Yeni Keşfedilen Türler Görenleri Hayrete Düşürdü: Bazıları Uzaylı Gibi Duruyor
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Küresel ölçekte biyoçeşitlilik büyük bir hızla çökerken, Afrika’nın haritalardaki son gizemli noktalarından biri kabul edilen Angola’dan tüm dünyayı büyüleyen bir haber ulaştı. Ülkenin el değmemiş, ıssız bir platosuna düzenlenen kapsamlı bilimsel sefer, insanlık tarafından daha önce hiç görülmemiş onlarca yeni canlı türünü gün yüzüne çıkardı. Dünya genelinde doğal yaşam alanlarının hızla yok oluşu endişelerle tartışılırken, Angola'nın yüksek kesimlerinde yer alan Lisima Platosu’nda gerçekleştirilen bu muazzam keşif, bilim dünyasına yepyeni bir soluk ve umut ışığı getirdi.
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Bölgenin Sarp Coğrafyası ve Geçmişteki Savaş Koşulları Doğal Yaşamı İnsan Müdahalesinden Korudu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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