Supergirl’den Derin Kabus’a: Bu Hafta Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler!

Derin Kabus

Tür: Aksiyon, Gerilim

Süre: 1 saat 50 dakika

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Molly Belle Wright

Los Angeles’tan Şangay’a giden bir uçakta bulunan yolcular, beklenmedik bir felaketle karşı karşıya kalır. Uçak, köpekbalıklarıyla dolu tehlikeli sulara acil iniş yapmak zorunda kalır.

Kazadan sağ kurtulan yolcular için asıl mücadele bundan sonra başlar. Enkazın etrafında toplanan köpekbalıklarına karşı hayatta kalmaya çalışan grup, kurtulmak için birlikte hareket etmek zorundadır.

Supergirl

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik

Süre: 1 saat 50 dakika

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Yönetmen: Craig Gillespie

Oyuncular: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley

Supergirl, Superman’in kuzeni Kara’nın hikâyesini konu ediyor. Kripton’un yıkımından kurtulan Argo Şehri’nde doğup büyüyen Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere Dünya’ya gönderilir.

Dünya’da insanüstü güçler kazanan Kara, Linda Lee kimliğinin altında gizlenirken Supergirl olarak yardıma koşmaya başlar. Çizgi roman uyarlaması, fantastik ve aksiyon dolu hikâyesiyle haftanın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Dikkat: Kıyamet!

Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku

Süre: 1 saat 39 dakika

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Yönetmen: Jonny Campbell

Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Yıllar önce son derece bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan tehlikeli bir mikroorganizma, askeri bir tesiste kontrol altında tutuluyordu. Ancak tesisin bir bölümünün kişisel depolama alanına dönüştürülmesiyle işler kontrolden çıkar.

Yer altında sıcaklık arttıkça mikroorganizma kaçmanın bir yolunu bulur. İnsanlığın kaderi ise emekli bir biyoterörizm ajanı ve tesiste çalışan iki sıra dışı kahramanın eline kalır.

Serseri

Tür: Dram

Süre: 1 saat 39 dakika

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Yönetmen: Harris Dickinson

Oyuncular: Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk

Serseri, Londra’da evsiz bir adam olan Mike’ın hikâyesini anlatıyor. Hayatını düzene sokmaya çalışan Mike, bir yandan da kendini yok etme döngüsünün içinde sıkışıp kalır.

Harris Dickinson’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, karakter odaklı anlatımıyla haftanın dikkat çeken dram yapımları arasında bulunuyor.

7 Dogs

Tür: Aksiyon, Gerilim

Süre: 2 saat 5 dakika

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Sayed Ragab

7 Dogs, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen tehlikeli mücadeleyi konu ediyor. Interpol ajanı Halid El-Azzazi, 7 Köpek adlı suç örgütüne karşı operasyon yürütür.

Bu süreçte Halid, örgütün içinden Ghali Ebu Davud ile güçlerini birleştirir. Aksiyon ve gerilim türündeki film, suç örgütleri ve uluslararası operasyon hikâyelerini sevenler için haftanın öne çıkan seçeneklerinden biri oluyor.

Minyonlar ve Canavarlar

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Süre: 1 saat 29 dakika

Vizyon Tarihi: 2 Temmuz 2026

Yönetmen: Pierre Coffin

Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker

Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiklerini ve birer film yıldızına nasıl dönüştüklerini anlatıyor. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar ve Minyonlar, dünyaya canavarlar salarak büyük bir kaosa neden olur.

Her büyük felaketin ardından bir kahramanlık hikâyesi gelir. Minyonlar bu kez gezegeni kurtarmak için yeniden bir araya gelirken hem kendi hatalarıyla hem de dünyayı tehdit eden karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.