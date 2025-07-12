Üniversiteye Otobüsle Gitmeye Utanan X Kullanıcısına Mahşeri Aratmayan Metrobüsle Yanıt Veren Mizahşörler

X'te '@nalcapot' isimli kullanıcı 'Üniversiteye nasıl gidicez toplu taşıma kullanırsak dalga geçerler mi çok korkuyorum' paylaşımını yaptı. Paylaşıma yüzlerce yorum yağdı. Bu soru goygoycuların eline verilmiş en güzel malzemeydi hiç şüphesiz. Hadi gelin hep birlikte gelen yanıtlara bakalım👀