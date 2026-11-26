Erciyes Üniversitesi (ERÜ) liderliğinde, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen proje ile Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yerel bitki çeşitlerinin genetik kaynaklarının uzun süre muhafaza edilmesi hedefleniyor. 6 ay önce başlayan ve 3 yıl sürecek çalışmayla, mevcut gen ve tohum bankalarını tamamlayıcı nitelikte bir tesis kurulması amaçlanıyor.

Projenin yürütücüsü ERÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tolga İzgü, kavun, karpuz, domates, biber ve zeytin çeşitlerinin tohumlarını ve ağaç sürgünlerini uzun yıllar sonra kullanmak üzere saklayabileceklerini belirtiyor. Diyarbakır Sürme karpuzu, Adana topağı, Tarsus topağı, sarı ulak ve domat zeytin çeşitleri gibi yerel ürünlerin muhafazası üzerinde çalışılacak. İzgü, 'Uluslararası çalışmalarda ve literatürde Türkiye'de kriyo banka görünmüyor' diyerek bu aşamada TÜBİTAK desteğiyle bunun temellerini attıklarını ve amaçlarının bunu ulusallaştırmak olduğunu ifade ediyor.