New Culture, kazein proteinini hassas fermantasyon yöntemiyle üretiyor ve bu proteinle hayvansız süt ürünü olarak tanımladığı mozzarella peyniri yapıyor. Kaliforniya Gıda ve Tarım Departmanının (CDFA) verdiği onaylar peynirin üretim sürecini, üretimin yapılacağı San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki tesisi ve ürün etiketini kapsıyor. Ürünün resmi adı ise 'Mozzarella Style Animal-free Dairy Cheese' olacak.

Şirketin ticari işlerden sorumlu başkan yardımcısı Ben Friedman, kazeinin başka bir yerde üretileceğini, ardından Körfez Bölgesi'ndeki tesise getirilerek peynire dönüştürüleceğini söylüyor. New Culture'ın ADM ve Güney Koreli biyoüretim devi CJ CheilJedang ile stratejik ortaklıkları bulunuyor. Şirket, daha büyük ölçekli üretim ortaklıkları kurma sürecinde olduğunu da belirtiyor.