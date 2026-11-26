Italiano, Galatasaray maçını düşünerek sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmıştı. Keşke birileri ona 2024 yılında Giovanni van Bronckhorst’un da aynı hatayı yaptığını ve Beşiktaş’ın Macaristan’da Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenildiğini anlatsaydı.

Ya da rahatlıkla kazanabileceği Celtic maçında yaptığı hatayı hatırlasaydı. O maça da yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu. Neredeyse aynı kaderi bu maçta da yaşayacaktık. İlk yarıda Doğan Alemdar öyle bir parladı ki bir anda İsrailli oyuncuların gözünde Polat Alemdar’a dönüştü. En az beş net gol pozisyonuna geçit vermedi. Şimdi herkes onun başarısını konuşacak, ama o pozisyonları veren defans oyuncularının hataları görmezden gelinecek.

Beşiktaş şampiyonluğa oynamak istiyorsa sezon arasında mutlaka defans bloğuna takviye yapmalıdır. Bu kadroyla hem şampiyonluk yarışında hem de Avrupa Kupası’nda iddia sahibi olmamız oldukça zor.

Bu maç, Filistin konusunda Türkiye’nin gurur meselesi hâline getirildiyse Italiano da kadrosunu ve oyun düzenini buna göre belirlemeliydi. Doğan Alemdar ilk yarıda bu kadar iyi oynamasaydı ve 2-0 geriye düşseydik, Italiano’nun Galatasaray maçına sakladığı yıldızlar da maçı çevirmekte çok zorlanırlardı.

Sevgili Italiano, Galatasaray maçını düşünmen elbette önemli. Türkiye’de şampiyon olabilmen için o maçı alman çok önemli. Ama bu maçın ilk yarısına as kadronla çıkıp ilk yarıda skoru güvenceye aldıktan sonra yıldızlarını kenara çekmen daha mantıklı olmaz mıydı?

Neyse, bu sorunları bir kenara bırakıp galibiyeti kutlayalım. Bu moralle Galatasaray’ı da devireceğimizden hiç şüphem yok…