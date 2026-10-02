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Daha Önce Eyyüp Can'ı Seçmişti: MasterChef'te Dokunulmazlığı Alan Bahar'ın Potaya Gönderdiği İsim Belli Oldu!

Daha Önce Eyyüp Can'ı Seçmişti: MasterChef'te Dokunulmazlığı Alan Bahar'ın Potaya Gönderdiği İsim Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 09:55
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MasterChef Türkiye'de perşembe akşamı meze tezgahında başlayan gece, eleme potasında noktalandı. Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı kapan Bahar, potaya bir isim gönderme hakkını da cebine koydu. Üstelik bu kozu sekiz gün arayla ikinci kez eline aldı. Peki MasterChef'te 1 Ekim'de kim kazandı, Bahar potaya kimi gönderdi?

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MasterChef'te Kırmızı Takım mezeleriyle dokunulmazlığı aldı, Mavi Takım'da Bahar beyin turunda Armağan'ı geride bıraktı.

MasterChef'te Kırmızı Takım mezeleriyle dokunulmazlığı aldı, Mavi Takım'da Bahar beyin turunda Armağan'ı geride bıraktı.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler tezgaha tam bir meze sofrası kurdurdu. Humus, fava ve şakşukadan mütebbele, sicilyanodan vişneli yaprak sarmaya kadar uzun bir liste vardı. Bir gün önce 5-4'lük skorla Mavi Takım'a boyun eğen Kırmızı Takım, bu kez rövanşı aldı. Kırmızı Takım'da derin bir nefes alınırken Mavi Takım'ın gecesi daha bitmemişti. Asıl sınav, ana ürünün beyin olduğu bireysel turda başladı. Son ikiye Bahar ve Armağan kaldı, gülen taraf Bahar oldu. Bu galibiyetle hem kendini güvenceye aldı hem de potaya bir isim yazma hakkını kazandı.

Bahar bu kez Şiringül'ü seçti, oylamayla Buse de potaya gidince aday sayısı dörde çıktı.

Bahar bu kez Şiringül'ü seçti, oylamayla Buse de potaya gidince aday sayısı dörde çıktı.

Bahar bu hakkı ilk kez kullanmıyordu. 23 Eylül'de de bireysel dokunulmazlığı kazanmış ve potaya doğrudan Eyyüp Can'ı göndermişti. Bu kez tercihi Şiringül oldu. Bir dönem Mustafa Sandal'ın vokalistliğini yapan piyanist Şiringül için pota yabancı değil: 15 Eylül'de Emre'nin seçimiyle eleme adayı olmuş, o haftayı atlatmayı başarmıştı. Mavi Takım'daki oylamada en çok oyu alan Buse de dördüncü aday olarak listeye eklendi.

Böylece MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Kübra, Ayşe, Şiringül ve Buse oldu. Kübra'yı bireysel dokunulmazlığı alan Emre seçmiş, Ayşe ise Kırmızı Takım'ın oylamasıyla potaya düşmüştü. Kalan oyunlarla listeye yeni isimler eklenebilir. Dörtlüden kimin veda edeceği pazar akşamki eleme gecesinde belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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