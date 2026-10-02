Yeni Marka Kimliğiyle Filiz, Mutfakta Yaratıcılığı Destekliyor

Barilla Pazarlama Direktörü Duygu Özer, Filiz’in yeni marka dönemine ilişkin konuşmasında; “52 yıllık Filiz’in en büyük gücü, biriktirdiği güvenle yeni şeyler denemeye cesaret edebilmesi. Yeni dönemimizi bu anlayışla şekillendirdik. Bizim için gençleşmek; merakımızı canlı tutmak, yeni fikirlere açık olmak ve ‘Olur mu dersin?’ diye sorabilmek. Makarna bunun için çok güzel bir alan açıyor; herkesi kendi zevkini, yaratıcılığını ve hikâyesini tabağına katmaya davet ediyor. Filiz’le bu merakı ve keşfetme heyecanını büyütmek istiyoruz. 52 yıldır sofralara eşlik eden markamızın, yeni fikirlerin ve yeni lezzetlerin de başlangıç noktası olmasını hedefliyoruz. Çünkü bazen yeni bir hikâye, mutfakta aklımıza gelen küçük bir fikirle başlar. Olur mu dersin? Belki de çok güzel olur.”

Filiz Pazarlama Müdürü İdil Cihangir Ölmez ise yeni marka kimliğinin ardındaki yaklaşımı aktardığı konuşmasında; “Bugünün tüketicisi bize çok net bir şey söylüyor. Mutfakta artık tek bir doğru yok. İnsanlar kusursuz tariflerin peşinden gitmekten çok, ellerindeki malzemelerle denemek, tarifleri kendi hayatlarına uyarlamak ve kendi lezzetlerini yaratmak istiyor. Biz de Filiz’in yeni dünyasını tam olarak bu özgürlük alanı üzerine kuruyoruz. Makarnayı yalnızca bir öğün ya da bir tarifin parçası olarak değil; herkesin kendi hikâyesini ve yaratıcılığını katabileceği bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. Bu nedenle yeni Filiz, tüketicisine ne yapması gerektiğini söyleyen değil, ‘Sen de dene’ diyerek ona ilham veren, gerçek mutfaklara ve gerçek hayata eşlik eden bir marka olmayı hedefliyor. Çünkü bazen en güzel tarif, tarifi olmayan tarif değil midir? En güzel lezzet ise içine kendi hikâyemizi kattığımız lezzettir. ‘Olur mu Dersin?’ yaklaşımımız tam da bu bakış açısıyla mutfakta yaratıcılığın küçük bir merakla ve cesur bir adımla başladığı fikrinden doğdu. Tüketicilerimizi farklı lezzetleri bir araya getirmeye, tariflere kendi dokunuşlarını katmaya ve mutfaktaki yaratıcılıklarını özgürce ortaya koymaya davet ediyoruz” dedi.

Filiz’in yeni marka dönemini ekranlara taşıyan reklam filmi 29 Eylül itibarıyla izleyicilerle buluşacak olup yenilenen logo ve tasarımlara sahip Filiz ambalajları ise Ekim ayından itibaren raflarda yerini alacak. Filiz, yenilenen marka kimliğiyle 52 yıllık deneyimini geleceğe taşırken Türk mutfağından aldığı ilhamı yeni fikirlerle buluşturmaya devam edecek.

Filiz’in yeni döneminin kutlandığı davet, şarkıcı Emir Yargın’ın enerjik performansıyla renklendi. Müzik dünyasından Kubat ve Selin Geçit’in de katıldığı buluşma, samimi atmosferi ve keyifli akışıyla davetlilere müzik ve sohbetin bir arada olduğu özel bir akşam yaşattı.