Ne Beton Var Ne Demir: Dünyanın İlk Apartmanı 3 Bin 300 yıl Önce Türkiye'de Yapıldı

Bölgede 'Pur' olarak adlandırılan ve kolayca şekil verilebilen kayaların oyulmasıyla meydana getirilen kompleks, yaklaşık 100 farklı mağaradan oluşuyor. Katmanlı bir yerleşim düzenine sahip olan bu yapılar, dışarıdan bakıldığında çok katlı modern binaları andıran bir silüet sergiliyor. Küçük odalar şeklinde tasarlanan mağaraların iç kısımlarında taş ve horasan harcıyla örülmüş duvarlar bulunuyor. Yapının stratejik noktalarına yerleştirilen gözetleme delikleri ise bu alanların geçmişte güçlü bir savunma ve güvenlik sistemiyle desteklendiğini ortaya koyuyor.