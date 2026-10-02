Psikologlar Sohbet Ettiğimiz Kişilerin Bizim Hakkımızda Gerçekte Ne Düşündüğünü Açıkladı

Psikologlar bu duruma 'beğenilme açığı' (liking gap) diyor: İnsanın, başkalarının kendisini gerçekte olduğundan daha az sevdiğine inanması. Adelphi Üniversitesi'nden psikolog Deborah Serani'ye göre sosyal ortamlarda beynimiz doğru yaptıklarımızdan çok yanlış yaptığımızı düşündüğümüz anlara odaklanıyor. Bu da gerçekçi olmayan bir öz eleştiriye kapı aralıyor.

Konuyu kapsamlı biçimde inceleyen ilk çalışmalardan biri 2018'de Psychological Science dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar laboratuvarda ilk kez tanışan yabancıları, yurtta aynı odayı paylaşmaya başlayan üniversite birinci sınıf öğrencilerini ve bir kişisel gelişim atölyesinde tanışan katılımcıları izledi. Üç grupta da tablo aynıydı: İnsanlar sohbetten sonra karşılarındakinin kendilerinden ne kadar hoşlandığını ve birlikte geçirdikleri zamandan ne kadar keyif aldığını küçümsedi.

Üstelik bu açık, ilişkiler ilerledikçe hemen kapanmadı; yeni tanışan yurt arkadaşlarında aylarca sürdü. Araştırmacıların vardığı sonuç netti: Bir sohbetin ardından çoğumuz sandığımızdan daha fazla seviliyoruz.

Bu eğilim çocuklukta başlıyor gibi görünüyor. 4-11 yaş arası çocuklarla yapılan ve 2021'de yine Psychological Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, 5 yaşındaki çocukların bile akranlarının kendilerini daha az sevdiğine inandığını gösterdi. Çocuklar büyüdükçe bu açık daha da belirginleşti.