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Yaşlı Kılığına Girdi, Halk Otobüslerini Denetledi: 79 Şoföre Ceza!

Yaşlı Kılığına Girdi, Halk Otobüslerini Denetledi: 79 Şoföre Ceza!

Antalya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 18:21
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Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsleriyle ilgili şikayetler bitmek bilmeyince kooperatif yönetimi ilginç bir yönteme başvurdu. Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, tanınmamak için kılık değiştirip otobüslere bindi.

Şimşek'in anlattıkları ise şikayetlerin boşuna olmadığını gösteriyor: Son 2,5 ayda 79 şoföre ceza verildi.

İşte detaylar.

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Durakta Bindi, Diğer Durakta İndi

Durakta Bindi, Diğer Durakta İndi

Yaklaşık 2,5 ay önce göreve gelen yeni kooperatif yönetimi, yolculardan gelen şikayetleri yerinde görmek için tebdili kıyafetle denetim yapmaya karar verdi. Yaşlı adam kılığında otobüsleri denetleyen Muhterem Şimşek, farklı kıyafetler giyerek yaklaşık 20 halk otobüsünde yolculuk yaptı.

Bir duraktan binip başka bir durakta inen Şimşek, yolculuk boyunca şoförlerin davranışlarını ve yolcularla iletişimini gözlemledi. Şimşek, 'Yolcularımızdan gelen şikayetleri bizzat gözlemledik' diyor.

79 Şoföre Ceza, 2 Şoför Gönderildi

79 Şoföre Ceza, 2 Şoför Gönderildi

Alanya'da 130'un üzerinde şoför görev yapıyor. Şimşek, tüm şoförlerin aynı kefeye konmaması gerektiğini vurguluyor: 'Her sepette çürük elma olabilir. Çok iyi şoförlerimiz de var.'

Yönetime göre göreve geldiklerinde şikayetler çok fazlaydı. Yapılan çalışmalarla bu oran yüzde 20'lere kadar düştü. Son 2,5 ayda yolcu almama, yolculara hakaret etme gibi nedenlerle 79 şoföre ceza verildi. Bu tür ihlaller üçüncü kez tekrarlanırsa şoför otobüsten uzaklaştırılıyor. Şimdiye kadar iki şoför bu nedenle görevden alındı.

Hedef ise önümüzdeki 3 ay içinde şikayetleri yüzde 5'e indirmek. Şimşek, 'Kesinlikle af yok' diyerek denetimlerin süreceğini söylüyor.

Yolculara da Uyarı: Kameralar Sesi de Kaydediyor

Yolculara da Uyarı: Kameralar Sesi de Kaydediyor

Kooperatifin yolculara da bir ricası var: Şoförlerle konuşurken küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmamak. Şimşek, otobüslerde ses kaydı yapan kameralar bulunduğunu ve olası olumsuzluklarda avukatların devreye gireceğini hatırlatıyor.

Şimşek, toplu ulaşım esnafının ekonomik olarak zor durumda olduğunu da söylüyor. Otobüs ücretlerine son zam yapıldığında 42-43 TL civarında olan mazotun fiyatı şimdi 102 liraya çıktı. Ay başına kadar destek gelmezse kontak kapatma ya da grev gibi yasal haklarını kullanmayı değerlendirebileceklerini belirtiyor.

Kooperatif Başkanı Ali İhsan Gökçe'nin verdiği bilgiye göre Alanya'daki halk otobüsleri her gün yaklaşık 35-40 bin yolcu taşıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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