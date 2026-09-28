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Otobüsten Dolmuşa: Toplu Taşımada Başlarına Gelen Komik Anları Anlatan Kullanıcılar

Otobüsten Dolmuşa: Toplu Taşımada Başlarına Gelen Komik Anları Anlatan Kullanıcılar

Toplu Taşıma
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.09.2026 - 16:49
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Toplu taşıma, ülkenin dört bir yanında yaşayan hemen herkesin ortak paydası: kimi zaman tanımadığınız biriyle en tuhaf sohbeti otobüste yaparsınız, kimi zaman da dolmuşun kaptanıyla polemiğe girersiniz. X'te toplu taşımada başlarına gelenleri anlatan kullanıcılar da bu ortak deneyimi bir kez daha hatırlattı. Minibüsten metrobüse, dolmuştan tramvaya uzanan bu anılardan en komik olanlarını sizin için bir araya getirdik.

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Minibüste kalkan teyzenin yerini yanındaki amcaya işaret edince ortalık karıştı

Minibüste kalkan teyzenin yerini yanındaki amcaya işaret edince ortalık karıştı
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Dolmuşta yolcuları sayıp kilo üzerinden ilginç bir istatistik çıkardı

Dolmuşta yolcuları sayıp kilo üzerinden ilginç bir istatistik çıkardı
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Otobüste ders çalışırken tabletini "oğlum biraz oynasın" diyerek isteyen kadınla karşılaştı

Otobüste ders çalışırken tabletini "oğlum biraz oynasın" diyerek isteyen kadınla karşılaştı
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Dolmuşta kaptandan "şuradan bir canlı alır mısın" diye rica edip aracı radyo stüdyosuna çevirdi

Dolmuşta kaptandan "şuradan bir canlı alır mısın" diye rica edip aracı radyo stüdyosuna çevirdi
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Kendisini Çinli sanan yolcu, metrobüste hiç duymadığı "Conju" adlı biriyle akraba çıkarıldı

Kendisini Çinli sanan yolcu, metrobüste hiç duymadığı "Conju" adlı biriyle akraba çıkarıldı
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Nazikçe ayağa kalkıp yer açan adamın koltuğuna başkaları çöküverince olan biteni şaşkınlıkla anlattı

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Minibüste kimseyle konuşmadığı halde telefonda sahte sohbetler kurduğunu itiraf etti

Minibüste kimseyle konuşmadığı halde telefonda sahte sohbetler kurduğunu itiraf etti
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Ankara'da bindiği dolmuşta bozuk para krizi yaşayınca kendini 2005'e dönmüş sandı

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Metrobüste gence yapılan "aile terbiyesi" iltifatı, yer vereni babası çıkınca bambaşka bir hâl aldı

Metrobüste gence yapılan "aile terbiyesi" iltifatı, yer vereni babası çıkınca bambaşka bir hâl aldı
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Metrobüste yerini kaptırmamak için durağa gelince aşağı doğru öyle bir süzüldü ki kendisi bile şaşırdı

Metrobüste yerini kaptırmamak için durağa gelince aşağı doğru öyle bir süzüldü ki kendisi bile şaşırdı
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Aylar sonra metrobüste oturabildiği anı fotoğraflayıp ölümsüzleştirdi

Aylar sonra metrobüste oturabildiği anı fotoğraflayıp ölümsüzleştirdi
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Üniversiteye toplu taşımayla gitmekten çekinen birine sabah dokuzda Yenikapı metrosunu nasıl anlatacağını sordu

Üniversiteye toplu taşımayla gitmekten çekinen birine sabah dokuzda Yenikapı metrosunu nasıl anlatacağını sordu
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Tramvayda suyu döküp engelli sanılan hikayeye sütyeniyle üç aktarma yapan bir anı daha eklendi

Tramvayda suyu döküp engelli sanılan hikayeye sütyeniyle üç aktarma yapan bir anı daha eklendi
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Toplu taşımada kim nasıl puan kaybeder diye eğlenceli bir skala çıkardı

Toplu taşımada kim nasıl puan kaybeder diye eğlenceli bir skala çıkardı
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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