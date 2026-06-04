Psikologlar Açıkladı: Sürekli Yüksek Sesle Konuşan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Günlük yaşamda, iş ortamlarında veya sosyal alanlarda yüksek ses tonuyla konuşan bireylerle karşılaşmak sık yaşanan durumlar arasında yer alıyor. İlk izlenimde bu durum; güçlü bir kişilik, liderlik vasfı veya yüksek bir özgüven göstergesi olarak algılansa da psikoloji ve nörobilim alanında yapılan çalışmalar madalyonun diğer yüzünü ortaya koyuyor. Washington Devlet Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilişsel araştırmalar, yüksek sesle konuşan kişilerin çevre tarafından daha dominant algılandığını ve argümanları zayıf olsa dahi haklı sayıldıklarını gösteriyor. Buna karşın uzmanlar, bu alışkanlığın arkasında yatan temel faktörün baskınlık kurma arzusundan ziyade, bireyin sesini duyurma ve fark edilme ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

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