden çıkar ve Peter kendisini çok daha büyük bir tehdidin ortasında bulur.
Otopsi
Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026
Süre: 1 saat 31 dakika
Tür: Korku
Yönetmen: Jeremiah Kipp
Senarist: Brian Clarke, Tracee Beebe
Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, Keena Ferguson Frasier
Orijinal adı: The Mortuary Assistant
Otopsi, River Fields Cenaze Evi’nde gece vardiyasında çalışmaya başlayan morg bilimleri mezunu Rebecca Owens’ın hikayesini anlatıyor. İlk başta sıradan görünen iş, gece ilerledikçe ürpertici bir hal alır. Rebecca, morgun sessizliği içinde açıklayamadığı olaylarla ve karanlık güçlerin varlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.
Sleepwalker
Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026
Süre: 1 saat 29 dakika
Tür: Gerilim
Yönetmen: Brandon Auman
Senarist: Brandon Auman
Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D’Angelo
Sleepwalker, kızını kaybetmenin acısıyla boğuşan bir annenin hikayesini konu alıyor. Şiddet uygulayan kocasını komaya sokan trafik kazasının ardından hayatı altüst olan kadın, korkunç görüntüler görmeye başlar. Zamanla gerçeklik ve kabus arasındaki çizgi bulanıklaşır.
Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026
Tür: Korku
Yönetmen: Ömür Çalışkan
Senarist: Şeyda Terzioğlu
Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayürgil
Tatil, okul arkadaşlarıyla tatile çıkan bir grup gencin yaşadığı korku dolu olayları konu alıyor. Başta eğlenceli başlayan tatil, kaldıkları evin karanlık geçmişinin ortaya çıkmasıyla kabusa dönüşür. Yıllar önce bir ailenin vahşice katledildiği evde, gençleri ölümle yüz yüze getirecek tehlikeli bir psikopat beklemektedir.
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