Emirhan Topçu'nun Taraftara Müdahale Eden Polise Gösterdiği Tepki Yayına Yansıdı
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Beşiktaş'ın Batum'da Hapoel Beer Sheva ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında tribünler karıştı ve karşılaşma ilk yarıda durdu. Gürcistan polisinin siyah beyazlı taraftarlara müdahalesi üzerine futbolcular tribüne yöneldi. O anlarda Emirhan Topçu'nun sözleri canlı yayın görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.
Emirhan tribündeki şiddete dayanamadı.
"Polise bak polise."
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