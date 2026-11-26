A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' programına konuk olan Murat Göktaş, bugün yaklaşık 5 milyon 100 bin kişiye ödenen 23.552 TL'lik en düşük aylıktan yola çıktı. Temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyonun yüzde 10 civarında gerçekleşmesi halinde taban aylığın yalnızca enflasyon farkıyla 25.907 TL'ye yükseleceğini hesapladı.

Kulislerde konuşulan asıl başlık ise bunun üzerine eklenebilecek tutar. Göktaş, 4 bin ile 7 bin TL arasında seyyanen veya oransal bir artışın gündemde olduğunu belirtti. Bu rakamlar eklendiğinde en düşük emekli aylığı yaklaşık 29.907 TL ile 32.907 TL arasındaki bir banda yerleşiyor. Göktaş'ın değerlendirmesine göre taban aylığın 31 bin TL'yi aşması mümkün.

Tablonun bir de öteki yüzü var. Taban 31 bin TL'ye çekilirse, bugün bu tutarın biraz üzerinde aylık alan pek çok emekli de tabana takılacak. Göktaş, en düşük aylığı alan kişi sayısının 7-8 milyona çıkabileceğini tahmin ediyor.

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş ise daha temkinli. 35 bin TL gibi konuşulan rakamları 'afaki' bulan Karakaş, ulaşılabilecek sınırın 30 bin TL olduğunu ve bunun için de yüksek bir refah payı gerektiğini düşünüyor.