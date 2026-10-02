Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem 10 Yıl Sonra İmaj Değiştirdi!
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Hayat Bilgisi’nin Barbie’sinden yeni bir imaj geldi! Gamze karakteriyle hafızalarımıza kazınan İpek Erdem, 10 yıldır kullandığı sarı saçlarına veda etti. Oyuncu, bu değişikliği yeni projesi için yaptığını açıkladı. Ancak yeni görünümüne kendisi de henüz alışamamış. Gelin, Erdem’in açıklamasına birlikte bakalım!
Kaynak: Snobmagazin
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Hayat Bilgisi’nin “Barbie Gamze”si İpek Erdem, yıllar geçse de o karakterle hatırlanıyor.
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Yeni projesi için 10 yıllık sarı saçlarından vazgeçen İpek Erdem, “Daha alışamadım” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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