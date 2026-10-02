Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Vedasız Gitmişti: Reyting Lideri Dizideki Rolü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı!
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Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'a hayat veren Rahimcan Kapkap, diziye sessiz sedasız veda edeli bir yılı geçti. Genç oyuncu şimdi ATV'nin reyting lideri Altı Üstü İstanbul'da Emir olarak ekran başına kilitlenen izleyicilerin gözdesi. Şamdan Plus'a konuşan Kapkap, Emir'i kabul ettiği o duygusal anı anlattı.
Kaynak: Şamdan Plus
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Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ıyken veda sahnesi bile çekilmeden diziden sessizce ayrılmıştı.
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Rahimcan Kapkap, yaz sezonunda başlayan Altı Üstü İstanbul'daki Emir rolüyle adeta devleşti
Emir ile Naz'ın ekrandaki uyumunun arkasında Elçin Zehra İrem'le kurulan samimiyet var.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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