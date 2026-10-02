Gelinim Mutfakta'nın Kaynanası Beyhan Öksüz'ün Oğlu Vurulmuştu: Saldırının Nedeni ve Son Durumu Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın fenomen kayınvalidesi Beyhan Öksüz, kâbus gibi bir haberle sarsıldı. Oğlu E.Ö., İstanbul Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırıda üç kurşunla yaralandı. Haberi alır almaz Beyhan Hanım, Yeşim'le birlikte gözyaşları içinde hastaneye koştu. Saldırının perde arkası ise polisin incelemesiyle gün yüzüne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyhan Öksüz, Gelinim Mutfakta'da Yeşim'le kurduğu renkli ikiliyle ekranın en tanınan kayınvalidelerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis incelemesi sonrası Beyhan Öksüz'ün oğlunu vuran saldırının arkasından alacak verecek meselesi çıktı.
Saldırgan tutuklandı, Beyhan Öksüz'ün oğlunun sağlık durumuyla ilgili de içleri rahatlatan bilgi geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın