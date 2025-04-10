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Dertleşen de Var Dövüşen de... X'in Yapay Zekası Grok'un Türklerle İmtihanı

Dertleşen de Var Dövüşen de... X'in Yapay Zekası Grok'un Türklerle İmtihanı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.04.2025 - 14:57 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 14:58

Yapay zeka teknoloji devleri için adeta bir savaş ve kendini kanıtlama alanına düşündü. Milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor, ülkeler peş peşe yeni teknolojiler duyuruyor. Her yeni güncellemede 'Bu kadarını da yapamaz' denen yapay zeka robotları kabiliyetleriyle efendileri insanoğlunu etkilemeyi başarıyor.

Son zamanlarda en çok gündeme gelen yapay zeka ise Elon Musk'ın büyük yatırım yaptığı ve platformu Twitter'a (X) eklediği Grok. Grok sadece bir yapay zeka aracı değil, bir arama sayfası işlevi de görüyor. Yazışmaları doğruluyor, 'bu neydi' diye Google'a sorma zahmetinden kurtarıyor. Tabii her teknoloji gibi Grok da ülkemizde çok sevildi. Hatta bazıları için bu sevgi nefrete bile dönüştü. İşte yurdum timeline'ının Grok'la veya Grok'un bizimle imtihanı...

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Grok duyurulur duyurulmaz en çok başvurulan dijital kaynak oldu.

Grok duyurulur duyurulmaz en çok başvurulan dijital kaynak oldu.

Hatta pek çoğumuz bir bot olmasına ve duyguları olmamasına rağmen ona üzüldük.

Çok yorulduğunu düşünenler bile var.

Tabii yapay zekayla tartışanlar da...

Tabii yapay zekayla tartışanlar da...

Komplo teorisyenlerini bile ciddiye alıp yanıtlıyor.

Komplo teorisyenlerini bile ciddiye alıp yanıtlıyor.

Hakaretlere maruz kalıyor.

Hakaretlere maruz kalıyor.
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Grok'un bir admin tarafından yönlendirildiğini düşünen bunu bile Grok'la yapanlar da var.

Grok'un bir admin tarafından yönlendirildiğini düşünen bunu bile Grok'la yapanlar da var.
twitter.com

Yapay zekayı Ekrem İmamoğlu sempatizanı sanıp yapay zekayla kavga edenleri bile gördük.

Yapay zekayı Ekrem İmamoğlu sempatizanı sanıp yapay zekayla kavga edenleri bile gördük.

Bakalım yapay zekayla düşük zekanın savaşı nasıl sonlanacak?

Bakalım yapay zekayla düşük zekanın savaşı nasıl sonlanacak?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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