Daha 17'ye Peş Peşe Yeni Oyuncular! 2 İsim Daha Kadroya Dahil Oldu
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Daha 17 dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak hikayeye katılan Doğukan karakterinin ardından, annesi ve babası da diziye dahil oluyor. Yeni karakterlerin Akkaya ailesinin geçmişini değiştirecek gelişmelere yol açması bekleniyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
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Oyuncular Ebru Emre ve Boğaçhan Kutal, Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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