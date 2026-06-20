22-28 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Kara Kız - Ecem Erkek

Tarih: 22 Haziran

Mekan: ASM - Kırmızı Salon

Tür: Komedi

Oyuncular: Ecem Erkek

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 16+

Ecem Erkek’in yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun Kara Kız, 90’lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini anlatıyor. Kahkahası bol, nostaljik ve tanıdık detaylarla ilerleyen oyun; çocukluk, aile, özgüven ve anne-kız ilişkisi etrafında şekilleniyor.

Tarih: 25 Haziran

Mekan: AKM Sahne Kızılay

Tür: Gerilim, Psikolojik Dram

Oyuncular: Belirtilmedi

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 13+

Stefan Zweig’in unutulmaz eserinden uyarlanan Satranç, insan zihninde kopan savaşı sahneye taşıyor. Hücre hapsinde hayatta kalabilmek için satranca sığınan bir adamın zamanla takıntıya dönüşen mücadelesi, yalnızlık, bilinç ve delilik sınırında ilerliyor.

İçimizdeki Şeytan

Tarih: 22 Haziran

Mekan: Çankaya Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Lütfi Can Bulut

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 13+

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Ödüllü uyarlama, insanın içindeki karanlıkla, zaaflarıyla ve kendi seçimleriyle yüzleşmesini etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

Fareler Ve İnsanlar

Tarih: 26 Haziran

Mekan: AKM Sahne Kızılay

Tür: Dram

Oyuncular: Belirtilmedi

Süre: 130 dakika

Yaş sınırı: 14+

John Steinbeck’in klasikleşmiş eserinden uyarlanan Fareler ve İnsanlar, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan George ve Lennie’nin hikayesini anlatıyor. Büyük Buhran döneminde geçen oyun; dostluk, yalnızlık, aidiyet ve umuda tutunma çabasını güçlü bir dramatik anlatımla sahneye taşıyor.

Dönüşüm - Franz Kafka

Tarih: 27 Haziran

Mekan: Ankara DT Şinasi Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Gözeten

Süre: Belirtilmedi

Yaş sınırı: 10+

Franz Kafka’nın unutulmaz eseri Dönüşüm, Gregor Samsa’nın bir sabah dev bir böceğe dönüşmüş halde uyanmasıyla başlayan sarsıcı hikayesini sahneye taşıyor. Oyun, yabancılaşma, aile ilişkileri ve insanın toplum içindeki yeri üzerine güçlü bir anlatı sunuyor.

Vatan Kurtaran Şaban - Etimesgut Kent Tiyatrosu

Tarih: 25-26 Haziran

Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncular: Melih Efeçınar, Hüseyin Oçan, Duru Nayır, Bora Karakul, Baran Taylan Yolalan, Özgür Yılmaz, Seda İgici, Hilal Nur Vardar, Gizem Kaman

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 13+

Haldun Taner’in kabare türündeki önemli oyunlarından Vatan Kurtaran Şaban, tapu kadastro müdürü Şaban’ın tesadüfen kültür ve sanat işleriyle ilgili yüksek bir göreve getirilmesini konu ediyor. Oyun, sanat, siyaset ve bürokrasi ilişkisine mizahi bir yerden bakıyor.

Bir İshak'sın Bir Cemil

Tarih: 23 Haziran

Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Belirtilmedi

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 16+

Bir İshak'sın Bir Cemil, küçük bir hücrede umutla yaşamaya çalışan iki zıt karakterin hikayesini anlatıyor. Hem güldüren hem hüzünlendiren oyun, ak ve kara gibi birbirinden farklı iki insanın kısa ama etkisi uzun süren karşılaşmasına odaklanıyor.

Hayvan Çiftliği

Tarih: 24 Haziran

Mekan: AKM Sahne Kızılay

Tür: Psikolojik Dram, Alegori

Oyuncular: Belirtilmedi

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 18+

George Orwell’in dünya çapında ses getiren eserinden uyarlanan Hayvan Çiftliği, bir devrimin zamanla nasıl yozlaşarak baskıcı bir düzene dönüştüğünü anlatıyor. Oyun; iktidar, manipülasyon, liderlik ve kitlelerin yönlendirilmesi üzerine çarpıcı bir sahne deneyimi sunuyor.

Sesler - Salih Bademci

Tarih: 28 Haziran

Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon

Tür: Anlatı

Oyuncular: Salih Bademci

Süre: Belirtilmedi

Yaş sınırı: 8+

Salih Bademci’nin sahne aldığı Sesler, bir adamın seslere duyduğu özel ilgiden yola çıkarak kişisel hafızadan ortak hafızaya uzanan bir yolculuk anlatıyor. Şehrin, çocukluğun ve geçmişin sesleri üzerinden izleyiciyi duygusal ve düşünsel bir keşfe davet ediyor.

Fabrikada Cinayet

Tarih: 24-27 Haziran

Mekan: AKM Sahne Kızılay

Tür: Dram

Oyuncular: Belirtilmedi

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 13+

Fabrikada Cinayet, yanmaktan son anda kurtulmuş bir depoda geçen hikayesiyle güç, cesaret ve hayatta kalma duygusu üzerine kurulu bir dram sunuyor. Eski bir radyo, demlenen çay ve yolunu bulmaya çalışan bir karakter etrafında gerilimli bir atmosfer kuruyor.