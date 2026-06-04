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Ne Beton Var Ne Demir: Dünyanın İlk Apartmanı 3 Bin 300 yıl Önce Türkiye'de Yapıldı

Ne Beton Var Ne Demir: Dünyanın İlk Apartmanı 3 Bin 300 yıl Önce Türkiye'de Yapıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 22:58
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Sivas’ın Zara ilçesinde yer alan ve geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan tarihi kaya mağaraları, sıra dışı mimari yapısıyla bölge turizminin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. Tödürge köyünde bulunan ve yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ile sığınma amacıyla yapıldığı değerlendirilen bu yapılar, yan yana ve üst üste konumlanan mimarisiyle adeta antik bir apartman görüntüsü sunuyor.

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Kolay işlenebilen özel kayalar oyularak yüz kadar bağımsız mekan oluşturuldu

Kolay işlenebilen özel kayalar oyularak yüz kadar bağımsız mekan oluşturuldu

Bölgede 'Pur' olarak adlandırılan ve kolayca şekil verilebilen kayaların oyulmasıyla meydana getirilen kompleks, yaklaşık 100 farklı mağaradan oluşuyor. Katmanlı bir yerleşim düzenine sahip olan bu yapılar, dışarıdan bakıldığında çok katlı modern binaları andıran bir silüet sergiliyor. Küçük odalar şeklinde tasarlanan mağaraların iç kısımlarında taş ve horasan harcıyla örülmüş duvarlar bulunuyor. Yapının stratejik noktalarına yerleştirilen gözetleme delikleri ise bu alanların geçmişte güçlü bir savunma ve güvenlik sistemiyle desteklendiğini ortaya koyuyor.

Demir Çağı'ndan Roma İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyet bu sığınakları kullandı

Demir Çağı'ndan Roma İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyet bu sığınakları kullandı

Tarihi kaynaklara göre Demir Çağı’ndan (M.Ö. 1200-750) itibaren kullanıldığına dair güçlü bulgular barındıran kaya yerleşimleri, asırlar boyunca farklı kültürleri ağırladı. Roma dönemi başta olmak üzere, bölgede egemenlik kuran pek çok uygarlık, bu stratejik mağaraları hem korunaklı birer mesken hem de askeri amaçlı sığınak olarak değerlendirdi.

Doğal güzellikler ve tarihi zenginlikler aynı coğrafyada buluştu

Doğal güzellikler ve tarihi zenginlikler aynı coğrafyada buluştu

Tödürge Kaya Mağaraları, sadece tarihi dokusuyla değil, hemen yanı başında konumlanan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri sayılan Tödürge Gölü ile birlikte entegre bir turizm potansiyeli barındırıyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, binlerce yıllık insanlık mirası ile doğal göl manzarasını aynı anda deneyimleme fırsatı buluyor. Tarih meraklılarının uğrak noktası haline gelen bu kadim yerleşim, Anadolu'nun köklü geçmişini geleceğe taşımayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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