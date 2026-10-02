Daha Önce Eyyüp Can'ı Seçmişti: MasterChef'te Dokunulmazlığı Alan Bahar'ın Potaya Gönderdiği İsim Belli Oldu!
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MasterChef Türkiye'de perşembe akşamı meze tezgahında başlayan gece, eleme potasında noktalandı. Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı kapan Bahar, potaya bir isim gönderme hakkını da cebine koydu. Üstelik bu kozu sekiz gün arayla ikinci kez eline aldı. Peki MasterChef'te 1 Ekim'de kim kazandı, Bahar potaya kimi gönderdi?
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MasterChef'te Kırmızı Takım mezeleriyle dokunulmazlığı aldı, Mavi Takım'da Bahar beyin turunda Armağan'ı geride bıraktı.
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Bahar bu kez Şiringül'ü seçti, oylamayla Buse de potaya gidince aday sayısı dörde çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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