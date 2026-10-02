Önder Öztarhan Kimdir? Önder Öztarhan, Kaç Yaşında, Nereli ve Ne İş Yapıyor?
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Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önder Öztarhan, annesi Deniz Öztarhan’ın 1 Ekim 2026 tarihindeki vefatının ardından kamuoyunun ve magazin basınının yeniden odak noktası oldu. Perakende ve moda dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Önder Öztarhan’ın yaşamı, kariyeri ve özel hayatı merak ediliyor.
Peki, Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim ve ne iş yapıyor? İşte Önder Öztarhan hakkında tüm merak edilenler...
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Önder Öztarhan Kimdir?
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Önder Öztarhan Ne İş Yapıyor? (Kariyeri ve İş Hayatı)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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