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Grok'a Erişim Engeli Geldiği İddialarına İki Çift Lafı Olan X Kullanıcıları

Grok'a Erişim Engeli Geldiği İddialarına İki Çift Lafı Olan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2025 - 11:50

X'in yapay zeka botu Grok bir süredir kullanıcılar ve üçüncü şahıslar hakkında küfürlü metinler yazıyordu. Elon Musk'ın yapay zeka nezaketi olmayacağını belirtmesi üzerine çıldıran Grok tüm dünyada gündemde ama soruşturma açmak bizim aklımıza geldi. Erişim engeli getirileceği iddia edilen Grok böylece sosyal medyada gündem oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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