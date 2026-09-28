Otobüsten Dolmuşa: Toplu Taşımada Başlarına Gelen Komik Anları Anlatan Kullanıcılar

Toplu taşıma, ülkenin dört bir yanında yaşayan hemen herkesin ortak paydası: kimi zaman tanımadığınız biriyle en tuhaf sohbeti otobüste yaparsınız, kimi zaman da dolmuşun kaptanıyla polemiğe girersiniz. X'te toplu taşımada başlarına gelenleri anlatan kullanıcılar da bu ortak deneyimi bir kez daha hatırlattı. Minibüsten metrobüse, dolmuştan tramvaya uzanan bu anılardan en komik olanlarını sizin için bir araya getirdik.