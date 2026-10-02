Bir Ton Kayada 9,72 Gram Altın Buldular: Şimdi Toprağın Altını Üstüne Getirecekler
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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Paraíba eyaletinde yürütülen altın aramasında umut veren sonuçlar alındı. Maden arama şirketi Prospectiva Resources, iki ayrı sahadan topladığı kaya örneklerinde ton başına 9,72 grama varan altın tespit etti. Ancak bunlar yüzeyden alınan ilk örnekler; altının yerin altında ne kadar geniş bir alana yayıldığı henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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En yüksek değer Pico do Jabre sahasındaki kuvars damarlarından alınan örnekte ölçüldü.
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Örneklerin bir kısmı, eskiden açılmış ve çökmüş bir maden ocağının çevresinden toplandı.
Desterro sahasında altınla birlikte yüksek miktarda bizmut da bulundu.
Sondaja geçmeden önce altının ne kadar geniş bir alana yayıldığı araştırılacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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