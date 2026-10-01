Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya’dan boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun atandığını açıkladı.
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Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine kim geldi?
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Hülya Terzioğlu kimdir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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