article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Vedasız Gitmişti: Reyting Lideri Dizideki Rolü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Vedasız Gitmişti: Reyting Lideri Dizideki Rolü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı!

Atv Show tv Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 10:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'a hayat veren Rahimcan Kapkap, diziye sessiz sedasız veda edeli bir yılı geçti. Genç oyuncu şimdi ATV'nin reyting lideri Altı Üstü İstanbul'da Emir olarak ekran başına kilitlenen izleyicilerin gözdesi. Şamdan Plus'a konuşan Kapkap, Emir'i kabul ettiği o duygusal anı anlattı. 

Kaynak: Şamdan Plus

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ıyken veda sahnesi bile çekilmeden diziden sessizce ayrılmıştı.

Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ıyken veda sahnesi bile çekilmeden diziden sessizce ayrılmıştı.

Rahimcan Kapkap'ı geniş kitleler Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Metehan rolüyle tanıdı. 1998 doğumlu oyuncu, ekrandaki ilk adımını 2021'de El Kızı ile atmıştı. Mayıs 2025'te Metehan'ın benzinlikte bıçaklandığı sahne yayınlanınca 'Metehan ölecek mi?' sorusu herkesin aklına takıldı. Asıl bomba ise sezon finalinden sonra patladı.

Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı? Cevap aynı kanalın yeni projesindeydi. Oyuncu, Show TV'nin Veliaht dizisiyle anlaşınca yeni işin çekim takvimi hızla başladı ve Metehan için bir veda sahnesi bile çekilemedi. Karakterin hikayesi havada kalınca izleyiciler bu sessiz gidişi uzun süre konuştu. Veliaht ise Mart 2026'da final yaptı.

Rahimcan Kapkap, yaz sezonunda başlayan Altı Üstü İstanbul'daki Emir rolüyle adeta devleşti

Rahimcan Kapkap, yaz sezonunda başlayan Altı Üstü İstanbul'daki Emir rolüyle adeta devleşti

Bir yıl sonra Rahimcan Kapkap'ın adı bu kez ATV'de parladı. Altı Üstü İstanbul'da Ziyankar Mahallesi'nde büyüyen ve futbolu yoksulluktan kurtuluş bileti olarak gören Emir'i canlandırıyor. Senaryo eline ulaştığında Konya'ya, annesini ziyarete gidiyormuş. Araba kullandığı için yolda okuyamamış, gece eve varınca 'bir göz atayım, uyuyakalırım' diye düşünmüş. Ama öyle olmamış: 'Okudukça ağladım, ağladıkça da Emir'in aslında ben olduğunu anladım.'

Oyunculuğu 'ilk aşkım, ilk ve en büyük takıntım' diye tanımlayan Kapkap'ın hikâyesi de Emir'inkinden çok uzak değil. Hayatındaki en büyük riskin ne olduğu sorulduğunda 2017'yi anlattı: 'Her şeyi kulak ardı edip oyuncu olacağım diyerek 2017'de beş parasız İstanbul'a gelmek. En çılgıncası bu muydu bilmiyorum ama en 'iyi ki' dediğim bu.' Oyuncu daha önceki bir röportajında da başrolün ilk haftalarında tam üç hafta mide spazmıyla boğuştuğunu itiraf etmişti.

Emir ile Naz'ın ekrandaki uyumunun arkasında Elçin Zehra İrem'le kurulan samimiyet var.

Emir ile Naz'ın ekrandaki uyumunun arkasında Elçin Zehra İrem'le kurulan samimiyet var.

Dergi çekiminde Kapkap'ın yanında, dizide Naz'ı canlandıran Elçin Zehra İrem vardı. Hayranlar ikiliye çoktan 'EmNaz' adını taktı. İrem, Naz'ı yalnızca sette değil, dizi yayınlandıktan sonra da tanımaya devam ettiğini söyledi. Ona göre izleyici kusursuz ilişkilere değil, çelişkileriyle gerçek hissettiren ilişkilere bağlanıyor.

Peki bu uyumun sırrı ne? Kapkap'ın cevabı net: 'Samimiyet kelimesine inanan ve bu uğurda yaşayan birisiyim. Elçin'le de bu uyumu yakaladığımızı düşünüyorum.' İrem ise birbirlerinin alanına saygı duyduklarını ve sahnelerde birbirlerini şaşırtmayı sevdiklerini anlattı. Kamera önündeki o canlılığın sırrı da burada saklı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın