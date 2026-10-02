article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Önder Öztarhan Kimdir? Önder Öztarhan, Kaç Yaşında, Nereli ve Ne İş Yapıyor?

Önder Öztarhan Kimdir? Önder Öztarhan, Kaç Yaşında, Nereli ve Ne İş Yapıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 11:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önder Öztarhan, annesi Deniz Öztarhan’ın 1 Ekim 2026 tarihindeki vefatının ardından kamuoyunun ve magazin basınının yeniden odak noktası oldu. Perakende ve moda dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Önder Öztarhan’ın yaşamı, kariyeri ve özel hayatı merak ediliyor.

Peki, Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim ve ne iş yapıyor? İşte Önder Öztarhan hakkında tüm merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önder Öztarhan Kimdir?

Önder Öztarhan Kimdir?

Tam adı Ahmet Önder Öztarhan olan iş insanı, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1962 yılında babası Vedat Öztarhan tarafından kurulan Türkiye’nin köklü markalarından Vepa Group’un ikinci kuşak temsilcisi ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Eğitim Hayatı

  • Ortaokul ve Lise: Şişli Terakki Lisesi

  • Üniversite: University of Massachusetts Amherst (ABD) – Pazarlama ve İşletme

  • Üniversite eğitimi sırasında aynı kurumda öğretim asistanı olarak da görev yapmıştır.

Önder Öztarhan Kaç Yaşında ve Nereli?

Önder Öztarhan 1972 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Doğma büyüme İstanbulludur.

Önder Öztarhan Ne İş Yapıyor? (Kariyeri ve İş Hayatı)

Önder Öztarhan Ne İş Yapıyor? (Kariyeri ve İş Hayatı)

İş hayatına genç yaşlarda ailesinin perakende sektöründeki faaliyetleriyle başlayan Öztarhan, profesyonel kariyerine adım adım tırmanmıştır:

  • 1996 - 2000: Vepa Kozmetik’te Ürün Müdürü olarak göreve başladı.

  • 2000: Vepa Sport Perakende Direktörlüğü görevini üstlendi.

  • 2002: Vepa Sport Genel Müdürü oldu.

  • 2004 - 2006: Vepa Group Perakende Başkanlığı yaptı.

  • 2006 - Günümüz: Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın