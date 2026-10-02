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Ferhat Gündoğdu'yla Mesajları Ortaya Çıkan Yasin Kol'un İlk İfadesi: "Bahis Oynamadım, Sadece Borç Verdim"

Ferhat Gündoğdu'yla Mesajları Ortaya Çıkan Yasin Kol'un İlk İfadesi: "Bahis Oynamadım, Sadece Borç Verdim"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 10:36 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 10:39
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Hakemler dosyası kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kol, bahis oynamadığını, hesaplarındaki para hareketlerinin ise yakınlarına verdiği borçlardan ibaret olduğunu söyledi. İfadenin gündeme düştüğü saatlerde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar da basına yansıdı.

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Yasin Kol bahis iddialarını reddetti, hesaplardaki transferleri "borç" olarak açıkladı.

Yasin Kol bahis iddialarını reddetti, hesaplardaki transferleri "borç" olarak açıkladı.

Kol'un ifadesindeki cümle kısa ve net: 'Bahis oynamadım. Sadece yakınlarımdan birkaç kişi benden borç para istedi, ona göre para gönderdim. Bunun dışında hesap hareketim yok.'

Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 1 Ekim akşamı Trabzon'da gözaltına alındı. Kol, Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçını yönettikten yaklaşık bir saat sonra evinde yakalandı. Sürmene ilçesi ve Çukurçayır Mahallesi'ndeki adreslerinde eş zamanlı arama yapıldı.

İkili hakkında '7258 sayılı Kanuna muhalefet', 'evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamaları var. Gözaltı kararının, dijital materyallerin ve MASAK kayıtlarının incelenmesinin ardından verildiği belirtildi. Kol ve Erel'in işlemleri tamamlandıktan sonra uçakla İstanbul'a getirilmesi planlandı.

Gündoğdu'nun "Kimi istersin?" sorusu ve Kol'un listesi mesajlara böyle yansıdı.

Gündoğdu'nun "Kimi istersin?" sorusu ve Kol'un listesi mesajlara böyle yansıdı.

Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları 26-27 Mayıs 2025'e ait, yani Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig play-off finalinden iki gün öncesine. Gündoğdu önce Kol'dan görüntülü arama istiyor, ardından 'Kimi istersin?' diye soruyor.

Kol'un cevabı bir liste: yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakem Çağdaş Altay. Mesajın sonunda 'Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz' yazıyor. Gündoğdu'nun 'Başka kim olabilir?' sorusuna Kol 'Erkan Engin olsun başkanım' diyor, akşam saatlerinde ise 'Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun' notunu düşüyor.

Ertesi gün Gündoğdu, Özgür Yankaya'nın yanına AVAR olarak kimi istediğini soruyor. Kol'un cevabı 'Atilla olsun başkanım' oluyor, Gündoğdu da 'Ok' yazıyor.

Kol'un önerdiği bütün isimler, 29 Mayıs'taki play-off finalinde görev yaptı.

Kol'un önerdiği bütün isimler, 29 Mayıs'taki play-off finalinde görev yaptı.

Asıl dikkat çeken detay, kadronun sonradan neye dönüştüğü. Mesajlarda geçen Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay, VAR'da Atilla Karaoğlan ve AVAR'da Özgür Yankaya, TFF'nin resmi duyurusuyla 29 Mayıs 2025'teki final maçında görev yaptı.

Yine de haberlerde bir ihtiyat notu var: Mesajların tek başına görevlendirmelerin usule veya düzenlemelere aykırı yapıldığını kanıtladığını söylemek mümkün değil. Dosyadaki diğer kayıtlara göre Gündoğdu ile Kol arasında 29 Mayıs'ta 48 saniyelik bir görüntülü görüşme, 1 Ekim 2025'te ise Kol'un yeniden liste göndermesinin ardından 1 dakika 7 saniyelik bir sesli görüşme yapıldı.

Soruşturma dört ilde sürüyor, Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 9 kişi gözaltında.

Soruşturma dört ilde sürüyor, Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 9 kişi gözaltında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada operasyon İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar, Emre Kosif, Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel bulunuyor.

Soruşturma kapsamında aralarında hakemlerin, MHK üyelerinin ve gözlemcilerin olduğu 44 kişinin ifadesi alındı, İstanbul'daki merkezden de sınav belgeleri ve dernek kayıtlarının bulunduğu 125 klasör el konuldu.

Kol ve Erel'in İstanbul'daki sorgularının ardından adli sürecin devam etmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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