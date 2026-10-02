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Psikolog Açıkladı: Her Gün Kitap Okuyan İnsanlarda Sık Görülen 5 Özellik

Psikolog Açıkladı: Her Gün Kitap Okuyan İnsanlarda Sık Görülen 5 Özellik

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 10:40
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Keyif için kitap okumak, sadece gerçeklerden kaçmanın bir yolu değil. Avustralyalı psikolog Amberley Meredith'e göre her gün kitap okuyan insanlarda bazı özellikler daha belirgin oluyor ve okumanın faydalarından neredeyse herkes yararlanabiliyor.

İşte o özellikler...

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Araştırmalar okumanın beyne iyi geldiğini gösteriyor.

Araştırmalar okumanın beyne iyi geldiğini gösteriyor.

Keyif için okumanın faydaları üzerine çok sayıda çalışma yapıldı. Bu çalışmalara göre okumak eleştirel düşünmeyi geliştirebiliyor, bilinmeyene karşı duyulan kaygıyı azaltabiliyor ve beyni zihinsel olarak uyarıyor. Bazı araştırmalar, okumanın olumlu duyguları artırabildiğini ve empati kurmayı kolaylaştırabildiğini de gösteriyor.

Kitap kurtları, bir kitabı bitirdikten sonra karakterleri özleyip gerçek bir kayıp hissi yaşayabiliyor. Meredith bunu, okurların kitapla kurduğu duygusal bağın çok gerçek olmasına bağlıyor.

Empatiden yaratıcılığa 5 özellik öne çıkıyor.

Empatiden yaratıcılığa 5 özellik öne çıkıyor.

Empati: Okumak, farklı insanların farklı durumlarda nasıl düşündüğünü ve ne hissettiğini öğrenme fırsatı veriyor. Bu da gerçek hayatta karşımızdakinin ne yaşadığını, o anlatmadan anlamamızı kolaylaştırabiliyor.

Derin odaklanma: Bir hikâyeye uzun süre dikkat vermek ve dikkat dağıtan şeyleri uzak tutmak, odaklanma becerisini geliştirebiliyor. Bu beceri başkalarını dinlerken ya da iş yaparken de işe yarıyor.

Güçlü kelime dağarcığı: Okurken yeni kelimeler ve ifadeler kendiliğinden öğreniliyor. Bu da sözlü ve yazılı iletişimi güçlendiriyor.

Eleştirel düşünme: Bir hikâyeyi takip etmek başını hatırlamayı, ortasını akılda tutmayı ve sonunu anlamlandırmayı gerektiriyor. Düzenli okuyanlar olayları daha kolay değerlendirip analiz edebiliyor.

Yaratıcılık: Okumak başka dünyalara girmeyi, kelimeleri kafada görüntülere dönüştürmeyi ve farklı olasılıkları hayal etmeyi sağlıyor.

Özellikle stres altındakiler için faydalı.

Özellikle stres altındakiler için faydalı.

Meredith'e göre okumaktan neredeyse herkes fayda görebilir. Bu, özellikle yoğun baskı altında çalışanlar için geçerli. Kitap okumak günlük sorumluluklardan zihnen uzaklaşmayı sağlıyor; iş bitirme ve yapılacaklar listesini tamamlama baskısını azaltıyor.

Meredith kendi deneyimini de paylaştı ve 'Ejderhalar ve vampirler hakkındaki hikâyeleri okumayı çok seviyorum, çünkü bunların günlük hayatımla hiçbir ilgisi yok' dedi. Araştırmalar, her gün okuma alışkanlığının yaşlılarda zihinsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olabileceğini de gösteriyor.

Okumak size göre değilse bu hobiler de benzer faydalar sağlayabilir.

Okumak size göre değilse bu hobiler de benzer faydalar sağlayabilir.

Okumak herkese ya da hayatın her dönemine uygun olmayabiliyor. Bazı insanlar okumayı yorucu buluyor; yas ya da travma yaşayanlar da bir kitaba odaklanmakta zorlanabiliyor. Meredith bu durumda yemek yapmak, bahçeyle uğraşmak, resim ya da heykel yapmak, oyunculuk, oyun oynamak, maket boyamak, mobilya yapmak ya da araba tamir etmek gibi hobileri öneriyor.

Psikolog, okumanın belki de en büyük hediyesinin kimseye bir şey kanıtlamadan, kimseyi memnun etmeye çalışmadan ve yargılanma korkusu olmadan sadece kendimiz olabilmek olduğunu söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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