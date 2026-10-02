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Bir Ton Kayada 9,72 Gram Altın Buldular: Şimdi Toprağın Altını Üstüne Getirecekler

Bir Ton Kayada 9,72 Gram Altın Buldular: Şimdi Toprağın Altını Üstüne Getirecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 10:57
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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Paraíba eyaletinde yürütülen altın aramasında umut veren sonuçlar alındı. Maden arama şirketi Prospectiva Resources, iki ayrı sahadan topladığı kaya örneklerinde ton başına 9,72 grama varan altın tespit etti. Ancak bunlar yüzeyden alınan ilk örnekler; altının yerin altında ne kadar geniş bir alana yayıldığı henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar haberimizde.

Kaynak

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En yüksek değer Pico do Jabre sahasındaki kuvars damarlarından alınan örnekte ölçüldü.

En yüksek değer Pico do Jabre sahasındaki kuvars damarlarından alınan örnekte ölçüldü.

46 kilometrekarelik sahadan toplanan bir örnekte ton başına 9,72 gram altın çıktı. Diğer iki örnekte bu değer 4,80 ve 4,22 gram oldu.

Altın yalnızca kuvars damarlarında görülmedi, damarın hemen çevresindeki kayada da ölçüldü. Bu durum, cevherin damarın etrafına da yayılmış olabileceğini düşündürüyor.

Örneklerin bir kısmı, eskiden açılmış ve çökmüş bir maden ocağının çevresinden toplandı.

Örneklerin bir kısmı, eskiden açılmış ve çökmüş bir maden ocağının çevresinden toplandı.

Pico do Jabre'de yerel madencilerin el emeğiyle açtığı eski ocaklar bulunuyor. Bunlardan biri bugün yüzeyde bir hendek gibi görünüyor. Anlatılanlara göre ocakta yaklaşık 10 metre derinliğinde bir kuyu ve 60-70 metre uzunluğunda bir galeri vardı. İçine girilemediği için bu ölçüler doğrulanamadı.

Altın içeren örnekler bu bölgede yaklaşık 500 metrelik bir hat boyunca dağılıyor.

Desterro sahasında altınla birlikte yüksek miktarda bizmut da bulundu.

Desterro sahasında altınla birlikte yüksek miktarda bizmut da bulundu.

80 kilometrekarelik bu sahadaki en iyi sonuç ton başına 6,09 gram altın oldu. Aynı örnekte 867 ppm bizmut ölçüldü. Altın izleri, yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bir jeolojik kuşak boyunca birkaç farklı noktada görülüyor.

Örnekler yüzeye dağılmış kuvars parçalarından alındı. Bu parçaların hangi kayadan koptuğu ve cevherin türü henüz belirlenemedi.

Sondaja geçmeden önce altının ne kadar geniş bir alana yayıldığı araştırılacak.

Sondaja geçmeden önce altının ne kadar geniş bir alana yayıldığı araştırılacak.

İki sahanın toplam alanı yaklaşık 126 kilometrekare. Pico do Jabre'de toprak örneklemesi ve jeolojik haritalama başladı, Desterro'da da benzer çalışmalar yapılacak. Şirket, örneklerin seçilerek alındığını ve kesintisiz bir cevher hattını göstermeyebileceğini de not ediyor.

Şirketin CEO'su Dan James, 'Şimdi odağımız altın izlerini genişletmek, bu sahaları jeolojik olarak daha iyi tanımak ve sondaja doğru ilerlemek' dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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