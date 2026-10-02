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Gelinim Mutfakta'nın Kaynanası Beyhan Öksüz'ün Oğlu Vurulmuştu: Saldırının Nedeni ve Son Durumu Belli Oldu!

Gelinim Mutfakta'nın Kaynanası Beyhan Öksüz'ün Oğlu Vurulmuştu: Saldırının Nedeni ve Son Durumu Belli Oldu!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 11:16
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Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın fenomen kayınvalidesi Beyhan Öksüz, kâbus gibi bir haberle sarsıldı. Oğlu E.Ö., İstanbul Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırıda üç kurşunla yaralandı. Haberi alır almaz Beyhan Hanım, Yeşim'le birlikte gözyaşları içinde hastaneye koştu. Saldırının perde arkası ise polisin incelemesiyle gün yüzüne çıktı.

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Beyhan Öksüz, Gelinim Mutfakta'da Yeşim'le kurduğu renkli ikiliyle ekranın en tanınan kayınvalidelerinden.

Beyhan Öksüz, Gelinim Mutfakta'da Yeşim'le kurduğu renkli ikiliyle ekranın en tanınan kayınvalidelerinden.

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'yı izleyenler Beyhan Öksüz'ü çok iyi tanıyor. Yeşim'le birlikte yarışmaya ilk kez 2021 sonbaharında katılan Beyhan Hanım, kalın çizilmiş kaşları ve lafını sakınmayan tavrıyla kısa sürede programın en çok konuşulan kayınvalidelerinden biri oldu. İkili sonraki sezonlarda da stüdyoya geri döndü ve izleyicinin favorileri arasına girdi.

Ancak bu kez gündeme mutfaktaki puanlarla değil, ailesini derinden sarsan bir olayla geldi. Bu sezon da yarışmada yer alan Beyhan Hanım, acı haberi stüdyoda, çekimlerin tam ortasında aldı.

Polis incelemesi sonrası Beyhan Öksüz'ün oğlunu vuran saldırının arkasından alacak verecek meselesi çıktı.

Polis incelemesi sonrası Beyhan Öksüz'ün oğlunu vuran saldırının arkasından alacak verecek meselesi çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesine göre olay 30 Eylül'de Rasimpaşa Mahallesi'nde, Halitağa Caddesi'ne açılan Elmalıçeşme Sokak'ta yaşandı. E.Ö.'nün daha önce 34 yaşındaki S.Ç.'den borç aldığı, aradaki husumetin de bu paradan doğduğu belirlendi.

S.Ç., yanına 54 yaşındaki İ.E. ile 47 yaşındaki M.A.'yı alıp E.Ö.'nün bulunduğu adrese geldi. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.A. silahını çekip ateş etti ve kurşunlar E.Ö.'yü bacağından ve kalçasından yaraladı. Yani ortada rastgele bir saldırı yok; her şey büyüyen bir borç meselesinden çıktı.

Saldırgan tutuklandı, Beyhan Öksüz'ün oğlunun sağlık durumuyla ilgili de içleri rahatlatan bilgi geldi.

Saldırgan tutuklandı, Beyhan Öksüz'ün oğlunun sağlık durumuyla ilgili de içleri rahatlatan bilgi geldi.

Olayın ardından bölgeden kaçan üç şüpheli, asayiş ekiplerinin çalışmasıyla 1 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan ruhsatsız silah ise bir çöp konteynerinin içinden çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden tetiği çeken M.A., kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı. Diğer iki şüpheli S.Ç. ile İ.E. hakkında verilen karar ise henüz kamuoyuna yansımadı. Beyhan Öksüz'ün oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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