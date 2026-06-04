Ne Beton Var Ne Demir: Dünyanın İlk Apartmanı 3 Bin 300 yıl Önce Türkiye'de Yapıldı
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Sivas’ın Zara ilçesinde yer alan ve geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan tarihi kaya mağaraları, sıra dışı mimari yapısıyla bölge turizminin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. Tödürge köyünde bulunan ve yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ile sığınma amacıyla yapıldığı değerlendirilen bu yapılar, yan yana ve üst üste konumlanan mimarisiyle adeta antik bir apartman görüntüsü sunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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