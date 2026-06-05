Romalılardan Kalma Su Deposunu İncelerken Kazara 2 Bin Yıllık Altın Madeni Buldular

A Coruña ve Barselona üniversitelerinden araştırmacıların gerçekleştirdiği incelemeler, Romalı madencilerin yer altına tüneller kazmak yerine 'Ruina Montium' adı verilen ve maliyeti oldukça düşük olan hidrolik bir yöntem tercih ettiğini gösterdi. Dağların zirvelerine inşa edilen devasa yapay rezervuarlarda toplanan büyük miktardaki su, özel kanallar aracılığıyla aniden ve yüksek bir debiyle altın içeren tortu yataklarına doğru salınıyordu. Yamaçlara büyük bir hızla çarpan tonlarca su, toprağı, çakılları ve kaya kütlelerini saniyeler içinde parçalayarak aşağı sürüklüyordu. Aşağıda hazır bekleyen işçiler ise bu çamurlu tortunun içerisinde bulunan minik altın parçacıklarını kolayca ayıklıyordu. Bölgede bugün bile çıplak gözle seçilebilen 300 metre genişliğindeki dairesel devasa oyuk, bu hidrolik gücün doğada bıraktığı yapay bir iz olarak varlığını koruyor.