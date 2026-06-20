article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
22-28 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

22-28 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 11:18 Son Güncelleme: 20.06.2026 - 11:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

22-28 Haziran haftasında Ankara, İzmir ve Bursa’da farklı türlerden dikkat çekici sahne etkinlikleri izleyici karşısına çıkacak. Dram, komedi, müzikal, stand-up, psikolojik dram ve anlatı türündeki yapımlar haftanın programında öne çıkıyor.

Ankara’da Ecem Erkek’in tek kişilik oyunu Kara Kız, Stefan Zweig uyarlaması Satranç ve Salih Bademci’nin sahnelediği Sesler dikkat çekerken; İzmir’de Jekyll & Hyde Müzikali, Don Quixote ve Seyfi Bey sanatseverlerle buluşacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Derin Kabus
Film

Derin Kabus

Serseri
Film

Serseri

Dikkat: Kıyamet!
Film

Dikkat: Kıyamet!

Süper Kız
Film

Süper Kız

Minyonlar ve Canavarlar
Film

Minyonlar ve Canavarlar

Liam Neeson
Oyuncu

Liam Neeson

Ben Kingsley
Oyuncu

Ben Kingsley

Matthias Schoenaerts
Oyuncu

Matthias Schoenaerts

Trey Parker
Oyuncu

Trey Parker

Eve Ridley
Oyuncu

Eve Ridley

Ahmed Ezz
Oyuncu

Ahmed Ezz

Sayed Ragab
Oyuncu

Sayed Ragab

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

22-28 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa Vizyondaki Filmler

22-28 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa Vizyondaki Filmler

Derin Kabus

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Süre: 1 saat 50 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Renny Harlin

  • Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Molly Belle Wright

Los Angeles’tan Şangay’a giden bir uçakta bulunan yolcular, beklenmedik bir felaketle karşı karşıya kalır. Uçak, köpekbalıklarıyla dolu tehlikeli sulara acil iniş yapmak zorunda kalır.

Kazadan sağ kurtulan yolcular için asıl mücadele bundan sonra başlar. Enkazın etrafında toplanan köpekbalıklarına karşı hayatta kalmaya çalışan grup, kurtulmak için birlikte hareket etmek zorundadır.

Süper Kız

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik

  • Süre: 1 saat 50 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Craig Gillespie

  • Oyuncular: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley

Süper Kız, Superman’in kuzeni Kara’nın hikayesini konu ediyor. Kripton’un yıkımından kurtulan Argo Şehri’nde doğup büyüyen Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere Dünya’ya gönderilir.

Dünya’da insanüstü güçler kazanan Kara, Linda Lee kimliğinin altında gizlenirken Süper Kız olarak yardıma koşmaya başlar. Çizgi roman uyarlaması, fantastik ve aksiyon dolu hikayesiyle haftanın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Dikkat: Kıyamet!

  • Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku

  • Süre: 1 saat 39 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Jonny Campbell

  • Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Yıllar önce son derece bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan tehlikeli bir mikroorganizma, askeri bir tesiste kontrol altında tutuluyordu. Ancak tesisin bir bölümünün kişisel depolama alanına dönüştürülmesiyle işler kontrolden çıkar.

Yer altında sıcaklık arttıkça mikroorganizma kaçmanın bir yolunu bulur. İnsanlığın kaderi ise emekli bir biyoterörizm ajanı ve tesiste çalışan iki sıra dışı kahramanın eline kalır.

Serseri

  • Tür: Dram

  • Süre: 1 saat 39 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Harris Dickinson

  • Oyuncular: Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk

Serseri, Londra’da evsiz bir adam olan Mike’ın hikayesini anlatıyor. Hayatını düzene sokmaya çalışan Mike, bir yandan da kendini yok etme döngüsünün içinde sıkışıp kalır.

Harris Dickinson’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, karakter odaklı anlatımıyla haftanın dikkat çeken dram yapımları arasında bulunuyor.

7 Dogs

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Süre: 2 saat 5 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah

  • Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Sayed Ragab

7 Dogs, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen tehlikeli mücadeleyi konu ediyor. Interpol ajanı Halid El-Azzazi, 7 Köpek adlı suç örgütüne karşı operasyon yürütür.

Bu süreçte Halid, örgütün içinden Ghali Ebu Davud ile güçlerini birleştirir. Aksiyon ve gerilim türündeki film, suç örgütleri ve uluslararası operasyon hikayelerini sevenler için haftanın öne çıkan seçeneklerinden biri oluyor.

Minyonlar ve Canavarlar

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1 saat 29 dakika

  • Vizyon Tarihi: 2 Temmuz 2026

  • Yönetmen: Pierre Coffin

  • Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker

Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiklerini ve birer film yıldızına nasıl dönüştüklerini anlatıyor. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar ve Minyonlar, dünyaya canavarlar salarak büyük bir kaosa neden olur.

Ankara’da 22-28 Haziran haftası sahnelenecek oyunlar

Ankara’da 22-28 Haziran haftası sahnelenecek oyunlar

Kara Kız - Ecem Erkek

  • Tarih: 22 Haziran

  • Mekan: ASM - Kırmızı Salon

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ecem Erkek

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Ecem Erkek’in yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun Kara Kız, 90’lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini anlatıyor. Kahkahası bol, nostaljik ve tanıdık detaylarla ilerleyen oyun; çocukluk, aile, özgüven ve anne-kız ilişkisi etrafında şekilleniyor.

Satranç

  • Tarih: 25 Haziran

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Gerilim, Psikolojik Dram

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Stefan Zweig’in unutulmaz eserinden uyarlanan Satranç, insan zihninde kopan savaşı sahneye taşıyor. Hücre hapsinde hayatta kalabilmek için satranca sığınan bir adamın zamanla takıntıya dönüşen mücadelesi, yalnızlık, bilinç ve delilik sınırında ilerliyor.

İçimizdeki Şeytan

  • Tarih: 22 Haziran

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Ödüllü uyarlama, insanın içindeki karanlıkla, zaaflarıyla ve kendi seçimleriyle yüzleşmesini etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

Fareler Ve İnsanlar

  • Tarih: 26 Haziran

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

John Steinbeck’in klasikleşmiş eserinden uyarlanan Fareler ve İnsanlar, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan George ve Lennie’nin hikayesini anlatıyor. Büyük Buhran döneminde geçen oyun; dostluk, yalnızlık, aidiyet ve umuda tutunma çabasını güçlü bir dramatik anlatımla sahneye taşıyor.

Dönüşüm - Franz Kafka

  • Tarih: 27 Haziran

  • Mekan: Ankara DT Şinasi Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Onur Gözeten

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: 10+

Franz Kafka’nın unutulmaz eseri Dönüşüm, Gregor Samsa’nın bir sabah dev bir böceğe dönüşmüş halde uyanmasıyla başlayan sarsıcı hikayesini sahneye taşıyor. Oyun, yabancılaşma, aile ilişkileri ve insanın toplum içindeki yeri üzerine güçlü bir anlatı sunuyor.

Vatan Kurtaran Şaban - Etimesgut Kent Tiyatrosu

  • Tarih: 25-26 Haziran

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melih Efeçınar, Hüseyin Oçan, Duru Nayır, Bora Karakul, Baran Taylan Yolalan, Özgür Yılmaz, Seda İgici, Hilal Nur Vardar, Gizem Kaman

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Haldun Taner’in kabare türündeki önemli oyunlarından Vatan Kurtaran Şaban, tapu kadastro müdürü Şaban’ın tesadüfen kültür ve sanat işleriyle ilgili yüksek bir göreve getirilmesini konu ediyor. Oyun, sanat, siyaset ve bürokrasi ilişkisine mizahi bir yerden bakıyor.

Bir İshak'sın Bir Cemil

  • Tarih: 23 Haziran

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Bir İshak'sın Bir Cemil, küçük bir hücrede umutla yaşamaya çalışan iki zıt karakterin hikayesini anlatıyor. Hem güldüren hem hüzünlendiren oyun, ak ve kara gibi birbirinden farklı iki insanın kısa ama etkisi uzun süren karşılaşmasına odaklanıyor.

Hayvan Çiftliği

  • Tarih: 24 Haziran

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Psikolojik Dram, Alegori

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

George Orwell’in dünya çapında ses getiren eserinden uyarlanan Hayvan Çiftliği, bir devrimin zamanla nasıl yozlaşarak baskıcı bir düzene dönüştüğünü anlatıyor. Oyun; iktidar, manipülasyon, liderlik ve kitlelerin yönlendirilmesi üzerine çarpıcı bir sahne deneyimi sunuyor.

Sesler - Salih Bademci

  • Tarih: 28 Haziran

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon

  • Tür: Anlatı

  • Oyuncular: Salih Bademci

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: 8+

Salih Bademci’nin sahne aldığı Sesler, bir adamın seslere duyduğu özel ilgiden yola çıkarak kişisel hafızadan ortak hafızaya uzanan bir yolculuk anlatıyor. Şehrin, çocukluğun ve geçmişin sesleri üzerinden izleyiciyi duygusal ve düşünsel bir keşfe davet ediyor.

Fabrikada Cinayet

  • Tarih: 24-27 Haziran

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Fabrikada Cinayet, yanmaktan son anda kurtulmuş bir depoda geçen hikayesiyle güç, cesaret ve hayatta kalma duygusu üzerine kurulu bir dram sunuyor. Eski bir radyo, demlenen çay ve yolunu bulmaya çalışan bir karakter etrafında gerilimli bir atmosfer kuruyor.

İzmir’de 22-28 Haziran haftası sahnelenecek oyunlar

İzmir’de 22-28 Haziran haftası sahnelenecek oyunlar

Jekyll & Hyde Müzikali

  • Tarih: 22 Haziran

  • Mekan: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Müzikal

  • Oyuncular: Hayko Cepkin, Pelin Akil, Fehmi Karaarslan, Abdül Süsler, Ali Ersin Yenar, Sitare Bilge

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Robert Louis Stevenson’ın klasik eserinden uyarlanan Jekyll & Hyde Müzikali, insan ruhunun iyilik ve kötülük arasında bölünmesini sahneye taşıyor. Dr. Henry Jekyll’ın yaptığı deneyle karanlık benliği Mr. Hyde’ı serbest bırakması, gotik atmosfer ve güçlü müziklerle izleyiciye aktarılıyor.

Seyfi Bey

  • Tarih: 26 Haziran

  • Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Seyfi Bey, Seyfi Dursunoğlu’nun Huysuz Virjin karakterine dönüşmeden hemen önceki kulis anlarına odaklanıyor. Armağan Çağlayan’ın sahneye taşıdığı oyun, Türkiye eğlence dünyasının unutulmaz ikonlarından birinin incelikli portresini çiziyor.

Don Quixote (Don Kişot)

  • Tarih: 27-28 Haziran

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Tür: Müzikal

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Sabri Özmener, Kevork Türker, Yiğit Pakmen

  • Süre: 125 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Cervantes’in klasikleşmiş eseri Don Quixote, Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ı aynı sahnede buluşturuyor. Işıl Kasapoğlu rejisi ve müzikal anlatımıyla sahnelenen yapım, hayaller, mücadele ve imkansızı arama duygusunu izleyiciyle buluşturuyor.

Aşk Eski Bir Yalan

  • Tarih: 24 Haziran

  • Mekan: Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ferdi Akarnur, Yelda Alp, Cengiz Güleryüz

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: 10+

Ferdi Akarnur’un 60. sanat yılına özel sahnelenen Aşk Eski Bir Yalan, modern dünyada aşkı ve ilişkileri mizahi bir dille ele alıyor. Aşk hikayecisi Po’nun on bininci çifti evlendirme çabası, beklenmedik karakterlerle karşılaşınca eğlenceli bir karmaşaya dönüşüyor.

Cambazın Cenazesi

  • Tarih: 26 Haziran

  • Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Anıl Alkan, Filiz Göker, Sezer Türkan

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Cambazın Cenazesi, küçük bir taşra kasabasında başlayan kentsel dönüşüm hikayesini komik bir dille anlatıyor. Cambaz Rasim’in ölümünün ardından evinin bahçesine gömülme isteği, ailesi ve kasaba halkı için beklenmedik bir mücadeleye dönüşüyor.

Çok Güzel Hareketler 2

  • Tarih: 25 Haziran

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: BKM Mutfak ekibi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

BKM Mutfak ekibinin sahnelediği Çok Güzel Hareketler 2, atölyeden çıkan yeni skeçleri izleyiciyle buluşturuyor. Yaklaşık iki yıllık eğitim sürecinden geçen ekip, enerjik ve eğlenceli performanslarıyla İzmir’de sahne alacak.

Özgür Turhan - Yepyenisi

  • Tarih: 24 Haziran

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Özgür Turhan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: Belirtilmedi

Özgür Turhan, Aynısı ve Yenisi gösterilerinin ardından Yepyenisi ile seyirci karşısına çıkıyor. Türkiye turnesine devam eden komedyenin gösterisinde açılış komedyeni de yer alıyor; içerikte küfür ve argo bulunduğu belirtiliyor.

Çok Güzel Hareketler 2

  • Tarih: 28 Haziran

  • Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: BKM Mutfak ekibi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Bursa’da sahneye çıkıyor. Komedi türündeki gösteri, BKM Mutfak’ın kalabalık ekibiyle tempolu ve eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.

İçimizdeki Şeytan

  • Tarih: 24 Haziran

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Sabahattin Ali’nin klasik eseri İçimizdeki Şeytan, Bursa’da tiyatroseverlerle buluşuyor. Ödüllü oyun, insanın kendi içindeki karanlıkla ve seçimlerinin ağırlığıyla yüzleşmesini sahneye taşıyor.

Ran “Severmişim Meğer“

  • Tarih: 25 Haziran

  • Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Yurdaer Okur’un Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından tiyatro sahnesine uyarladığı Ran “Severmişim Meğer”, Türkiye turnesi kapsamında Bursa’da izleyiciyle buluşuyor. Oyun, Nazım Hikmet’in dünyasını şiirsel ve dramatik bir anlatımla sahneye taşıyor.

Gayb

  • Tarih: 26 Haziran

  • Mekan: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ahmet Saim

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Gayb, hayatın anlamını arayan kırılgan bir genç olan Remzi Asaf’ın hikayesini anlatıyor. Sanat dünyasında var olma mücadelesi, karşılıksız aşklar ve geçmişin yükleriyle yüzleşme süreci, karakterin içsel dönüşümünü sahneye taşıyor.

Hamlet

  • Tarih: 26 Haziran

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: Belirtilmedi

Shakespeare’in 400 yıllık klasiği Hamlet, çağdaş ve yalın bir uyarlamayla sahneleniyor. Oyun, babasının ölümü ve annesinin ihanetiyle sarsılan genç Danimarka Prensi Hamlet’in görev, şüphe, acı ve vicdan arasında sıkışan hikayesini anlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın