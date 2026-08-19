Acun Ilıcalı Premier Lig'i Sallayacak 200 Milyon Sterlinlik Hull City Planını Anlattı

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, takımın doğrudan alt lige düşeceği yönündeki yaygın beklentilere kulak tıkayarak, önümüzdeki iki ay içinde kulübün gelecek beş yılını belirleyecek cesur adımlar atmaya hazırlanıyor. Transfer bonservisleri ve maaşları kapsayan toplam 200 milyon sterlinlik devasa bir bütçe ayıran Ilıcalı, kapıdan içeri tam 15 yeni ismin gireceğini müjdeliyor. Bu devasa yeniden yapılanma süreci baş döndürücü bir hızla ilerlerken, takımın dümenindeki isim olan teknik direktör Sergej Jakirovic'in geleceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ilıcalı, genç bir kadroyla mücadele edecek olan Boşnak teknik adama tam destek vererek, olası puan kayıplarında veya ligin son sırasına demir atmalarında bile faturanın ona kesilmeyeceğini, aksine onu başarılı kılmak için çözüm yolları arayacaklarını net bir dille ifade ediyor.

Acun Ilıcalı: “Hayatta bazen beklenmeyen şeyler olur. Bu evlilikte de böyledir. Her zaman ölene kadar birlikte mi kalıyorsunuz? Hayır. Ama eğer bir başarısızlık olursa, bu kesinlikle Sergej'in suçu olmayacak. Belki oyuncular genç, deneyimsiz ve Premier Lig'e yeni geldikleri için olacak. Elbette maç kaybederse de yanında olacağım.