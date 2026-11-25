Geçmişte bölgede yaşayanlar, bu kadar büyük bir oluşumun insan eliyle ortaya çıkamayacağını düşünüyordu. Puentedey adı da 'Tanrı'nın Köprüsü' anlamına geliyor.

Yüksek bir kayanın üzerine kurulmuş olmanın geçmişte savaş güvenliği açısından avantaj sağladığı düşünülüyor. Yerleşimdeki eski sur kalıntıları da bu görüşü destekliyor.