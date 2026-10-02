Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem 10 Yıl Sonra İmaj Değiştirdi!

“Barbie Gamze”yi unutmak mümkün mü? 2000’lerin başında ekran karşısına geçenlerin severek takip ettiği Hayat Bilgisi, öğretmenleri ve öğrencileriyle hâlâ özlemle hatırladığımız dizilerden biri. Perran Kutman’ın canlandırdığı idealist öğretmen Afet Güçverir’in öğrencileri arasında, İpek Erdem’in hayat verdiği Gamze de vardı.

Görünümüne düşkünlüğü ve kendine has tavırlarıyla dizinin akılda kalan karakterlerinden olan Gamze, “Barbie” lakabıyla hafızalara kazındı. İpek Erdem de bu rolle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Ancak oyuncunun kariyeri elbette Hayat Bilgisi ile sınırlı kalmadı. Elveda Rumeli, Lale Devri, Eve Dönüş ve Kuzgun gibi dizilerde de rol alan Erdem, tiyatro ve sinema çalışmalarını sürdürdü. Farklı karakterlerle karşımıza çıksa da nostalji sevenler için onun adının yanında hâlâ “Barbie Gamze” var. Erdem, bu kez yeni projesi için yaptığı imaj değişikliğiyle gündemde.