Doğan Alemdar mı, Polat Alemdar mı?
Öncelikle, “Güvenliği sağlayamayız” diyerek maçın yurt dışında oynanmasına neden olan yetkililere sormak istiyorum: Yirmi, yirmi beş İsraillinin 24 saat boyunca güvenliği sağlanamaz mıydı? Havaalanından otele, otelden stadyuma giderken güvenlik önlemi almak bu kadar mı zordu? Bu maç için “Güvenliği sağlarız” denseydi, bence İsrail takımı zaten gelmez, Beşiktaş da 3-0 hükmen galip olurdu. Gelseydi de İnönü Stadyumu’nda en ufak bir taşkınlık olmaz, bu maç da güle oynaya kazanılırdı.
Gergin geçmesi muhtemel maçlar öncesinde kulüp yöneticileri maçtan birkaç gün önce o şehre gidip güvenlik yetkilileri ile alınacak önlemleri görüşürler.
Geçmişten Ders Çıkarmak
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