Gelinim Mutfakta'nın Kaynanası Beyhan Öksüz'ün Oğlu Vurulmuştu: Saldırının Nedeni ve Son Durumu Belli Oldu!

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'yı izleyenler Beyhan Öksüz'ü çok iyi tanıyor. Yeşim'le birlikte yarışmaya ilk kez 2021 sonbaharında katılan Beyhan Hanım, kalın çizilmiş kaşları ve lafını sakınmayan tavrıyla kısa sürede programın en çok konuşulan kayınvalidelerinden biri oldu. İkili sonraki sezonlarda da stüdyoya geri döndü ve izleyicinin favorileri arasına girdi.

Ancak bu kez gündeme mutfaktaki puanlarla değil, ailesini derinden sarsan bir olayla geldi. Bu sezon da yarışmada yer alan Beyhan Hanım, acı haberi stüdyoda, çekimlerin tam ortasında aldı.