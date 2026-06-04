Petrol Bulunca Tüm Dünya Gözünü Ona Dikti: Yoksulluktan Milyar Dolar Kazanmaya Geçtiler
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Kaynak: https://www.cfr.org/articles/how-guya...
Guyana’nın açık denizlerinde tespit edilen geniş rezervler, ülkeyi küresel enerji piyasasının yeni merkez üssü haline getirdi. Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik istikrarsızlık ile Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri, ExxonMobil ve Chevron gibi uluslararası kartellerin rotayı bu güvenli bölgeye çevirmesini sağladı. Milyarlarca dolarlık yatırımlarla ivme kazanan Guyana, IMF verilerine göre 2026 yılında yüzde 24’lük bir büyüme oranı yakalayarak dünyanın en hızlı gelişen ekonomisi unvanını elde etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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