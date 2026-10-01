Yaşlı Kılığına Girdi, Halk Otobüslerini Denetledi: 79 Şoföre Ceza!

Alanya'da 130'un üzerinde şoför görev yapıyor. Şimşek, tüm şoförlerin aynı kefeye konmaması gerektiğini vurguluyor: 'Her sepette çürük elma olabilir. Çok iyi şoförlerimiz de var.'

Yönetime göre göreve geldiklerinde şikayetler çok fazlaydı. Yapılan çalışmalarla bu oran yüzde 20'lere kadar düştü. Son 2,5 ayda yolcu almama, yolculara hakaret etme gibi nedenlerle 79 şoföre ceza verildi. Bu tür ihlaller üçüncü kez tekrarlanırsa şoför otobüsten uzaklaştırılıyor. Şimdiye kadar iki şoför bu nedenle görevden alındı.

Hedef ise önümüzdeki 3 ay içinde şikayetleri yüzde 5'e indirmek. Şimşek, 'Kesinlikle af yok' diyerek denetimlerin süreceğini söylüyor.