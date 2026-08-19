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Acun Ilıcalı Premier Lig'i Sallayacak 200 Milyon Sterlinlik Hull City Planını Anlattı

Acun Ilıcalı Premier Lig'i Sallayacak 200 Milyon Sterlinlik Hull City Planını Anlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2026 - 14:51 Son Güncelleme: 19.08.2026 - 14:52
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İngiltere Premier Lig arenasına geri dönen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımı ligde tutmak adına hazırladığı 200 milyon sterlinlik dev transfer operasyonunu, teknik direktör Sergej Jakirovic'e duyduğu sarsılmaz güveni ve kulübün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik planlarını gün yüzüne çıkardı.

İngiliz medyadasından Daily Mail’e röportaj veren Acun Ilıcalı, Hull City ile yaptığı planları ve önümüzdeki aylarda ‘herkesin yakından göreceği’ futbol vizyonlarını anlattı. 

İşte Acun Ilıcalı ile yapılan röportajın tüm detayları…

Kaynak: https://www.dailymail.com/sport/footb...
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İngiliz futbolunun zirvesi olan Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City, tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyor.

İngiliz futbolunun zirvesi olan Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City, tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyor.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, takımın doğrudan alt lige düşeceği yönündeki yaygın beklentilere kulak tıkayarak, önümüzdeki iki ay içinde kulübün gelecek beş yılını belirleyecek cesur adımlar atmaya hazırlanıyor. Transfer bonservisleri ve maaşları kapsayan toplam 200 milyon sterlinlik devasa bir bütçe ayıran Ilıcalı, kapıdan içeri tam 15 yeni ismin gireceğini müjdeliyor. Bu devasa yeniden yapılanma süreci baş döndürücü bir hızla ilerlerken, takımın dümenindeki isim olan teknik direktör Sergej Jakirovic'in geleceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ilıcalı, genç bir kadroyla mücadele edecek olan Boşnak teknik adama tam destek vererek, olası puan kayıplarında veya ligin son sırasına demir atmalarında bile faturanın ona kesilmeyeceğini, aksine onu başarılı kılmak için çözüm yolları arayacaklarını net bir dille ifade ediyor.

Acun Ilıcalı: “Hayatta bazen beklenmeyen şeyler olur. Bu evlilikte de böyledir. Her zaman ölene kadar birlikte mi kalıyorsunuz? Hayır. Ama eğer bir başarısızlık olursa, bu kesinlikle Sergej'in suçu olmayacak. Belki oyuncular genç, deneyimsiz ve Premier Lig'e yeni geldikleri için olacak. Elbette maç kaybederse de yanında olacağım.

Yeni kadro mühendisliğinde son derece titiz ve bütçe dostu bir yol haritası izleniyor.

Yeni kadro mühendisliğinde son derece titiz ve bütçe dostu bir yol haritası izleniyor.

Geçmişte takıma büyük katkı sağlayan ancak şu anki maaş beklentileri kulüp dengelerini ikiye katlayan Liam Delap gibi isimler veya kariyerinin son baharındaki doyuma ulaşmış Premier Lig yıldızları hedefler arasında yer almıyor. Bunun yerine, dünyanın en zorlu liginde forma giyme hayali kuran, başarıya aç ve kendini kanıtlamak isteyen genç yetenekler tercih ediliyor. Bu doğrultuda İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa ligleri yakın markaja alınmış durumda. Rayo Vallecano'dan Nobel Mendy, Olympiacos'tan Konstantinos Tzolakis ve Red Bull Salzburg'dan Lucas Gourna-Douath gibi potansiyelli isimlerin kadroya dahil edilmesi, hem maddi riskleri en aza indiren hem de ileride kulübe büyük kazançlar sağlayabilecek bir sistemin inşa edildiğini gösteriyor. Ilıcalı, yeni transferlerin sadece teknik kapasitelerine değil, karakterlerine ve adanmışlık duygularına da büyük önem veriyor; hatta takımdaki 'aile ruhunu' korumak adına imza atan her oyuncuyla bizzat iletişim kuruyor.

Acun Ilıcalı: Transfer kolay olmuyor, oyuncular kolay gelmiyor. 'Premier Lig tecrübesi olan oyuncuları alın ve güvende olun' demek kolay, ama Premier Lig'den alabileceğiniz oyuncuların çoğu kulüpleri tarafından istenmeyen oyuncular, bu yüzden geleceği parlak yıldızları alamayacaksınız. Bu parlak yıldızları Manchester United veya City alabilir, ama bize gelmeyecekler. Premier Lig'de başarılı olmuş bir oyuncunun en kötü ihtimalde 4 ya da 5 seçeneği vardır. Neden herkesin küme düşeceğini düşündüğü bir takımı seçsinler ki? Bu yüzden kariyerlerinin zirvesini geride bırakmış Premier Lig oyuncuları yerine, Premier Lig'de oynama hayalleri kuran oyuncuları tercih ediyorum. Dünyanın en iyi liginde oynamak isteyen oyuncuları. Çok açık bir şey söyleyeceğim, bu takımın bir aile ruhu var ve bizi bu ruh Premier Lig'e taşıdı. Başarıya aç oyuncular, gerçek profesyoneller, özverili insanlar istiyoruz. Hayatta 'özverili' kelimesini seviyorum. Özverili insanlar başarıya ulaşır. Bu yüzden 'özverili' kelimesi transferlerimizde de önemli.'

Saha içindeki bu büyük dönüşüm rüzgarı, yönetim kademesinde de kendini hissettiriyor.

Saha içindeki bu büyük dönüşüm rüzgarı, yönetim kademesinde de kendini hissettiriyor.

Takımın bir üst lige çıkmasında önemli rol oynayan sportif direktör Jared Dublin ile maddi beklentilerdeki uyuşmazlık nedeniyle yolların ayrılmasının ardından, bu kritik göreve daha önce zorlu Fenerbahçe ikliminde de tecrübe edinmiş olan Okan Özkan getirildi. Bu değişikliğin hiçbir sorun yaratmayacağını belirten Ilıcalı, Özkan'ın yetenekleriyle geçiş sürecini kusursuz yöneteceğini vurguluyor. Dışarıdan gelen karamsar küme düşme senaryolarına karşı son derece rahat olan deneyimli futbol adamı, geçtiğimiz sezon Championship'te de benzer ön yargılara maruz kaldıklarını hatırlatarak şüphecilere asıl cevabı yeşil sahada vereceklerinin altını çiziyor. Sosyal medya üzerinden transfer söylentilerini bizzat yalanlayan ve taraftarlarla şeffaf bir bağ kuran Ilıcalı, Brentford ile Brighton gibi istikrarlı kulüpleri model alarak Hull City'yi önce ligde tutmayı, bir sonraki aşamada ise ilk on mücadelesi veren kalıcı bir güce dönüştürmeyi amaçlıyor.

Acun Ilıcalı: “Analist ve yorumcuların bir çoğu, Hull City'nin puan tablosunda dipte kalacağını ve küme düşeceğini söylüyor. Geçen yıl olduğu gibi. İngiltere'deki futbolseverlerin yüzde 80'i Championship'ten düşeceğimizi söylüyordu. İnşallah ben de bir gün analist ya da yorumcu olurum, ve bu işin nasıl bir şey olduğunu görürüm! Türkçe'de 'yattığın yerden konuşma!' diye bir deyim var, onlara diyorum ki 'önce buraya gelin ve yaptığımız işi görün”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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