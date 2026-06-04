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Sahra Çölü’nde 6 Bin Yıllık 260 Dev Mezar Bulundu Ama Hızla Yok Oluyorlar

Sahra Çölü’nde 6 Bin Yıllık 260 Dev Mezar Bulundu Ama Hızla Yok Oluyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 21:41
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Sahra Çölü’nün uçsuz bucaksız kumları, insanlık tarihinin bilinmeyen bir dönemini açığa çıkardı. Atbai Çölü’nde yürütülen uluslararası bir araştırma, bugüne kadar varlığı kayıtlara geçmemiş 260 devasa anıt mezarı gün yüzüne çıkardı. Yukarı Mısır’dan Eritre sınırına kadar yaklaşık 1.000 kilometrelik bir hatta yayılan bu dairesel taş yapıların MÖ 4. ve 3. binyıllar arasında inşa edildiği belirlendi.

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Araştırmacılar zorlu coğrafi şartlar ve çatışmalar sebebiyle uydu teknolojisinden yararlandı

Araştırmacılar zorlu coğrafi şartlar ve çatışmalar sebebiyle uydu teknolojisinden yararlandı

Macquarie, Lyon 2 ve Polonya Bilimler Akademisi bünyesindeki uzmanların yürüttüğü bu çalışma, alışılmışın dışında yöntemlerle gerçekleştirildi. Sudan’daki mevcut silahlı çatışmalar ve bölgenin lojistik açıdan ulaşılamaz yapısı nedeniyle bilim insanları sahada fiziki çalışma yapamadı. Bunun yerine, Google Earth ve Bing haritaları üzerinden altı ay boyunca titiz bir uydu takibi yürütüldü. İncelenen 280 anıtsal yapıdan 260’ının ilk kez bu teknolojiyle keşfedilmesi, modern teledeteksiyon yöntemlerinin arkeolojideki hayati rolünü bir kez daha kanıtladı.

Anıt mezarlar Sahra’nın henüz çölleşmediği yeşil bir döneme tarihlendi

Anıt mezarlar Sahra’nın henüz çölleşmediği yeşil bir döneme tarihlendi

'Atbai Mezarları' olarak adlandırılan ve çapları 5 ile 82 metre arasında değişen bu devasa yapılar, Sahra’nın nehirlerle kaplı ve bitki örtüsünün gür olduğu bir zaman dilimine ait izler taşıdı. MÖ 4500-2500 yılları arasında bölgede yaşayan göçebe toplulukların Afrika Nemli Dönemi'nin sona ermesi ve kuraklığın başlamasıyla birlikte hayatta kalma mücadelesi verdiği anlaşıldı. Uzmanlar, bu anıtsal mezar geleneğini, iklim krizine karşı göçebe toplulukların geliştirdiği kültürel bir refleks ve toplumsal bağ kurma çabası olarak nitelendirdi.

Yapıların içindeki hiyerarşik düzen ve hayvan kalıntıları dikkat çekti

Yapıların içindeki hiyerarşik düzen ve hayvan kalıntıları dikkat çekti

Mezarların mimari yapısı, dönemin inanç ve sosyal hiyerarşisine dair çarpıcı detaylar sundu. Merkezdeki lider veya dini figürün mezarı etrafında, diğer insanlar ve hayvanlar sistematik bir hiyerarşiyle konumlandırıldı. Özellikle inek, koyun ve keçi gibi evcil hayvanların insanlarla birlikte gömülmesi, bu toplulukların sığır merkezli bir yaşam ve ritüel kültürüne sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bu geleneği, ilerleyen dönemlerde Nil Vadisi'nde yükselecek olan Mısır ve Nubya medeniyetlerinin anıtsal mimarisinin ilk habercisi olarak değerlendirdi.

Bölgedeki kontrolsüz madencilik faaliyetleri tarihi mirası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı

Bölgedeki kontrolsüz madencilik faaliyetleri tarihi mirası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı

Binlerce yıldır doğa şartlarına direnen bu paha biçilemez miras, günümüzde insan eliyle yok olma riski altına girdi. Bölgedeki kaçak altın madenciliği ve vandalizm nedeniyle şimdiden 12 anıt mezarın ciddi zarar gördüğü tespit edildi. Bilim insanları, uydu görüntülerinin fiziki kazıların yerini tutamayacağını vurgulayarak, bu tarihi hazine tamamen yok olmadan önce acil koruma ve arkeolojik müdahale çağrısı yaptı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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