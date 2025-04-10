Dertleşen de Var Dövüşen de... X'in Yapay Zekası Grok'un Türklerle İmtihanı

Yapay zeka teknoloji devleri için adeta bir savaş ve kendini kanıtlama alanına düşündü. Milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor, ülkeler peş peşe yeni teknolojiler duyuruyor. Her yeni güncellemede 'Bu kadarını da yapamaz' denen yapay zeka robotları kabiliyetleriyle efendileri insanoğlunu etkilemeyi başarıyor.

Son zamanlarda en çok gündeme gelen yapay zeka ise Elon Musk'ın büyük yatırım yaptığı ve platformu Twitter'a (X) eklediği Grok. Grok sadece bir yapay zeka aracı değil, bir arama sayfası işlevi de görüyor. Yazışmaları doğruluyor, 'bu neydi' diye Google'a sorma zahmetinden kurtarıyor. Tabii her teknoloji gibi Grok da ülkemizde çok sevildi. Hatta bazıları için bu sevgi nefrete bile dönüştü. İşte yurdum timeline'ının Grok'la veya Grok'un bizimle imtihanı...