Bir Ton Kayada 9,72 Gram Altın Buldular: Şimdi Toprağın Altını Üstüne Getirecekler

46 kilometrekarelik sahadan toplanan bir örnekte ton başına 9,72 gram altın çıktı. Diğer iki örnekte bu değer 4,80 ve 4,22 gram oldu.

Altın yalnızca kuvars damarlarında görülmedi, damarın hemen çevresindeki kayada da ölçüldü. Bu durum, cevherin damarın etrafına da yayılmış olabileceğini düşündürüyor.