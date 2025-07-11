Tesla Araçlara Grok Geliyor! Grok'un Küfürlerinden Nasibini Alan X Kullanıcılarına Goygoy Malzemesi Çıktı

X’in yapay zeka botu Grok, geçen günlerde sosyal medya platformunu birbirine kattı. Kullanıcılara ve üçüncü şahıslara küfürler savuran Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Grok’un sadece Türkiye’de değil dünyada değişime uğradığı ortaya çıkarken yapay zekadan “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” sözleriyle resmi açıklama gelmişti.

Grok şokunu kullanıcılar atlatamamışken Elon Musk yeni bir adım attı: Tesla araçlara Grok entegre edilecek.

Bu gelişme ise Grok’tan küfürle nasibini alan kullanıcıların eline mizah malzemesi olarak geçti. İşte Musk’ın kararına yapılan o yorumlar.