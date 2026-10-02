Flört Uygulamalarından Bıktı, 'Koca Başvuru Formu' Hazırladı: Bir Ayda 241 Erkek Aday Oldu
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Flört uygulamaları, arkadaş tanıştırmaları, gerçek hayatta yapılan buluşmalar... Hepsini denediğini söyleyen bir kadın, eşini bulmak için bambaşka bir yol seçti: Bir iş ilanı gibi hazırlanmış 'koca başvuru formu'.
New York Post'un haberine göre ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan 36 yaşındaki Arin Patterson, ağustos sonunda Instagram profiline üç sayfalık bir Google formu ekledi. 30 Eylül'de kapanan başvuru dönemi boyunca forma tam 241 erkek başvurdu. Patterson ayrıca 1.000 ile 1.500 arasında da mesaj aldığını söylüyor.
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Koca başvuru formu oluşturdu
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Peki bu formda neler var?
Başvuru şartları: 28-47 yaş arası, en az 1,78 boy
Sosyal medya ikiye bölündü
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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