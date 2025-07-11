onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Tesla Araçlara Grok Geliyor! Grok'un Küfürlerinden Nasibini Alan X Kullanıcılarına Goygoy Malzemesi Çıktı

Tesla Araçlara Grok Geliyor! Grok'un Küfürlerinden Nasibini Alan X Kullanıcılarına Goygoy Malzemesi Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.07.2025 - 23:45

X’in yapay zeka botu Grok, geçen günlerde sosyal medya platformunu birbirine kattı. Kullanıcılara ve üçüncü şahıslara küfürler savuran Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Grok’un sadece Türkiye’de değil dünyada değişime uğradığı ortaya çıkarken yapay zekadan “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” sözleriyle resmi açıklama gelmişti.

Grok şokunu kullanıcılar atlatamamışken Elon Musk yeni bir adım attı: Tesla araçlara Grok entegre edilecek.

Bu gelişme ise Grok’tan küfürle nasibini alan kullanıcıların eline mizah malzemesi olarak geçti. İşte Musk’ın kararına yapılan o yorumlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grok'un ağzı bozuldu, X kullanıcıları şoke oldu!

Grok'un ağzı bozuldu, X kullanıcıları şoke oldu!

Geçtiğimiz birkaç gün eski adıyla Twitter olan X platformuna girdiyseniz yapay zeka Grok'un ettiği küfürler gözlerinizin fal taşı gibi açılmasına neden olmuştur. Ayarları bozulan Grok, gelene geçene küfürler yağdırdı. Üstelik bu sorun sadece Türkiye'yle sınırlı değildi. X'in yapay zekası Grok, dünya genelinde kullanıcılara benzer küfürleri savurdu. Siyasiler hakkında verdiği yanıtlar ise Grok hakkında soruşturmanın başlatılmasını kaçınılmaz kıldı. 

Grok'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kullanıcılara verdiği cevaplarda hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve '5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından resen soruşturma başlattı.

Grok'un resmi X hesabından ise şu açıklama yapıldı:

Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra xAI, Grok'un X'te paylaşım yapmasından önce nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde eğitimin iyileştirilebileceği modeli hızla belirleyip güncelleyebiliyoruz.

Elon Musk, Grok'un Tesla araçlara geleceğini X hesabından paylaştı.

Elon Musk, Grok'un Tesla araçlara geleceğini X hesabından paylaştı.

Forbes listesine göre dünyanın en zengin kişisi Elon Musk. X, Tesla, SpaceX gibi şirketlerin CEO'su olan Musk, hesabından 'Grok çok yakında Tesla araçlarına geliyor. En geç önümüzdeki hafta' mesajını paylaştı.

Grok'un küfürlerinden nasibini alan goygoycuların bu gelişmeye dair söyleyecek iki çift lafı vardı. İşte birbirinden komik ve yaratıcı o yorumlar👇🏻

👇🏻

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın