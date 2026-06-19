article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Supergirl’den Derin Kabus’a: Bu Hafta Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler!

Supergirl’den Derin Kabus’a: Bu Hafta Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 16:44 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 16:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

22-28 Haziran haftasında sinema salonlarında farklı türlerden dikkat çeken yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Dram, korku, animasyon, komedi ve aksiyon türündeki filmler, haftanın vizyon takviminde öne çıkıyor.

Bu hafta sinemaya gitmek isteyenler için hem yerli hem yabancı yapımlar arasından izlenebilecek seçenekler bulunuyor. İşte 22-28 Haziran haftasında vizyondaki en dikkat çekici filmler...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Derin Kabus
Film

Derin Kabus

Serseri
Film

Serseri

Dikkat: Kıyamet!
Film

Dikkat: Kıyamet!

Süper Kız
Film

Süper Kız

Minyonlar ve Canavarlar
Film

Minyonlar ve Canavarlar

Liam Neeson
Oyuncu

Liam Neeson

Ben Kingsley
Oyuncu

Ben Kingsley

Matthias Schoenaerts
Oyuncu

Matthias Schoenaerts

Trey Parker
Oyuncu

Trey Parker

Eve Ridley
Oyuncu

Eve Ridley

Ahmed Ezz
Oyuncu

Ahmed Ezz

Sayed Ragab
Oyuncu

Sayed Ragab

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

22-28 Haziran Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

22-28 Haziran Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Derin Kabus

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Süre: 1 saat 50 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Renny Harlin

  • Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Molly Belle Wright

Los Angeles’tan Şangay’a giden bir uçakta bulunan yolcular, beklenmedik bir felaketle karşı karşıya kalır. Uçak, köpekbalıklarıyla dolu tehlikeli sulara acil iniş yapmak zorunda kalır.

Kazadan sağ kurtulan yolcular için asıl mücadele bundan sonra başlar. Enkazın etrafında toplanan köpekbalıklarına karşı hayatta kalmaya çalışan grup, kurtulmak için birlikte hareket etmek zorundadır.

Supergirl

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik

  • Süre: 1 saat 50 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Craig Gillespie

  • Oyuncular: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley

Supergirl, Superman’in kuzeni Kara’nın hikâyesini konu ediyor. Kripton’un yıkımından kurtulan Argo Şehri’nde doğup büyüyen Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere Dünya’ya gönderilir.

Dünya’da insanüstü güçler kazanan Kara, Linda Lee kimliğinin altında gizlenirken Supergirl olarak yardıma koşmaya başlar. Çizgi roman uyarlaması, fantastik ve aksiyon dolu hikâyesiyle haftanın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Dikkat: Kıyamet!

  • Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku

  • Süre: 1 saat 39 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Jonny Campbell

  • Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Yıllar önce son derece bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan tehlikeli bir mikroorganizma, askeri bir tesiste kontrol altında tutuluyordu. Ancak tesisin bir bölümünün kişisel depolama alanına dönüştürülmesiyle işler kontrolden çıkar.

Yer altında sıcaklık arttıkça mikroorganizma kaçmanın bir yolunu bulur. İnsanlığın kaderi ise emekli bir biyoterörizm ajanı ve tesiste çalışan iki sıra dışı kahramanın eline kalır.

Serseri

  • Tür: Dram

  • Süre: 1 saat 39 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Harris Dickinson

  • Oyuncular: Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk

Serseri, Londra’da evsiz bir adam olan Mike’ın hikâyesini anlatıyor. Hayatını düzene sokmaya çalışan Mike, bir yandan da kendini yok etme döngüsünün içinde sıkışıp kalır.

Harris Dickinson’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, karakter odaklı anlatımıyla haftanın dikkat çeken dram yapımları arasında bulunuyor.

7 Dogs

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Süre: 2 saat 5 dakika

  • Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

  • Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah

  • Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Sayed Ragab

7 Dogs, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen tehlikeli mücadeleyi konu ediyor. Interpol ajanı Halid El-Azzazi, 7 Köpek adlı suç örgütüne karşı operasyon yürütür.

Bu süreçte Halid, örgütün içinden Ghali Ebu Davud ile güçlerini birleştirir. Aksiyon ve gerilim türündeki film, suç örgütleri ve uluslararası operasyon hikâyelerini sevenler için haftanın öne çıkan seçeneklerinden biri oluyor.

Minyonlar ve Canavarlar

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1 saat 29 dakika

  • Vizyon Tarihi: 2 Temmuz 2026

  • Yönetmen: Pierre Coffin

  • Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker

Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiklerini ve birer film yıldızına nasıl dönüştüklerini anlatıyor. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar ve Minyonlar, dünyaya canavarlar salarak büyük bir kaosa neden olur.

Her büyük felaketin ardından bir kahramanlık hikâyesi gelir. Minyonlar bu kez gezegeni kurtarmak için yeniden bir araya gelirken hem kendi hatalarıyla hem de dünyayı tehdit eden karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın