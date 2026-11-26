Karşılaşmanın ilk yarısında polisin taraftarlara müdahale etmesi üzerine Beşiktaşlı futbolcular ortamı yatıştırmak için tribünün önüne gitti. Emirhan Topçu da kaptan Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarıyla birlikte tribünün yanındaydı. Emirhan tribünleri takım arkadaşlarıan göstererek isyan etti:

'Polise bak polise, taraftarı dövüyo, adamlar haklı.'