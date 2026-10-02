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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem 10 Yıl Sonra İmaj Değiştirdi!

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem 10 Yıl Sonra İmaj Değiştirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 10:41
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Hayat Bilgisi’nin Barbie’sinden yeni bir imaj geldi! Gamze karakteriyle hafızalarımıza kazınan İpek Erdem, 10 yıldır kullandığı sarı saçlarına veda etti. Oyuncu, bu değişikliği yeni projesi için yaptığını açıkladı. Ancak yeni görünümüne kendisi de henüz alışamamış. Gelin, Erdem’in açıklamasına birlikte bakalım!

Kaynak: Snobmagazin

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Hayat Bilgisi’nin “Barbie Gamze”si İpek Erdem, yıllar geçse de o karakterle hatırlanıyor.

Hayat Bilgisi’nin “Barbie Gamze”si İpek Erdem, yıllar geçse de o karakterle hatırlanıyor.

Barbie Gamze”yi unutmak mümkün mü? 2000’lerin başında ekran karşısına geçenlerin severek takip ettiği Hayat Bilgisi, öğretmenleri ve öğrencileriyle hâlâ özlemle hatırladığımız dizilerden biri. Perran Kutman’ın canlandırdığı idealist öğretmen Afet Güçverir’in öğrencileri arasında, İpek Erdem’in hayat verdiği Gamze de vardı.

Görünümüne düşkünlüğü ve kendine has tavırlarıyla dizinin akılda kalan karakterlerinden olan Gamze, “Barbie” lakabıyla hafızalara kazındı. İpek Erdem de bu rolle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Ancak oyuncunun kariyeri elbette Hayat Bilgisi ile sınırlı kalmadı. Elveda Rumeli, Lale Devri, Eve Dönüş ve Kuzgun gibi dizilerde de rol alan Erdem, tiyatro ve sinema çalışmalarını sürdürdü. Farklı karakterlerle karşımıza çıksa da nostalji sevenler için onun adının yanında hâlâ “Barbie Gamze” var. Erdem, bu kez yeni projesi için yaptığı imaj değişikliğiyle gündemde.

Yeni projesi için 10 yıllık sarı saçlarından vazgeçen İpek Erdem, “Daha alışamadım” dedi.

Yeni projesi için 10 yıllık sarı saçlarından vazgeçen İpek Erdem, “Daha alışamadım” dedi.

İpek Erdem, 10 yıl sonra saç rengini değiştirdi. Snob Magazin’in haberine göre Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, yeni bir diziye dahil olduğunu açıkladı.

Kasım ayında başlayacağını söylediği dizide romantik bir rolle izleyici karşısına çıkacağını belirten Erdem, bu proje için uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarına veda ettiğini anlattı. Yeni görünümüne alışmasının ise biraz zaman alacağı anlaşılıyor.

Oyuncu, değişikliğin ardından hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum.”

Böylece Erdem’in 10 yıldır alıştığı saç rengi, yeni rolüyle birlikte değişmiş oldu. Oyuncu, açıklamasında dizinin adını paylaşmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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