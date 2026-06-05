Romalılardan Kalma Su Deposunu İncelerken Kazara 2 Bin Yıllık Altın Madeni Buldular
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
İspanyol Pireneleri’ndeki Guilleteres d'All bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar, yüzyıllardır doğal etkenlerle şekillendiği düşünülen engebeli dağ manzarasının arkasında Roma İmparatorluğu'na ait devasa bir mühendislik projesinin yattığını ortaya çıkardı. Bilim insanları, modern teknolojinin bulunmadığı antik dönemde Romalıların sadece suyun gücünü kullanarak milyonlarca ton toprağı yerinden oynattığı hidrolik bir altın madeninin varlığını resmen doğruladı.
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Romalı mühendisler dağları yerinden oynatmak için suyun gücünü bir balyoz gibi kullandı
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Yüzyıllık gizem laboratuvarda uygulanan gelişmiş test yöntemiyle çözüldü
Sadece su ve yerçekimi kullanılarak taşınan milyonlarca metreküp toprak antik metinleri doğruladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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