Daha Önce Eyyüp Can'ı Seçmişti: MasterChef'te Dokunulmazlığı Alan Bahar'ın Potaya Gönderdiği İsim Belli Oldu!

Bahar bu hakkı ilk kez kullanmıyordu. 23 Eylül'de de bireysel dokunulmazlığı kazanmış ve potaya doğrudan Eyyüp Can'ı göndermişti. Bu kez tercihi Şiringül oldu. Bir dönem Mustafa Sandal'ın vokalistliğini yapan piyanist Şiringül için pota yabancı değil: 15 Eylül'de Emre'nin seçimiyle eleme adayı olmuş, o haftayı atlatmayı başarmıştı. Mavi Takım'daki oylamada en çok oyu alan Buse de dördüncü aday olarak listeye eklendi.

Böylece MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Kübra, Ayşe, Şiringül ve Buse oldu. Kübra'yı bireysel dokunulmazlığı alan Emre seçmiş, Ayşe ise Kırmızı Takım'ın oylamasıyla potaya düşmüştü. Kalan oyunlarla listeye yeni isimler eklenebilir. Dörtlüden kimin veda edeceği pazar akşamki eleme gecesinde belli olacak.