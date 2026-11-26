Türkiye'nin Asırlık Mirasını Eksi 196 Derecede Saklayacaklar: "Bizim İçin Çok Önemli"
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Erciyes Üniversitesi liderliğinde yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin yerel sebze ve bitki çeşitlerinin genetik kaynakları, eksi 196 derecedeki sıvı azot tanklarında dondurularak korunacak. Hedef, kurulması planlanan tesisle ülkenin bitki genetik mirasını uzun yıllar muhafaza etmek.
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Kaynak: AA
Dört üniversitenin yürüttüğü proje, yerel çeşitlerin genetik kaynaklarını uzun yıllar saklamayı hedefliyor.
Bitki örnekleri özel tüplerde sıvı azotta saklanacak, yapay zeka ve nanopartiküllerle yöntem geliştirilecek.
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