Ferhat Gündoğdu'yla Mesajları Ortaya Çıkan Yasin Kol'un İlk İfadesi: "Bahis Oynamadım, Sadece Borç Verdim"

Kol'un ifadesindeki cümle kısa ve net: 'Bahis oynamadım. Sadece yakınlarımdan birkaç kişi benden borç para istedi, ona göre para gönderdim. Bunun dışında hesap hareketim yok.'

Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 1 Ekim akşamı Trabzon'da gözaltına alındı. Kol, Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçını yönettikten yaklaşık bir saat sonra evinde yakalandı. Sürmene ilçesi ve Çukurçayır Mahallesi'ndeki adreslerinde eş zamanlı arama yapıldı.

İkili hakkında '7258 sayılı Kanuna muhalefet', 'evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamaları var. Gözaltı kararının, dijital materyallerin ve MASAK kayıtlarının incelenmesinin ardından verildiği belirtildi. Kol ve Erel'in işlemleri tamamlandıktan sonra uçakla İstanbul'a getirilmesi planlandı.