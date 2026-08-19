Acun Ilıcalı Premier Lig'i Sallayacak 200 Milyon Sterlinlik Hull City Planını Anlattı
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Kaynak: https://www.dailymail.com/sport/footb...
İngiltere Premier Lig arenasına geri dönen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımı ligde tutmak adına hazırladığı 200 milyon sterlinlik dev transfer operasyonunu, teknik direktör Sergej Jakirovic'e duyduğu sarsılmaz güveni ve kulübün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik planlarını gün yüzüne çıkardı.
İngiliz medyadasından Daily Mail’e röportaj veren Acun Ilıcalı, Hull City ile yaptığı planları ve önümüzdeki aylarda ‘herkesin yakından göreceği’ futbol vizyonlarını anlattı.
İşte Acun Ilıcalı ile yapılan röportajın tüm detayları…
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İngiliz futbolunun zirvesi olan Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City, tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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