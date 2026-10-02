Psikologlar Sohbet Ettiğimiz Kişilerin Bizim Hakkımızda Gerçekte Ne Düşündüğünü Açıkladı
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Bir buluşmadan dönerken 'Çok mu konuştum, sıkıldılar mı acaba?' diye düşünmek pek çoğumuza tanıdık gelir. Psikologlara göre bu iç sesin bilimsel bir adı var ve çoğu zaman yanılıyor. Araştırmalar, sohbet ettiğimiz kişilerin bizden ne kadar hoşlandığını sistematik olarak olduğundan düşük tahmin ettiğimizi ortaya koyuyor. Uzmanlar bu yanılgının nedenlerini ve ondan kurtulmanın yollarını açıkladı.
Kaynak: Verywell Mind
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Araştırmalar sohbetten sonra ne kadar sevildiğimizi küçümsediğimizi gösteriyor
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Bu yanılgının kökü çoğu zaman kendimize bakışımızda yatıyor
Uzmanlar çözüm için kaçtığımız ortamlara adım atmayı öneriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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