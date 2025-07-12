Üniversiteye Otobüsle Gitmeye Utanan X Kullanıcısına Mahşeri Aratmayan Metrobüsle Yanıt Veren Mizahşörler
Gün geçmiyor ki X kullanıcıları mizahşörlerin eline malzeme vermesin. X goygoycularının son kurbanı üniversiteye toplu taşımayla gitme korkusu yaşayan kullanıcı oldu. Üniversiteye toplu taşımayla giderken dalga geçilmesinden korkan kullanıcıya mizahşörler mahşeri yerini aratmayan metrobüsle yanıt verdi. İşte o paylaşımlar!
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X'te yaklaşık 5 milyon görüntülenme alan o paylaşım şöyleydi:
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Not: Geldiğin yeri unutma!
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Böyle yürek dağlayan anlar da yaşanıyor😞
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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