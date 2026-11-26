İnşaatlarda Bir Devrin Sonu: Dev Robotlar Saatte 7,5 Metrekare Duvar Çıkarıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'da ekim ayının sonunda yapılan bir gösterimde, 2,5 tonluk bir robot tuğlaları tek tek yerleştirerek duvar ördü. WLTR adı verilen makine, inşaatın en yıpratıcı ve tekrar eden işini üstlenmeyi hedefliyor.
Detaylar 👇
Kaynak: ICI, Amphisciences
Dijital plana göre çalışan robot, lazer ve sensörler yardımıyla tuğlaları milimetrik şekilde yerleştiriyor.
WLTR tek başına çalışmıyor, biri makineyi tabletten izleyen, diğeri malzemeleri hazırlayan iki kişi gerekiyor.
Üreticiye göre robot saatte ortalama 7,5 metrekare duvar örüyor ve 2027'nin başında Fransa'daki ilk şantiyelerde çalışmaya başlayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın