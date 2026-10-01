Yaşlı Kılığına Girdi, Halk Otobüslerini Denetledi: 79 Şoföre Ceza!
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Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsleriyle ilgili şikayetler bitmek bilmeyince kooperatif yönetimi ilginç bir yönteme başvurdu. Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, tanınmamak için kılık değiştirip otobüslere bindi.
Şimşek'in anlattıkları ise şikayetlerin boşuna olmadığını gösteriyor: Son 2,5 ayda 79 şoföre ceza verildi.
İşte detaylar.
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Durakta Bindi, Diğer Durakta İndi
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79 Şoföre Ceza, 2 Şoför Gönderildi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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