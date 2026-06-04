Petrol Bulunca Tüm Dünya Gözünü Ona Dikti: Yoksulluktan Milyar Dolar Kazanmaya Geçtiler

Ekonomik verilerdeki bu muazzam sıçramaya rağmen, Guyana halkının günlük yaşam standartları oldukça geride seyrediyor. Vatandaşlar hala kronik elektrik kesintileri, yetersiz altyapı ve hızla artan yaşam maliyetleri gibi ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Tıpkı geçmişte benzer süreçlerden geçen komşu Brezilya örneğinde olduğu gibi, milyar dolarlık petrol gelirlerinin toplumsal refaha eşit şekilde yansımaması en büyük endişe kaynağını oluşturuyor. Güney Amerika’nın bu yeni enerji aktörünün elindeki doğal kaynağı halkı için kalıcı bir sosyal kalkınmaya ve adil bir refah paylaşımına dönüştürüp dönüştüremeyeceği hususu küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.