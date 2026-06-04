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Yeni Keşfedilen Türler Görenleri Hayrete Düşürdü: Bazıları Uzaylı Gibi Duruyor

Yeni Keşfedilen Türler Görenleri Hayrete Düşürdü: Bazıları Uzaylı Gibi Duruyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 19:25
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Küresel ölçekte biyoçeşitlilik büyük bir hızla çökerken, Afrika’nın haritalardaki son gizemli noktalarından biri kabul edilen Angola’dan tüm dünyayı büyüleyen bir haber ulaştı. Ülkenin el değmemiş, ıssız bir platosuna düzenlenen kapsamlı bilimsel sefer, insanlık tarafından daha önce hiç görülmemiş onlarca yeni canlı türünü gün yüzüne çıkardı. Dünya genelinde doğal yaşam alanlarının hızla yok oluşu endişelerle tartışılırken, Angola'nın yüksek kesimlerinde yer alan Lisima Platosu’nda gerçekleştirilen bu muazzam keşif, bilim dünyasına yepyeni bir soluk ve umut ışığı getirdi.

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Bölgenin Sarp Coğrafyası ve Geçmişteki Savaş Koşulları Doğal Yaşamı İnsan Müdahalesinden Korudu

Bölgenin Sarp Coğrafyası ve Geçmişteki Savaş Koşulları Doğal Yaşamı İnsan Müdahalesinden Korudu

Kongo, Zambezi ve Okavango gibi Afrika kıtasının en büyük nehir sistemlerini besleyen bu devasa sulak alan, adeta bir zaman kapsülü gibi kendisini dış dünyadan izole etmeyi başardı. Bölgenin sarp ve geçit vermez coğrafi yapısının yanı sıra, Angola’da 2002 yılında sona eren 27 yıllık yıkıcı iç savaş, insan faaliyetlerini bu bölgeden uzak tutarak doğanın kendi mucizelerini saklamasına zemin hazırladı. 'Hayatın Kaynağı' olarak adlandırılan bu bakir bölgeye düzenlenen 'Cassai Yaşam Atlası' ekspedisyonu, platonun bugüne kadar çekilmiş en detaylı biyolojik fotoğrafını ortaya koydu. Yerel ve uluslararası 16 uzmandan oluşan araştırma ekibi, resmi tanımlama süreçleri tamamlandığında literatüre onlarca yeni benzersiz türün ekleneceğini müjdeledi.

Yeni Keşfedilen Canlılar Sıra Dışı Fiziksel Özellikleriyle Bilim İnsanlarını Hayrete Düşürdü

Yeni Keşfedilen Canlılar Sıra Dışı Fiziksel Özellikleriyle Bilim İnsanlarını Hayrete Düşürdü

Yeni keşfedilen inanılmaz canlılar arasında en dikkat çekici olanı, ultraviyole ışık altında mavi renklerle parlayan taçlı yengeç örümceği oldu. Bilim insanları bu gizemli parlamanın biyolojik nedenini henüz tam olarak çözebilmiş değil. Bir diğer büyüleyici keşif ise kendisini avcılardan korumak amacıyla zehirli uğur böceklerinin dış görünüşünü birebir taklit eden bir yörünge örümceği olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bölgede kayıt altına alınan yusufçuklardan 8’inin, yeni güve türlerinden 8’inin ve 3 farklı çekirgenin dünyada ilk kez bu araştırmayla belgelendiği açıklandı. Ekip sadece bilinmeyen türleri bulmakla kalmadı; dünyanın en uzun zehir dişine sahip Gabon engereği ve yarasaların kürkünde adeta 'yüzerek' kan emen uçamayan yarasa sineği gibi doğanın en sıra dışı üyelerini de gözlemledi.

Hassas Habitatların Korunması İçin Uluslararası Düzeyde Acil Önlemler Alınması Gerekiyor

Hassas Habitatların Korunması İçin Uluslararası Düzeyde Acil Önlemler Alınması Gerekiyor

Uzmanlar, yeni keşfedilen bu hassas canlıların çok dar ve özel habitatlarda yaşadığını, bu yüzden insan faaliyetlerine karşı son derece savunmasız olduğunu vurguluyor. Bölgedeki madencilik, orman kesimi ve anız yakma gibi tarımsal faaliyetler bu kırılgan ekosistemi tamamen yok etme riski taşıyor. 110 bin kilometrekarelik devasa bir çevre ekosistemini besleyen bu bölgenin acilen resmi koruma altına alınması gerekiyor. Bilim heyeti, çalışmanın nihai amacının sadece yeni türleri listelemek olmadığını, bu el değmemiş habitatların harita üzerinde ve sahada pratikte de korunmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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