Dertleşen de Var Dövüşen de... X'in Yapay Zekası Grok'un Türklerle İmtihanı
Yapay zeka teknoloji devleri için adeta bir savaş ve kendini kanıtlama alanına düşündü. Milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor, ülkeler peş peşe yeni teknolojiler duyuruyor. Her yeni güncellemede 'Bu kadarını da yapamaz' denen yapay zeka robotları kabiliyetleriyle efendileri insanoğlunu etkilemeyi başarıyor.
Son zamanlarda en çok gündeme gelen yapay zeka ise Elon Musk'ın büyük yatırım yaptığı ve platformu Twitter'a (X) eklediği Grok. Grok sadece bir yapay zeka aracı değil, bir arama sayfası işlevi de görüyor. Yazışmaları doğruluyor, 'bu neydi' diye Google'a sorma zahmetinden kurtarıyor. Tabii her teknoloji gibi Grok da ülkemizde çok sevildi. Hatta bazıları için bu sevgi nefrete bile dönüştü. İşte yurdum timeline'ının Grok'la veya Grok'un bizimle imtihanı...
Grok duyurulur duyurulmaz en çok başvurulan dijital kaynak oldu.
Tabii yapay zekayla tartışanlar da...
Komplo teorisyenlerini bile ciddiye alıp yanıtlıyor.
Hakaretlere maruz kalıyor.
Grok'un bir admin tarafından yönlendirildiğini düşünen bunu bile Grok'la yapanlar da var.
Yapay zekayı Ekrem İmamoğlu sempatizanı sanıp yapay zekayla kavga edenleri bile gördük.
Bakalım yapay zekayla düşük zekanın savaşı nasıl sonlanacak?
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