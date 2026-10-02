Flört Uygulamalarından Bıktı, 'Koca Başvuru Formu' Hazırladı: Bir Ayda 241 Erkek Aday Oldu

Flört uygulamaları, arkadaş tanıştırmaları, gerçek hayatta yapılan buluşmalar... Hepsini denediğini söyleyen bir kadın, eşini bulmak için bambaşka bir yol seçti: Bir iş ilanı gibi hazırlanmış 'koca başvuru formu'.

New York Post'un haberine göre ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan 36 yaşındaki Arin Patterson, ağustos sonunda Instagram profiline üç sayfalık bir Google formu ekledi. 30 Eylül'de kapanan başvuru dönemi boyunca forma tam 241 erkek başvurdu. Patterson ayrıca 1.000 ile 1.500 arasında da mesaj aldığını söylüyor.

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