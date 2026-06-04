Sahra Çölü’nde 6 Bin Yıllık 260 Dev Mezar Bulundu Ama Hızla Yok Oluyorlar

Mezarların mimari yapısı, dönemin inanç ve sosyal hiyerarşisine dair çarpıcı detaylar sundu. Merkezdeki lider veya dini figürün mezarı etrafında, diğer insanlar ve hayvanlar sistematik bir hiyerarşiyle konumlandırıldı. Özellikle inek, koyun ve keçi gibi evcil hayvanların insanlarla birlikte gömülmesi, bu toplulukların sığır merkezli bir yaşam ve ritüel kültürüne sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bu geleneği, ilerleyen dönemlerde Nil Vadisi'nde yükselecek olan Mısır ve Nubya medeniyetlerinin anıtsal mimarisinin ilk habercisi olarak değerlendirdi.