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Flört Uygulamalarından Bıktı, 'Koca Başvuru Formu' Hazırladı: Bir Ayda 241 Erkek Aday Oldu

Flört Uygulamalarından Bıktı, 'Koca Başvuru Formu' Hazırladı: Bir Ayda 241 Erkek Aday Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 09:32
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Flört uygulamaları, arkadaş tanıştırmaları, gerçek hayatta yapılan buluşmalar... Hepsini denediğini söyleyen bir kadın, eşini bulmak için bambaşka bir yol seçti: Bir iş ilanı gibi hazırlanmış 'koca başvuru formu'.

New York Post'un haberine göre ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan 36 yaşındaki Arin Patterson, ağustos sonunda Instagram profiline üç sayfalık bir Google formu ekledi. 30 Eylül'de kapanan başvuru dönemi boyunca forma tam 241 erkek başvurdu. Patterson ayrıca 1.000 ile 1.500 arasında da mesaj aldığını söylüyor.

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Koca başvuru formu oluşturdu

Koca başvuru formu oluşturdu

Patterson, 2019'da nişanını attıktan sonra pandeminin ardından yeni bir başlangıç için Charlotte'a taşındı. Yaklaşık üç yıldır tamamen bekar olan Patterson, farklı flört uygulamalarını denedi.

New York Post'a konuşan Patterson, buluşmalarının önemli bir kısmının flört uygulamaları üzerinden olduğunu, insanlarla yüz yüze de tanışıp çıktığını, birinin onu biriyle tanıştırmasına da her zaman açık olduğunu söyledi. Ailesinin 44 yıllık evliliğinden ilham aldığını belirten Patterson, bildiği her şeyi denedikten sonra bu ilginç fikre ulaştığını anlatıyor.

Peki bu formda neler var?

Peki bu formda neler var?

Patterson, 'Şey... İlgileniyor musun?' başlıklı formda önce kendini tanıtıyor. Kendini insan canlısı, iyimser, neşeli, biraz şapşal, nazik ve samimi biri olarak tarif ediyor. Yeni yüksek lisans mezunu olduğunu ve öğrenmenin, gelişmenin karakterinin merkezinde yer aldığını da ekliyor.

Formda yakışıklı, zeki, nazik, sadık ve cömert; kahve ve akşam yemeği buluşmalarından, iyi sohbetlerden hoşlanan ve işin nereye gideceğini görmek isteyen bir erkekle tanışmaya açık olduğunu yazıyor.

Başvuru şartları: 28-47 yaş arası, en az 1,78 boy

Başvuru şartları: 28-47 yaş arası, en az 1,78 boy

Patterson'ın formundaki 'asgari şartlar' şöyle: 28 ile 47 yaş arasında olmak, Hıristiyan olmak, bekar ve aşka hazır olmak, nihayetinde koca ve baba olmayı istemek.

Tercih sebebi sayılan özellikler ise en az lisans mezunu olmak ve 5 feet 10 inç, yani yaklaşık 1,78 metre ya da daha uzun boylu olmak. Patterson bu şartı, kendisinin düz ayakkabıyla yaklaşık 1,73, topuklularla 1,83 metre boyunda olmasıyla açıklıyor.

Başvuranlardan, partnerlerinde ne aradıklarından 'makul olmayan bir süre boyunca konuşabilecekleri bir konuya' kadar pek çok soruyu yanıtlamaları isteniyor.

Sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medya ikiye bölündü

Patterson'ın bu girişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar onu cesur ve niyetini açıkça ortaya koyduğu için tebrik ederken, kimileri flörte bir iş başvurusu gibi yaklaşmayı tuhaf buldu. Yorum yapanlar arasında, 'Eğer gerçekse konuşmaya açığım' diyen potansiyel adaylar da vardı.

Patterson, kendisine 'umutsuz' diyenler olabileceğinin farkında. Ancak bir şeyi istemenin, ona çaresizce muhtaç olmak anlamına gelmediğini söylüyor. Ne istediğini çok iyi bildiğini ve bunu eğlenceli bir şekilde yaptığını, ama aslında son derece ciddi olduğunu vurguluyor.

Patterson şimdi gelen tüm başvuruları inceleyecek, uygun adaylarla görüşüp buluşacak. Bu cesur hamlenin sonunda bir yüzükle bitmesi halinde ise 'çok mutlu ve hoş bir şekilde şaşırmış' olacağını söylüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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