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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 18:08
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya’dan boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun atandığını açıkladı.

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Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine kim geldi?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine kim geldi?

Fon skandalında milyar liralarla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasıyla boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu atamanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla yapıldığını bildirdi. Çelik açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalar Başkanlığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını ifade etti.

Hülya Terzioğlu kimdir?

Hülya Terzioğlu kimdir?
twitter.com

Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Sn Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır. 

Sn. Genel Başkan Yardımcımız, Marmara İlahiyat Fakültesinden  mezun olmuştur. 

Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. 

Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır. 

Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri.  

2012’de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 

2013’te Kadem Sakarya Temsilciliğini yapmıştır.

2023’te Kelam Anabilim Dalında Profesörlüğe atanmıştır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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