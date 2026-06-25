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29 Haziran - 5 Temmuz Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

29 Haziran - 5 Temmuz Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 11:34 Son Güncelleme: 25.06.2026 - 11:36
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Temmuz ayının ilk haftasında vizyonda hem ailece izlenebilecek animasyonlar hem de korku-gerilim türünde yapımlar öne çıkıyor. 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında sinema salonlarında izleyiciyle buluşan filmler, farklı türlerde seçenek arayanlar için geniş bir liste sunuyor.

Bu hafta Minyonlar yeni maceralarıyla beyaz perdeye dönerken, Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok yeniden izlemek isteyenler için dikkat çekiyor!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok
Film

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Tatil
Film

Tatil

Otopsi
Film

Otopsi

Minyonlar ve Canavarlar
Film

Minyonlar ve Canavarlar

Sleepwalker
Film

Sleepwalker

Benedict Cumberbatch
Oyuncu

Benedict Cumberbatch

Tom Holland
Oyuncu

Tom Holland

Trey Parker
Oyuncu

Trey Parker

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29 Haziran - 5 Temmuz: Vizyonda Hangi Filmler Var?

29 Haziran - 5 Temmuz: Vizyonda Hangi Filmler Var?

Minyonlar ve Canavarlar

  • Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026

  • Süre: 1 saat 29 dakika

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage

  • Senarist: Brian Lynch, Pierre Coffin

  • Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker

  • Orijinal adı: Minions & Monsters

Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u ele geçirip birer film yıldızına dönüşmesini konu alıyor. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar ve Minyonlar dünyaya canavarlar salarak büyük bir kaosa neden olur. Gezegen tehlikeye girince Minyonlar yeniden bir araya gelir ve bu kez hem kendi hatalarıyla hem de dünyayı tehdit eden karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok

  • Vizyon tarihi: 17 Aralık 2021

  • Yeniden vizyona giriş tarihi: 2 Eylül 2022

  • Süre: 2 saat 28 dakika

  • Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

  • Yönetmen: Jon Watts

  • Senarist: Chris McKenna, Erik Sommers

  • Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

  • Orijinal adı: Spider-Man: No Way Home

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa çıkan Peter Parker’ın yaşadığı kaosu konu alıyor. Hayatı ve sevdikleri halkın gözü önüne serilen Peter, bu durumu düzeltmek için Doktor Strange’den yardım ister. Ancak yapılan büyünün parametreleri değişince işler beklenmedik şekilde kontrolden çıkar ve Peter kendisini çok daha büyük bir tehdidin ortasında bulur.

Otopsi

  • Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026

  • Süre: 1 saat 31 dakika

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Jeremiah Kipp

  • Senarist: Brian Clarke, Tracee Beebe

  • Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, Keena Ferguson Frasier

  • Orijinal adı: The Mortuary Assistant

Otopsi, River Fields Cenaze Evi’nde gece vardiyasında çalışmaya başlayan morg bilimleri mezunu Rebecca Owens’ın hikayesini anlatıyor. İlk başta sıradan görünen iş, gece ilerledikçe ürpertici bir hal alır. Rebecca, morgun sessizliği içinde açıklayamadığı olaylarla ve karanlık güçlerin varlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Sleepwalker

  • Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026

  • Süre: 1 saat 29 dakika

  • Tür: Gerilim

  • Yönetmen: Brandon Auman

  • Senarist: Brandon Auman

  • Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D’Angelo

Sleepwalker, kızını kaybetmenin acısıyla boğuşan bir annenin hikayesini konu alıyor. Şiddet uygulayan kocasını komaya sokan trafik kazasının ardından hayatı altüst olan kadın, korkunç görüntüler görmeye başlar. Zamanla gerçeklik ve kabus arasındaki çizgi bulanıklaşır.

Tatil

  • Vizyon tarihi: 3 Temmuz 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Ömür Çalışkan

  • Senarist: Şeyda Terzioğlu

  • Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayürgil

Tatil, okul arkadaşlarıyla tatile çıkan bir grup gencin yaşadığı korku dolu olayları konu alıyor. Başta eğlenceli başlayan tatil, kaldıkları evin karanlık geçmişinin ortaya çıkmasıyla kabusa dönüşür. Yıllar önce bir ailenin vahşice katledildiği evde, gençleri ölümle yüz yüze getirecek tehlikeli bir psikopat beklemektedir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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