Ferhat Gündoğdu'yla Mesajları Ortaya Çıkan Yasin Kol'un İlk İfadesi: "Bahis Oynamadım, Sadece Borç Verdim"
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Hakemler dosyası kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kol, bahis oynamadığını, hesaplarındaki para hareketlerinin ise yakınlarına verdiği borçlardan ibaret olduğunu söyledi. İfadenin gündeme düştüğü saatlerde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar da basına yansıdı.
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Yasin Kol bahis iddialarını reddetti, hesaplardaki transferleri "borç" olarak açıkladı.
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Gündoğdu'nun "Kimi istersin?" sorusu ve Kol'un listesi mesajlara böyle yansıdı.
Kol'un önerdiği bütün isimler, 29 Mayıs'taki play-off finalinde görev yaptı.
Soruşturma dört ilde sürüyor, Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 9 kişi gözaltında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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