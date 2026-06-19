Supergirl’den Derin Kabus’a: Bu Hafta Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler!

Derin Kabus
Tür: Aksiyon, Gerilim
Süre: 1 saat 50 dakika
Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026
Yönetmen: Renny Harlin
Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Molly Belle Wright
Los Angeles’tan Şangay’a giden bir uçakta bulunan yolcular, beklenmedik bir felaketle karşı karşıya kalır. Uçak, köpekbalıklarıyla dolu tehlikeli sulara acil iniş yapmak zorunda kalır.
Kazadan sağ kurtulan yolcular için asıl mücadele bundan sonra başlar. Enkazın etrafında toplanan köpekbalıklarına karşı hayatta kalmaya çalışan grup, kurtulmak için birlikte hareket etmek zorundadır.
Supergirl
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik
Süre: 1 saat 50 dakika
Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026
Yönetmen: Craig Gillespie
Oyuncular: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley
Supergirl, Superman’in kuzeni Kara’nın hikâyesini konu ediyor. Kripton’un yıkımından kurtulan Argo Şehri’nde doğup büyüyen Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere Dünya’ya gönderilir.
Dünya’da insanüstü güçler kazanan Kara, Linda Lee kimliğinin altında gizlenirken Supergirl olarak yardıma koşmaya başlar. Çizgi roman uyarlaması, fantastik ve aksiyon dolu hikâyesiyle haftanın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.
Dikkat: Kıyamet!
Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku
Süre: 1 saat 39 dakika
Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026
Yönetmen: Jonny Campbell
Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson
Yıllar önce son derece bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan tehlikeli bir mikroorganizma, askeri bir tesiste kontrol altında tutuluyordu. Ancak tesisin bir bölümünün kişisel depolama alanına dönüştürülmesiyle işler kontrolden çıkar.
Yer altında sıcaklık arttıkça mikroorganizma kaçmanın bir yolunu bulur. İnsanlığın kaderi ise emekli bir biyoterörizm ajanı ve tesiste çalışan iki sıra dışı kahramanın eline kalır.
Serseri
Tür: Dram
Süre: 1 saat 39 dakika
Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026
Yönetmen: Harris Dickinson
Oyuncular: Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk
Serseri, Londra’da evsiz bir adam olan Mike’ın hikâyesini anlatıyor. Hayatını düzene sokmaya çalışan Mike, bir yandan da kendini yok etme döngüsünün içinde sıkışıp kalır.
Harris Dickinson’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, karakter odaklı anlatımıyla haftanın dikkat çeken dram yapımları arasında bulunuyor.
7 Dogs
Tür: Aksiyon, Gerilim
Süre: 2 saat 5 dakika
Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026
Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah
Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Sayed Ragab
7 Dogs, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen tehlikeli mücadeleyi konu ediyor. Interpol ajanı Halid El-Azzazi, 7 Köpek adlı suç örgütüne karşı operasyon yürütür.
Bu süreçte Halid, örgütün içinden Ghali Ebu Davud ile güçlerini birleştirir. Aksiyon ve gerilim türündeki film, suç örgütleri ve uluslararası operasyon hikâyelerini sevenler için haftanın öne çıkan seçeneklerinden biri oluyor.
Minyonlar ve Canavarlar
Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 1 saat 29 dakika
Vizyon Tarihi: 2 Temmuz 2026
Yönetmen: Pierre Coffin
Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker
Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiklerini ve birer film yıldızına nasıl dönüştüklerini anlatıyor. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar ve Minyonlar, dünyaya canavarlar salarak büyük bir kaosa neden olur.
Her büyük felaketin ardından bir kahramanlık hikâyesi gelir. Minyonlar bu kez gezegeni kurtarmak için yeniden bir araya gelirken hem kendi hatalarıyla hem de dünyayı tehdit eden karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.
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