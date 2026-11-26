İnek Sütü Kullanmadan Peynir Üretecekler: Normal Peynirin Yerini Alabilir
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ABD merkezli gıda teknolojisi şirketi New Culture, inek sütü kullanmadan mozzarella peyniri üretmek için Kaliforniya Gıda ve Tarım Departmanından gerekli onayları aldı. Peynirin temelindeki süt proteini kazein, inekten değil fermantasyon yoluyla mikroorganizmalardan elde ediliyor.
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Peynirin temelindeki kazein proteini inekten değil, fermantasyon yoluyla mikroorganizmalardan elde ediliyor.
Şirket önce pizzacılara ve restoranlara satış yapmayı hedefliyor ve 15 milyon doları aşan ön talep aldığını açıklıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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