Gürcistan Polisi Stat Dışında da Saldırılarını Sürdürdü: Bir Taraftarı Yumrukla Bayılttılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı Gürcistan polisinin tribünlerdeki saldırısı nedeniyle durdu. Uzun süre duran maçta tribünlerdeki taraftara biber gazı ve copla saldırı vardı. Coplarla yaralanan birçok taraftar olurken dışarıda da durum farklı değildi. İsrail takımının bu esnada maça devam etmek istemediği iddia edildi ancak takımlar maça çıktı
Bir taraftar Gürcistan polisinin yumruğuyla bayıldı.
Taraftarın bayıldığı anlar kameralara yakalandı.
Polis acımasızca saldırılarını sürdürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın