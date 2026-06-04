article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Petrol Bulunca Tüm Dünya Gözünü Ona Dikti: Yoksulluktan Milyar Dolar Kazanmaya Geçtiler

Petrol Bulunca Tüm Dünya Gözünü Ona Dikti: Yoksulluktan Milyar Dolar Kazanmaya Geçtiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 22:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Guyana’nın açık denizlerinde tespit edilen geniş rezervler, ülkeyi küresel enerji piyasasının yeni merkez üssü haline getirdi. Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik istikrarsızlık ile Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri, ExxonMobil ve Chevron gibi uluslararası kartellerin rotayı bu güvenli bölgeye çevirmesini sağladı. Milyarlarca dolarlık yatırımlarla ivme kazanan Guyana, IMF verilerine göre 2026 yılında yüzde 24’lük bir büyüme oranı yakalayarak dünyanın en hızlı gelişen ekonomisi unvanını elde etti.

Kaynak

Kaynak: https://www.cfr.org/articles/how-guya...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üretim Kapasitesindeki Artış Ekonomik Riskleri Beraberinde Getiriyor

Üretim Kapasitesindeki Artış Ekonomik Riskleri Beraberinde Getiriyor

Güney Amerika’nın bu küçük ülkesi, yalnızca 2026 mali yılında petrol telif haklarından 4,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Ülke yönetiminin asıl planı ise 2027 yılına kadar günlük üretimi 1 milyon varilin üzerine çıkararak Orta Doğu dışındaki en büyük tedarikçilerden biri konumuna yükselmek olarak öne çıkıyor. Ancak bu ani ve yüksek hacimli zenginleşme, madalyonun diğer yüzündeki yapısal riskleri de beraberinde getiriyor. Ülke ekonomisinin tamamen petrole bağımlı hale gelmesi, literatürde 'kaynakların laneti' olarak adlandırılan yüksek enflasyon, aşırı değerlenen para birimi ve kurumsal yozlaşma tehlikesini tetikliyor.

Kağıt Üzerindeki Rekor Büyüme Toplumsal Refaha Yansımıyor

Kağıt Üzerindeki Rekor Büyüme Toplumsal Refaha Yansımıyor

Ekonomik verilerdeki bu muazzam sıçramaya rağmen, Guyana halkının günlük yaşam standartları oldukça geride seyrediyor. Vatandaşlar hala kronik elektrik kesintileri, yetersiz altyapı ve hızla artan yaşam maliyetleri gibi ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Tıpkı geçmişte benzer süreçlerden geçen komşu Brezilya örneğinde olduğu gibi, milyar dolarlık petrol gelirlerinin toplumsal refaha eşit şekilde yansımaması en büyük endişe kaynağını oluşturuyor. Güney Amerika’nın bu yeni enerji aktörünün elindeki doğal kaynağı halkı için kalıcı bir sosyal kalkınmaya ve adil bir refah paylaşımına dönüştürüp dönüştüremeyeceği hususu küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın