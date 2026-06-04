article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Sürekli Yüksek Sesle Konuşan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Sürekli Yüksek Sesle Konuşan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 20:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Günlük yaşamda, iş ortamlarında veya sosyal alanlarda yüksek ses tonuyla konuşan bireylerle karşılaşmak sık yaşanan durumlar arasında yer alıyor. İlk izlenimde bu durum; güçlü bir kişilik, liderlik vasfı veya yüksek bir özgüven göstergesi olarak algılansa da psikoloji ve nörobilim alanında yapılan çalışmalar madalyonun diğer yüzünü ortaya koyuyor. Washington Devlet Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilişsel araştırmalar, yüksek sesle konuşan kişilerin çevre tarafından daha dominant algılandığını ve argümanları zayıf olsa dahi haklı sayıldıklarını gösteriyor. Buna karşın uzmanlar, bu alışkanlığın arkasında yatan temel faktörün baskınlık kurma arzusundan ziyade, bireyin sesini duyurma ve fark edilme ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://elcomercio.pe/mag/respuestas/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yoğun duygusal süreçler ve ani tepkiler ses volümünün artışında temel rol oynuyor

Yoğun duygusal süreçler ve ani tepkiler ses volümünün artışında temel rol oynuyor

Uzmanlar ses tonundaki ani ve kontrolsüz yükselişleri öfke, kaygı, korku ve utanç gibi yoğun duygusal dalgalanmalarla ilişkilendiriyor. Nörobilimsel araştırmalar, hararetli tartışmalar esnasında ses yükseltmenin salt bir agresiflik göstergesi olmadığını, aksine beynin tehdit algısına karşı geliştirdiği sistemsel bir savunma mekanizması olduğunu kaydediyor. Bu süreçte beynin mantıksal analiz yapan bölgesi prefrontal korteks işlevini geçici olarak yitirirken, ilkel duyguları yöneten limbik sistem kontrolü ele alıyor. Sonuç olarak kişi, rasyonel bir niyet taşımaksızın, tamamen içgüdüsel bir duygusal hayatta kalma çabasıyla ses tonunu artırma yoluna gidiyor.

Geçmiş çevre şartları ve bireysel kaygılar yüksek sesle konuşma alışkanlığını tetikliyor

Geçmiş çevre şartları ve bireysel kaygılar yüksek sesle konuşma alışkanlığını tetikliyor

Barselona Özerk Üniversitesi bünyesindeki iletişim laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar, ses tonunun bireyin iç dünyasına dair önemli ipuçları barındırdığını doğruluyor. Araştırma sonuçlarına göre, sürekli yüksek sesle konuşma eğiliminin arkasında şu psikolojik etkenler sıralanıyor:

  • Kaotik, gürültülü veya çocukluk döneminde fikirlerin önemsenmediği aile ortamlarında büyümüş olmak

  • Yoğun stres ve sosyal anksiyete anlarında duygusal kontrolü sağlamakta güçlük çekmek

  • Kişinin kendi ses düzeyinin ve çevresine verdiği rahatsızlığın farkında olmaması

  • Sosyal ortamlarda fark edilme arzusuyla derinlerde yatan çekingenliği maskeleme çabası

Yapılan tüm bu araştırmalar, iletişimde gerçek gücün yüksek ses hacminde değil, ifadelerin niteliğinde ve duygusal dengede saklı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın