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Üniversiteye Otobüsle Gitmeye Utanan X Kullanıcısına Mahşeri Aratmayan Metrobüsle Yanıt Veren Mizahşörler

Üniversiteye Otobüsle Gitmeye Utanan X Kullanıcısına Mahşeri Aratmayan Metrobüsle Yanıt Veren Mizahşörler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 13:55

Gün geçmiyor ki X kullanıcıları mizahşörlerin eline malzeme vermesin. X goygoycularının son kurbanı üniversiteye toplu taşımayla gitme korkusu yaşayan kullanıcı oldu. Üniversiteye toplu taşımayla giderken dalga geçilmesinden korkan kullanıcıya mizahşörler mahşeri yerini aratmayan metrobüsle yanıt verdi. İşte o paylaşımlar!

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X'te yaklaşık 5 milyon görüntülenme alan o paylaşım şöyleydi:

X'te yaklaşık 5 milyon görüntülenme alan o paylaşım şöyleydi:
twitter.com

X'te '@nalcapot' isimli kullanıcı 'Üniversiteye nasıl gidicez toplu taşıma kullanırsak dalga geçerler mi çok korkuyorum' paylaşımını yaptı. Paylaşıma yüzlerce yorum yağdı. Bu soru goygoycuların eline verilmiş en güzel malzemeydi hiç şüphesiz. Hadi gelin hep birlikte gelen yanıtlara bakalım👀

Mahşer mi metrobüs mü? Tarafını seç!

Klimasız toplu taşıma diye bi' gerçek var.

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Not: Geldiğin yeri unutma!

Not: Geldiğin yeri unutma!
twitter.com
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Böyle yürek dağlayan anlar da yaşanıyor😞

Böyle yürek dağlayan anlar da yaşanıyor😞
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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