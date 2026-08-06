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Daha 17'ye Peş Peşe Yeni Oyuncular! 2 İsim Daha Kadroya Dahil Oldu

Daha 17'ye Peş Peşe Yeni Oyuncular! 2 İsim Daha Kadroya Dahil Oldu

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2026 - 08:22
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Daha 17 dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak hikayeye katılan Doğukan karakterinin ardından, annesi ve babası da diziye dahil oluyor. Yeni karakterlerin Akkaya ailesinin geçmişini değiştirecek gelişmelere yol açması bekleniyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Helin Elveren, Ceren Ayruk gibi genç isimlerin rol aldığı Daha 17'ye geçtiğimiz gün genç bir oyuncu dahil olmuştu. Son olarak Doğukan karakteriyle kadroya katılan Emir Sarıhan'ın ardından, hikayeye ailesinin de dahil olacağı açıklandı.

Emre Kabakuşak ile Murat Aksunun yönettiği Daha 17'de Leyla'nın çocukluk arkadaşı olan Doğukan'ın annesi Berna ve babası Eşref'i canlandıracak oyuncular belli oldu.

Oyuncular Ebru Emre ve Boğaçhan Kutal, Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu.

Oyuncular Ebru Emre ve Boğaçhan Kutal, Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doğukan'ın annesi Berna karakterini Ebru Emre, babası Eşref karakterini ise Boğaçhan Kutal canlandıracak.

Yurt dışında üniversite eğitimi alan Doğukan'ın ailesiyle birlikte hikayeye katılması, Akkaya ailesinin geçmişiyle bağlantılı yeni sırları da gün yüzüne çıkaracak. 9 Ağustos'ta ekrana gelecek yeni bölümde, bu karakterlerin dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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