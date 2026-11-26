En Düşük Emekli Maaşında 31 Bin TL Senaryosu
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2027 ocak zammı için geri sayım sürerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, en düşük emekli aylığına ilişkin dikkat çeken bir hesap paylaştı. Göktaş'a göre enflasyon farkına eklenecek seyyanen ya da oransal artışla taban aylık 31 bin TL sınırını zorlayabilir. Bu durumda en düşük aylığı alan emekli sayısının 5,1 milyondan 7-8 milyona çıkabileceği öngörülüyor.
Taban aylık enflasyon farkıyla 25.907 TL'ye çıkıyor, üzerine 4 ila 7 bin TL ek artış konuşuluyor.
Dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,18'e ulaştı, son sözü aralık verisi söyleyecek.
Yaş ve prim günü formülü masada.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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