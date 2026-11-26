Paris'in güneyindeki Chilly-Mazarin'de, Bouygues Bâtiment'in düzenlediği gösterimde tanıtılan WLTR, hareketli yeşil bir tabanın üzerinde duran büyük bir robot koldan oluşuyor. Makine, inşa edilecek binanın dijital planını takip ediyor ve plan her tuğlanın yerini gösteriyor. Konumunu lazer çizgisi, kameralar ve sensörler sayesinde belirleyen robot, kolu ile iki tuğlayı aynı anda tutup yerleştiriyor.

Geleneksel harç yerine polirüretan köpük bir yapıştırıcı kullanan robot, 3,5 metre yüksekliğe kadar duvar örebiliyor. Bu sayede işçilerin iskeleye çıkmasına gerek kalmıyor.