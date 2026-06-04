Yeni Keşfedilen Türler Görenleri Hayrete Düşürdü: Bazıları Uzaylı Gibi Duruyor

Yeni keşfedilen inanılmaz canlılar arasında en dikkat çekici olanı, ultraviyole ışık altında mavi renklerle parlayan taçlı yengeç örümceği oldu. Bilim insanları bu gizemli parlamanın biyolojik nedenini henüz tam olarak çözebilmiş değil. Bir diğer büyüleyici keşif ise kendisini avcılardan korumak amacıyla zehirli uğur böceklerinin dış görünüşünü birebir taklit eden bir yörünge örümceği olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bölgede kayıt altına alınan yusufçuklardan 8’inin, yeni güve türlerinden 8’inin ve 3 farklı çekirgenin dünyada ilk kez bu araştırmayla belgelendiği açıklandı. Ekip sadece bilinmeyen türleri bulmakla kalmadı; dünyanın en uzun zehir dişine sahip Gabon engereği ve yarasaların kürkünde adeta 'yüzerek' kan emen uçamayan yarasa sineği gibi doğanın en sıra dışı üyelerini de gözlemledi.