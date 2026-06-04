Sahra Çölü’nde 6 Bin Yıllık 260 Dev Mezar Bulundu Ama Hızla Yok Oluyorlar
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Sahra Çölü’nün uçsuz bucaksız kumları, insanlık tarihinin bilinmeyen bir dönemini açığa çıkardı. Atbai Çölü’nde yürütülen uluslararası bir araştırma, bugüne kadar varlığı kayıtlara geçmemiş 260 devasa anıt mezarı gün yüzüne çıkardı. Yukarı Mısır’dan Eritre sınırına kadar yaklaşık 1.000 kilometrelik bir hatta yayılan bu dairesel taş yapıların MÖ 4. ve 3. binyıllar arasında inşa edildiği belirlendi.
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Araştırmacılar zorlu coğrafi şartlar ve çatışmalar sebebiyle uydu teknolojisinden yararlandı
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Anıt mezarlar Sahra’nın henüz çölleşmediği yeşil bir döneme tarihlendi
Yapıların içindeki hiyerarşik düzen ve hayvan kalıntıları dikkat çekti
Bölgedeki kontrolsüz madencilik faaliyetleri tarihi mirası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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