Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Vedasız Gitmişti: Reyting Lideri Dizideki Rolü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı!

Bir yıl sonra Rahimcan Kapkap'ın adı bu kez ATV'de parladı. Altı Üstü İstanbul'da Ziyankar Mahallesi'nde büyüyen ve futbolu yoksulluktan kurtuluş bileti olarak gören Emir'i canlandırıyor. Senaryo eline ulaştığında Konya'ya, annesini ziyarete gidiyormuş. Araba kullandığı için yolda okuyamamış, gece eve varınca 'bir göz atayım, uyuyakalırım' diye düşünmüş. Ama öyle olmamış: 'Okudukça ağladım, ağladıkça da Emir'in aslında ben olduğunu anladım.'

Oyunculuğu 'ilk aşkım, ilk ve en büyük takıntım' diye tanımlayan Kapkap'ın hikâyesi de Emir'inkinden çok uzak değil. Hayatındaki en büyük riskin ne olduğu sorulduğunda 2017'yi anlattı: 'Her şeyi kulak ardı edip oyuncu olacağım diyerek 2017'de beş parasız İstanbul'a gelmek. En çılgıncası bu muydu bilmiyorum ama en 'iyi ki' dediğim bu.' Oyuncu daha önceki bir röportajında da başrolün ilk haftalarında tam üç hafta mide spazmıyla boğuştuğunu itiraf etmişti.