Dev Kaya Köprünün Üzerine Köy Kurmuşlar: Evlerin Atlından İnsanlar Geçiyor
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Kastilya ve Leon bölgesindeki Puentedey, insan eliyle yapılmamış dev bir kaya köprünün tepesine kurulu. Altından nehir akan bu doğal geçidin üzerinde taş evler, bir kilise ve bir saray sıralanıyor. Köyde yaklaşık 50 kişi yaşıyor.
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Nela Nehri'nin milyonlarca yıl boyunca kayaları aşındırmasıyla ortaya çıkan köprü, 15 metre yüksekliğe ulaşıyor.
Bölge halkı bu devasa oluşumu ancak Tanrı'nın yaratabileceğine inandığı için köye Tanrı'nın Köprüsü adını verdi.
Taş evlerin yanı sıra kilise ve saray da köprünün üzerinde yükselirken köy her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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